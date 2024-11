Procès Hanouna - Boyard : quelle peine pour l'animateur ?

Cyril Hanouna, l'animateur phare de l'émission "Touche pas à mon poste", doit être jugé pour les insultes qu'il a prononcées à l'encontre du député insoumis Louis Boyard. L'audience a été reportée.

L'altercation a durée une dizaine de minutes, mais deux ans plus tard, elle est toujours au cœur de l'actualité. Ce mardi 12 novembre, l'animateur était convoqué au tribunal correctionnel de Paris pour "injures publiques". Les faits remontent au 10 novembre 2022 : Louis Boyard était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP), une émission régulièrement visée par l'Arcom (l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) pour ses dérapages successifs. En raison de ces sanctions répétées, le gendarme de l'audiovisuel a décidé, en juillet 2024, de ne pas renouveler les fréquences de la TNT de C8, une filiale du groupe Canal+ dont l'actionnaire majoritaire est le milliardaire français Vincent Bolloré.

Sans le vouloir, l'homme d'affaires a été l'initiateur de l'altercation entre l'animateur Cyril Hanouna et Louis Boyard. À l'occasion de sa venue, le député insoumis devait échanger avec les autres chroniqueurs au sujet du sort des 230 migrants présents à bord du navire humanitaire Ocean Viking, secouru et accueilli au port militaire de Toulon après plusieurs semaines en mer.

Au fil de son argumentaire, Louis Boyard a affirmé que les cinq personnes les plus riches de France "appauvrissaient l'Afrique". En guise d'exemples, il a donné les noms de deux milliardaires : Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, pour son mégaprojet en Ouganda et Vincent Bolloré pour son implication dans la déforestation du Cameroun. Une accusation peu appréciée par le présentateur vedette, travaillant pour ce dernier : "Tu sais que tu es dans le groupe Canal ici ?", l'avait-il averti.

Une condamnation qui ferait tâche

L'échange s'est rapidement envenimé. Louis Boyard refusait de revenir sur ses propos et affirmait avec conviction qu'il était en droit de s'exprimer sur le sujet. L'animateur s'était alors emporté et avait couvert l'élu d'une pluie d'insultes pour tenter de le faire taire : "T'es une merde", "bouffon", "abruti", "tocard".

À la suite de cette séquence, la chaîne a dû payer les 3,5 millions d'euros d'amende demandés par l'Arcom, en février 2023, pour avoir "porté atteinte aux droits de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation ". Un an plus tard, en ce jour de procès, la peine pourrait se corser : le présentateur risque une amende pouvant aller jusqu'à 12 000 euros d'amende. Mais c'est surtout le fait d'être condamné par la justice qui resterait un marqueur pour l'animateur, qui aime à distribuer les bons et mauvais points dans ses différentes émissions.

La partie civile a déposé une demande de renvoi en raison d'une incompatibilité de calendrier, l'avocate de Louis Boyard étant actuellement loin de Paris, pour une autre affaire professionnelle. L'audience aura lieu devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre prochain.