Alerte enlèvement : kidnappés à Fourmies (Nord), Mohammed et Nassim activement recherchés

Les deux enfants pourraient avoir été enlevés par leur père. L'alerte enlèvement a été déclenchée ce lundi soir, plusieurs heures après la disparition de Mohammed et Nassim.

Respectivement âgés de 5 ans et 3 ans, Mohammed et Nassim sont activement recherchés. Une alerte enlèvement vient d'être déclenchée. Les deux enfants ont disparu rue Jean Jaurès, à Fourmies, dans le Nord, ce lundi 20 janvier 2025, vers 13h10. Le principal suspect de l'enlèvement des deux enfants serait leur père, indique le site du ministère de la Justice.

Mesurant 1,65 mètre, l'homme de type maghrébin a les yeux marron, les cheveux noirs et courts, une barbe naissante. Il est âgé de 38 ans. Il portait une doudoune bleu marine, un pantalon noir, des baskets noires et un cache-cou gris ce lundi, selon l'alerte enlèvement. Il aurait embarqué les deux enfants dans son véhicule, une Audi A3 gris clair, immatriculée BD-761-QQ.

Les petits garçons ont tous les deux les yeux marron et les cheveux noirs. Ils sont de corpulence mince. Au moment de l'enlèvement, le plus âgé, Mohammed, 1,10 mètre, était vêtu d'un manteau noir et blanc, d'un bonnet noir, d'un jean noir ainsi que de baskets noires. Quant à son petit frère, Nassim, 90 cm, il était habillé de jean gris, portait un manteau marron, un bonnet beige avec des oreilles d'ours et des baskets noires.

Toute personne susceptible de localiser les enfants ou disposant d'informations qui pourraient permettre aux autorités de les retrouver est invitée à appeler immédiatement 08 00 36 32 68 ou envoyer un courriel à l'adresse alerte-enlevement@gendarmerie.interieur.gouv.fr.