Deux enfants retrouvés décapités chez eux en Guadeloupe : ce que l'on sait des parents

Deux enfants en bas âge ont été retrouvés morts, décapités, au domicile familial à Sainte-Rose, en Guadeloupe, dans la nuit du 4 au 5 novembre. Le père a trouvé les victimes en rentrant chez lui, tandis que la mère a été interpellée et hospitalisée.

Un père de famille s'est retrouvé face à une scène terrible et macabre. Alors qu'il rentrait au domicile familial, à Sainte-Rose, en Guadeloupe, l'homme a découvert ses deux enfants morts et décapités dans la baignoire, dans la nuit du 4 au 5 novembre. Les victimes étaient âgées de 13 mois et de 4 ans selon les informations de RCI Guadeloupe. La mère des enfants est alors absente du domicile.

Alertées par la père de famille, les forces de l'ordre sont intervenues et se sont mises à la recherche de la mère des enfants, laquelle a été retrouvée près d'une heure plus tard errant et chantant dans la rue, nue, toujours selon RCI Guadeloupe. La femme a été interpellée par les gendarmes et placée en garde à vue avant que ce régime soit jugé incompatible avec l'état de la mère de famille a indiqué la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo, selon des propose rapportés par BFMTV. La femme interpellée a depuis été hospitalisée dans un service psychiatrique. L'homme qui a retrouvé les enfants décédés se trouvait en état de choc et a été pris en charge par les secours.

Cette découverte macabre a entrainé l'ouverture d'une enquête pour "meurtre par ascendant sur mineur de moins de 15 ans" par le parquet de Pointe-à-Pitre. Les investigations ont été confiées à la brigade de recherches de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre. Alors que les circonstances dans lesquelles ont été trouvées les victimes et la mère de famille imposent d'étudier la piste d'un crime intrafamilial, le parquet de Pointe-à-Pitre a précisé le couple de deux enfants n'était pas séparé.