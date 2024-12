Morgane retrouvée saine et sauve : l'adolescente était très loin de chez elle

La collégienne de 13 ans a été retrouvée vivante et en bonne santé après sa disparition le 25 novembre dernier, à Pabu, dans les Côtes-d'Armor.

Morgane Rivoal, âgée de 13 ans, a été retrouvée vivante à Coutances (Manche) selon une source policière auprès de l'AFP, en bonne santé ce mardi 10 décembre, après sa disparition fin novembre dans un petit village de Bretagne. Une découverte confirmée par le procureur de Saint-Brieuc. La collégienne a été retrouvée par la section de recherches de Rennes dans un foyer de jeunes travailleurs. Le jeune homme de 21 qui l'hébergeait a été placé en garde à vue pour "enlèvement, séquestration sur mineur de moins de quinze ans".

Depuis le 25 novembre, de nombreux gendarmes, accompagnés d'un hélicoptère et des chiens pisteurs, étaient réquisitionnés pour retrouver la trace de l'adolescente dans les Côtes-d'Armor. Sans succès jusqu'à ce mardi 10 décembre. L'adolescente avait quitté le domicile familial, situé sur la commune de Pabu, à quelques kilomètres au nord de Guingamp, lundi 25 novembre, comme à son habitude, pour se rendre au collège Albert Camus de Grâces, dans la proche banlieue de Guingamp, où elle est scolarisée. Un trajet effectué en partie à pied, puis en bus. Elle n'est finalement jamais arrivée jusqu'à l'établissement scolaire.

Alors qu'une dispute avec ses parents serait intervenue au cours du week-end qui a précédé sa disparition, sur l'utilisation des réseaux sociaux notamment, dispute lors de laquelle "son père aurait cassé le téléphone portable de sa fille et lui a pris sa carte SIM", Morgane était restée avec ses frères et sœurs dans le domicile familial la journée de dimanche. Son père travaillait jusqu'en soirée, hors du domicile.

Un message d'adieu et plus de 110 auditions

Selon le témoignage d'une amie de l'adolescente, Morgane a "pu indiquer sur les réseaux sociaux qu'elle ne viendrait pas lundi en cours". Le procureur de la République révélait le lundi 2 décembre qu'un message d'adieu aurait également été retrouvé dans sa poubelle. "Papa, maman, désolé (sic), je pars", peut-on y lire.

En parallèle, "plus de 110 auditions" ont été effectuées. Outre la famille et les amis de Morgane, plusieurs hommes majeurs, qui conversaient avec l'adolescente de 13 ans via les réseaux sociaux, ont été questionnés. Deux avaient particulièrement retenu l'attention des enquêteurs : l'un âgé de 21 ans et habitant dans la Drôme, l'autre âgé de 29 ans habitant dans l'Eure. Mais aucun élément pertinent n'était ressorti de leurs auditions.

Les enquêteurs n'écartent aucune piste

Malgré tout, trois hypothèses sont pour l'instant explorées par la section d'enquête de Rennes, notamment la piste d'une fugue, étayée par la dispute survenue le week-end avant sa disparition et le message d'adieu retrouvé dans sa corbeille. Une mauvaise rencontre est également envisagée ainsi que la piste d'un suicide, corroborée par les témoignages de certains de ses proches, disant ressentir un certain mal-être chez l'adolescente. "À ce stade" cependant, aucune d'entre elles n'est privilégiée selon le procureur de la République de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz.

Au cours des auditions, de nombreux camarades de classe et amis de Morgane l'ont décrite comme une élève "gentille, discrète, réservée voire timide", mais plusieurs "ont noté chez elle une certaine tristesse", a dévoilé le procureur lundi dernier. La jeune fille aurait "pu tenir des propos inquiétants et pouvait connaître un réel mal-être". Des "scarifications" qu'elle "se serait infligées" ont notamment été rapportées. L'adolescente avait d'ailleurs confié à son professeur de tennis "avoir été victime de harcèlement l'an dernier", a ajouté Nicolas Heitz. Ce même enseignant "avait remarqué chez elle une addiction au téléphone et un certain isolement".