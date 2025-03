Accident d'avions de la Patrouille de France : la vidéo du crash des Alpha jet

Deux Alpha jet de la Patrouille de France se sont heurtés lors d'un vol d'entrainement. Les pilotes sont en urgence relative.

Deux avions de la Patrouille de France se sont crashés lors d'un entrainement ce mardi 25 mars près de Saint-Dizier dans l'est de la France. "Les secours sont mobilisés, et une coordination assurée entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées", précise le ministre des Armées Sébastien Lecornu sur X. Les deux pilotes étaient dans des Alpha jet, avion de présentation de la Patrouille de France. Ils seraient rentrés en collision vers 15h35, a précisé l'Armée de l'Air et de l'Espace à l'AFP. Trois personnes ont été "retrouvées conscientes". Les deux pilotes et un passager ont pu s'éjecter à temps. Cependant, ils sont en "urgence relative" et deux d'entre eux ont été hospitalisés. Le troisième a été pris en charge par l'armée "polytraumatisé".

Des images ont été diffusées, montrant six appareils réalisant des figures acrobatiques. Ils trainent également des fumigènes tricolores. La ville avait annoncé que la Patrouille Acrobatique de France serait présente pour des entrainements cette semaine. On y voit ensuite, en effet, deux appareils qui se heurtent et qui semblent se désintégrer partiellement après l'impact.

Un témoin de l'accident, qui était au volant de sa voiture, a raconté à France 3 : ".J'ai vu un des avions piquer vers le bas puis vu deux parachutes - je ne sais pas s'ils venaient du même avion. Puis un bout d'aile est parti et l'avion s'est écrasé sur une usine. Il y a eu des flammes, de la fumée...". Les dégâts sont en cours d'estimation. Le silo d'une cimenterie à proximité aurait subi "des dégâts en raison de la chute d'un avion", selon une source proche, auprès de France Télévisions.