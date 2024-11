Viols de Mazan : un des accusés avait proposé sa mère à Dominique Pélicot, son terrible projet

Le procès des viols de Mazan s'est poursuivi vendredi à Avignon. 50 hommes sont jugés avec l'ancien mari de la victime, Dominique Pélicot devant la cour criminelle de Vaucluse pour avoir violé Gisèle Pelicot à son domicile.

La cour criminelle de Vaucluse a examiné cette semaine le cas des sept derniers accusés au procès des viols de Mazan. Cette dixième semaine a été consacrée à ces sept hommes jugés pour viols aggravés sur Gisèle Pelicot. Parmi eux, Charly A.. L'accusé n'a que 21 ans quand il se rend à Mazan pour la première fois, en janvier 2016. Il s'y rendra six fois en tout, entre janvier 2016 et juin 2020, et sera interpellé début 2021, au domicile de sa mère à Carpentras. Lors du dernier rendez-vous, Dominique Pelicot lui a demandé avec quelle femme il pourrait faire la même chose, et Charly A. a répondu sa mère, seule personne féminine de son entourage, relate 20 minutes. "Moi, on m'a dit qu'elle faisait semblant de dormir donc je pense qu'elle fait semblant de dormir", a tenté de justifier cet homme de 30 ans. "Il (Dominique Pélicot) m'a dit que sa femme serait allongée, endormie", a-t-il assuré.

Sur deux vidéos, les deux hommes sont filmés en train de discuter. "Et ta mère, on la baise quand ?", demande l'ancien mari de la victime. "Si ce n'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après", a alors répondu Charly A. Ce dernier jure qu'il n'avait pas l'intention de passer à l'acte." M. Pelicot demande si je peux faire ça sur ma famille ou quelqu'un que je connais. Je dis ma mère. Comme ça", a-t-il indiqué avant d'ajouter : "Ma mère, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé."

Des cachets pour sa mère

Charly A. a envoyé une photo de sa mère à Dominique Pelicot. "Parce qu'il est insistant", a-t-il tenté d'expliquer. Il a admis que le septuagénaire lui a remis deux ou trois cachets et lui a expliqué "comment procéder ". Mais Charly A. a assuré les avoir jetés avant de rentrer chez lui. " Je confirme expressément que je n'ai jamais donné de médicaments à ma mère", a-t-il expliqué devant les juges. Les discussions autour de sa mère ont été un "déclic" pour lui. Il ne répondra plus aux sollicitations de Dominique Pelicot.