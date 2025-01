Accident de tramway à Strasbourg : des blessés, ce que l'on sait

Une collision entre deux tramways à Strasbourg fait plusieurs blessés. L'accident s'est produit dans un tunnel dans l'après-midi.

Un grave accident s'est produit samedi 11 janvier, aux alentours de 15h30, dans l'après-midi à Strasbourg. Un tramway a déraillé, percutant celui qui était stationné en face à l'arrêt de tram de la gare de Strasbourg, "Gare centrale". L'accident s'étant produit dans un tunnel, l'intervention des équipes de secours est ralentie. C'est le seul arrêt de tram du réseau strasbourgeois qui soit en sous-sol. La gare a rapidement été évacuée et barricadée par des militaires. Des secours sont également présents sur place : 121 pompiers arrivés avec 50 véhicules, selon les Dernières Nouvelles d'Alsace, qui prennent en charge les blessés et les évacuations. Le trafic est interrompu sur les lignes A et D entre les arrêts Rotonde et Langstross/Grand-Rue. Des bus de remplacement vont être mis en place, selon les membres de l'équipe municipale.

Les secours demandent dans un message publié sur X d'éviter les secteurs "place des Halles, Gare, Boulevard du Président Wilson et facilitez l'accès des secours". De son côté, la maire de la ville a indiqué s'être rendue sur place "aux côtés des blessés et des secouristes". Le préfet est également sur place. Un PC sécurité a rapidement été mis en place.

Combien de blessés ?

L'accident a impliqué une centaine de personnes. Selon les premières estimations, "une cinquantaine" de personnes seraient blessées en état "d'urgence relative", selon le dernier bilan provisoire, dont une quinzaine ont déjà été transportés à l'hôpital. La maire de Strasbourg a parlé de "fractures, de coupures et de douleurs aux cervicales". Selon les premières informations, une erreur d'aiguillage est en cause. La maire de Strasbourg, elle, parle d'une marche arrière inexpliquée. Des manifestations auraient eu lieu dans la journée dans le secteur, créant un "embouteillage" dans le réseau de tramway, selon l'équipe municipale.

La maire de la ville, Jeanne Barsehian, a rapidement pris la parole, assurant qu'il n'y avait "pas de morts" et "pas de blessés en urgence absolu" selon les informations des équipes de secours.

Selon le directeur général de la CTS (Compagnie des Transports Strasbougreois), les deux conducteurs n'ont pas été blessés dans l'accident. Ils devraient être interrogés par les enquêteurs afin de comprendre les circonstances de l'accident une fois le choc passé.