Affaire Nahel : de nouveaux éléments sur le tir du policier

Après consultation du dossier d'instruction, Europe 1 et le JDNews remettent en cause la version des parties civiles concernant le tir du policier et les blessures constatées sur le corps de Nahel.

Le drame avait embrasé la France. Nahel Merzouk, un adolescent de 17 ans a été tué à bout portant par un policier après un refus d'obtempérer, à Nanterre le 27 juin 2023. Ce mercredi 18 septembre, après plus d'un an d'enquête, "la version des parties civiles est démentie", annoncent Europe 1 et le JDNews, deux médias du groupe Bolloré qui annoncent avoir eu accès au dossier d'instruction de "plusieurs milliers de pages de procédure".

Les parties civiles "sont démenties par l'expertise menée sur le véhicule"

D'après Europe 1, et "contrairement à ce qu'affirment les passagers de la voiture, les policiers n'ont pas frappé Nahel Merzouk avec la crosse de leur pistolet. L'autopsie est formelle, il n'y a pas de trace de coups", selon le média. De plus, les ecchymoses sur le bras droit de Nahel "ont été causées au moins 18 heures avant le décès du jeune homme. Ce qui est donc incompatible avec le récit des parties civiles", peut-on lire.

Mais ce n'est pas tout, de nouveaux éléments sur le tir du policier sont également évoqués. "Nahel Merzouk a appuyé sur le bouton start&stop, puis en même temps sur la pédale de frein avant de passer le levier de vitesse sur le mode "drive" et enfin accélérer. Ce qui a conduit à faire dévier le tir du policier dont le coude reposait sur le pare-brise de la voiture", affirme Europe 1. Toutefois, il n'est pas expliqué dans les articles des deux médias, ce qui prouve, factuellement, que les quatre actions citées précédemment ont bien été réalisées. Ni, pourquoi le policier a fait usage de son arme. Les parties civiles "sont aussi démenties par l'expertise menée sur le véhicule", précise Europe 1.

"La volonté de tuer ne transparait pas à la lecture des procès-verbaux et des expertises (...) Tout au long de l'enquête, les deux policiers n'ont jamais changé de version", indique le média. Désormais, les juges devront déterminer si les "indices graves et concordants" peuvent, ou non, se transformer en "charges" solides pour renvoyer les policiers devant une juridiction, rappelle le JDNews. Pour l'heure, Florian M., le policier qui a tiré est mis en examen pour homicide volontaire. Le deuxième, qui se trouvait proche du véhicule, est placé sous le statut de témoin assisté pour complicité de meurtre. Les juges rendront leur verdict dans les semaines à venir.