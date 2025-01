Disparition de Caroline Calmel dans la Drôme : les premiers éléments de l'enquête

La mère de famille de 42 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 6 janvier dernier. Un appel à témoins pour disparition inquiétante a été lancé.

Ses proches sont sans nouvelle depuis une semaine. Le 6 janvier dernier, Caroline Calmel, une mère de famille de 42 ans, quitte, dans la matinée, son domicile, situé sur la commune de Rochefort-Samson (Drôme), à bord de sa voiture, une Volkswagen Polo. Si le véhicule de Caroline Calmel a depuis été retrouvé sur le parking du belvédère de Saint-Laurent-en-Royans, une commune drômoise située à une trentaine de minutes en voiture et à près de 25 kilomètres du domicile de la quadragénaire, la mère de famille n'a depuis plus donné le moindre signe de vie, rapporte la gendarmerie de la Drôme.

Face à l'inquiétude de ses proches, la gendarmerie a rapidement mis en place un dispositif de recherche. Les falaises de Combe Laval ont ainsi été passées au crible mardi 7 et mercredi 8 janvier par une équipe de montagne, mais aussi un hélicoptère, un drone et une brigade cynophile, relaie France Bleu. Dès le 8 janvier, un appel à témoins pour disparition inquiétante a également été lancé par les gendarmes de la Drôme.

"Je ne vois pas ma sœur mettre fin à ses jours sans laisser un mot pour ses enfants"

Mais jusqu'ici, les recherches n'ont rien donné. Alors dimanche 12 janvier, le frère de Caroline Calmel a organisé une battue. Plus de 100 personnes se sont mobilisées pour tenter de retrouver la mère de famille, indique Le Dauphiné libéré. "C'est très compliqué, dans la famille, on est tous effondrés. Mais tant qu'il n'y a pas de corps, on garde espoir. Et on s'accroche", a-t-il confié à nos confrères. Et d'assurer auprès de France Bleu : "Je ne vois pas ma sœur mettre fin à ses jours sans laisser un mot pour ses enfants."

La battue de dimanche n'a malheureusement rien donné. Dans leur appel à témoins, les gendarmes invitent toute personne susceptible d'avoir des informations à contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-en-Royans au 04 75 48 66 09 ou le Centre opérationnel de la gendarmerie de la Drôme au 04 75 82 41 53.