Fusillade à Marseille : ce que l'on sait de cette attaque qui a fait deux morts

Une fusillade a fait deux morts et quatre blessés dans le 14e arrondissement de Marseille samedi 28 septembre, en fin de soirée.

Samedi 28 septembre, vers 23 heures, une fusillade a fait deux morts dans le 14e arrondissement de Marseille, dans la cité des Iris, a rapporté BFMTV Marseille Provence. Les faits se sont produits dans un local associatif, transformé en bar à chicha, selon une source policière. Quatre personnes ont été blessées, ajoute La Provence.

Les six victimes sont des hommes âgés entre 25 et 40 ans et ont été retrouvées criblées de balles. Deux personnes étaient en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des marins-pompiers. Elles sont décédées sur place. Trois blessés ont été transportés à l'hôpital. Deux d'entre eux ont été pris en charge en urgence absolue, dont l'un avec son pronostic vital engagé. Les victimes ont été touchées au thorax, aux jambes et au cou. Un quatrième blessé s'est présenté de lui-même aux urgences, selon La Provence.

Enquête pour tentative d'assassinat ouverte

Les victimes ont été touchées par des projectiles de calibre 7.62 mm (kalachnikov) et 9 millimètres, selon BFMTV. Le mobile de la fusillade est pour l'instant inconnu. On ne sait donc pas si les victimes étaient spécifiquement ciblées ou si elles ont été victimes de tirs aveugles, détaille La Provence. Les forces de l'ordre ont également retrouvé un véhicule incendié dans le 14e arrondissement.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille pour "tentative d'assassinat", indique Franceinfo, et confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS, ex-police judiciaire). Il s'agit de la deuxième fusillade en trois jours dans ce quartier de Marseille.