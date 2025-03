Gare du Nord : l'état du trafic toujours fragile, comment une bombe de la Seconde guerre mondiale a mis la pagaille

Une bombe vieille de plusieurs décennies a été retrouvée ce vendredi 7 mars à gare du Nord et a entrainé un arrêt complet du trafic ferroviaire. L'engin explosif a été désamorcé vendredi et le trafic a repris.

Le trafic ferroviaire a été à l'arrêt une longue partie de la journée ce vendredi 7 mars à la gare du Nord. La plus grande gare d'Europe a fait l'objet d'une alerte à la bombe peu commune. Des ouvriers ont découvert l'engin explosif, vieux de plusieurs décennies, dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé la SNCF. La bombe se trouvait "au milieu des voies" sur la commune de Saint-Denis, à seulement 2,5 km des quais de la gare du Nord. L'objet mesure plus d'un mètre de long selon les précisions d'Ici Paris Île-de-France et pèse 500 kg, dont 200 kg de charges explosives.

La bombe retrouvée sur les voies n'est autre qu'un engin datant de la Seconde Guerre mondiale et n'ayant jamais explosé. Une opération de déminage a débuté dès 6 heures du matin vendredi, mais ce n'est qu'à 16 heures que la procédure de désamorçage a été finalisée. La durée de l'intervention s'explique par la mise en place de mesures de sécurité conséquentes, du long diagnostic nécessaire pour étudier la bombe d'une demi tonne, de la préparation du terrain et d'une complication liée à la découverte d'une fuite de gaz sous l'obus, selon les précisions du ministère des Transports à Franceinfo. Finalement, la bombe a pu être désamorcée à l'endroit où elle a été découverte, à deux mètres de profondeur et dans un trou creusé pour le déminage.

La SNCF, qui avait annoncé que le trafic "ne pourrait reprendre qu'après la fin des opérations de déminage", avait précisé en milieu d'après-midi aux voyageurs que "la reprise de la circulation n'[était] pas envisageable avant le début de la soirée". Le trafic a progressivement repris vers 18 heures. 500 trains et 600 000 passagers ont été concernés par les perturbations.

La reprise progressive du trafic samedi

Le trafic a repris samedi matin gare du Nord. Hormis les lignes fermées pour travaux, les trains circulent normalement, apprend-on d’un porte-parole de la SNCF, vers 8 heures ce samedi matin : "Le trafic a repris normalement, tout est ouvert, tout circule normalement."

Les trains Eurostar circulent également "comme un samedi normal", apprend-on de l’entreprise franco-britannique. Deux trains ont été ajoutés au programme de la journée afin de transporter les voyageurs qui ont vu leur train annulé hier et qui n’ont pas trouvé de solution de remplacement.

Des évacuations et des routes fermées

Durant l'opération de déminage, un périmètre de sécurité a été dressé sur un rayon d'un kilomètre autour de la bombe. La gare du Nord a été évacuée, de même que plusieurs immeubles de la ville de Saint-Denis se trouvant dans la zone sécurisée. D'autres bâtiments, dont six écoles et un Ephad ont été confinés le temps de l'intervention. Des tronçons routiers ont également été fermés par précaution : l'autoroute A1, entre "la porte de la Chapelle et la bretelle sur l'A86", et une partie du périphérique parisien, "entre porte d'Aubervilliers et porte de Clignancourt".

Le désamorçage de la bombe a aussitôt permis la levée du dispositif de sécurité, la réouverture de la gare et le retour dans les immeubles évacués. L'autoroute A1 et le périphérique parisien ont été rouverts.

Le détail des perturbations

La découverte de la bombe datant de la Seconde Guerre mondiale a entraîné des perturbations sur l'ensemble des lignes de train passant par la gare du Nord. Aucun TGV n'a circulé au départ ou à l'arrivée de la gare parisienne. Il en était de même pour les TER. Certains départs de train ont été redirigés vers le gare de Lyon. Du côté des RER et des Transiliens, quatre lignes ont été touchées et concernées par des modifications :

Le RER B a été coupé entre les stations gare du Nord et Stade de France. Les lignes de métro 13 ou 14 pouvaient être rejointes entre La Plaine et Paris et la ligne 12 depuis l’arrêt Front Populaire. Pour les voyageurs se rendant à l’aéroport CDG pouvaient utiliser le Roissy Bus depuis la station Opéra sans supplément tarifaire grâce à une dérogation.

Le RER D était coupé entre les stations gare du Nord et Stade de France et ralenti sur le reste de la ligne.

Le Transilien H a vu son terminus reporté en garde de Saint-Denis

Le Transilien K n'allait pas plus loin que la gare d'Aulnay-sous-Bois.

En ce qui concerne les trains Eurostar, la société ferroviaire a annoncé que tous les trains depuis et vers Paris ne circulaient pas ce vendredi. Il s'agit des lignes reliant Paris à Londres et Bruxelles. Cependant, les trains Bruxelles-Marne La Vallée, Londres-Bruxelles et Londres-Amsterdam circulaient normalement. La société ferroviaire a toutefois annoncé une retour de trafic à la normale dès samedi.