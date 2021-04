"Rentrée scolaire et covid : date, protocole, examens... que sait-on sur le retour à l'école ?"

RENTREE SCOLAIRE. Le ministre de l'Education s'exprime ce jeudi soir en conférence de presse sur les dates de rentrée scolaire, le protocole sanitaire associé et les modalités des examens de fin d'année.

L'allocation de rentrée scolaire / prime de rentrée L'essentiel La date de la prochaine rentrée en scolaire en France correspond au lundi 26 avril, avec un retour à l'école en présentiel pour l'école primaire.

Les élèves des collèges et lycées suivront quant à eux un enseignement à distance pendant une semaine, avant de retourner eux aussi sur les bancs de leur établissement (sans doute en demi-jauge) à partir du lundi 3 mai.

Le 16 avril dernier, le gouvernement a confirmé que "les dates annoncées" pour la prochaine rentrée scolaire "seront tenues".

Lors d'une conférence de presse ce jeudi 22 avril au soir, le gouvernement doit notamment détailler le nouveau protocole sanitaire pour la rentrée scolaire et les modalités des examens de fin d'année.

14:30 - Quel nouveau protocole est envisagé à la rentrée ? (5/5) Qu'en sera-t-il de la marge de manœuvre "demi-jauge" pour la prochaine rentrée scolaire ? Ce fonctionnement par demi-groupe d'élèves est déjà devenu courant au lycée, où sept établissement sur dix l'ont mis en place depuis le mois de novembre. C'est beaucoup moins le cas dans les collèges, à quelques exceptions près. Cela changera-t-il à la rentrée ? Le 16 avril dernier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a justement évoqué la piste d'un élargissement de la demi-jauge "à certaines classes" du collège. 14:15 - Quel nouveau protocole est envisagé à la rentrée ? (4/5) Pourquoi le gouvernement tient-il absolument à rouvrir les écoles à partir du 26 avril alors que les indicateurs épidémiques n'ont amorcé qu'une baisse minime ? Selon un proche du Premier ministre Jean Castex sondé par franceinfo et France Inter, "Rouvrir les écoles, ce n’est pas une décision populaire. Mais c’est indispensable. Au vu des chiffres épidémiologiques, je comprends que certains se posent la question, mais je pense que l’histoire nous donnera raison : l’éducation est notre priorité." 14:10 - Quel nouveau protocole est envisagé à la rentrée ? (3/5) Et les autotests ? D'après les informations de franceinfo et France Inter ce jeudi, l'exécutif mise aussi sur eux. Le gouvernement envisagerait ainsi de fournir jusqu'à deux autotests par adulte professionnel de l'Education nationale volontaire, ainsi qu'un autotest par lycéen chaque semaine. De quoi interroger sur l'organisation de ces autotests, et leur lieu de réalisation (au lycée ? Chez les élèves ?). Dans un avis du Conseil scientifique rendu public ce jeudi, l'instance conseille de mettre en place un apprentissage des autotests en établissement, puis qu'ils soient réalisés "à domicile sous le contrôle des parents". 14:05 - Quel nouveau protocole est envisagé à la rentrée ? (2/5) En plus de la fermeture des classes dès la détection d'un seul cas de Covid-19 chez les élèves, et ce pendant une semaine, le nouveau protocole sanitaire devrait prévoir, toujours selon les informations de franceinfo et France Inter, la distribution de tests salivaires au sein des écoles primaires. Dixit un proche du Premier ministre, seraient d'abord privilégiés pour cette distribution les "15 à 20 départements, notamment en Île-de-France, où le virus circule davantage". A court terme, le gouvernement a pour objectif d'atteindre le chiffre de un million de tests salivaires par semaine, versus à peine 300 000 tests salivaires hebdomadaires avant les vacances de printemps. 14:00 - Quel nouveau protocole est envisagé à la rentrée ? (1/5) Après avoir reçu les syndicats enseignants en début d'après-midi, le gouvernement doit présenter en conférence presse ce jeudi 22 avril au soir le protocole sanitaire pour la rentrée des écoliers, lundi 26 avril, et des collégiens et lycéens, lundi 3 mai. D'après les informations de franceinfo et France Inter, l'une des informations clés de ce nouveau protocole est la suivante : à partir du tout première cas de Covid-19 au sein d'une classe, toute la classe de l'élève en question devra automatiquement fermer, puis l'ensemble des élèves de la classe devra un confinement de sept jours. Avant les vacances de printemps, cette mesure était déjà mise en place dans les départements les plus touchés par l'épidémie. Les syndicats demandaient qu'elle le soit dans tout l'Hexagone.

Rentrée scolaire et Covid : pourquoi les dates de rentrée prévues en avril-mai ne devraient pas bouger ?

Le 6 avril, Emmanuel Macron a souligné auprès du Parisien qu'il était "essentiel qu'on reprenne les cours le 26 avril" et a également maintenu l'objectif du 3 mai pour la réouverture des collèges et lycées". Et d'ajouter : "Je n'ai pas conditionné la réouverture des maternelles et des écoles, puis des collèges et des lycées, à des indicateurs sanitaires. Pourquoi ? Parce que ces trois semaines d'absence physique de cours sont déjà un effort important".

Selon le ministère, pour les élèves de la maternelle au lycée en métropole, la date de la "grande" rentrée scolaire 2021 doit correspondre cette année au jeudi 2 ​​​​​​septembre 2021, et celle de la pré-rentrée des enseignants, au mercredi 1er septembre 2021. Le ministère précise par ailleurs que les élèves n'auront pas cours le vendredi 27 mai 2022, jour qui suivra le jeudi de l'Ascension. L'année scolaire 2021-2022 prendra, quant à elle, officiellement fin le jeudi 7 juillet 2022 au soir.

Attention, la date de rentrée est chaque année bien différente pour les élèves qui entrent à l'université et dans les autres établissements supérieurs : les personnes concernées doivent se renseigner auprès de leur structure, qui fixe elle-même la date du début des cours et le calendrier de l'année. De manière générale, la rentrée universitaire intervient entre la mi-septembre et la mi-octobre. Les congés d'été s'achèvent donc, mais les vacances reviennent vite avec pas moins de deux semaines de repos pour la Toussaint. Pour découvrir le calendrier complet de l'année en cours et savoir avec précision les dates des congés des élèves zone par zone, rendez-vous sur notre page spéciale consacrée aux vacances scolaires.

Le coût de la rentrée scolaire vous paraît exorbitant ? Avez-vous pensé à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ? Cette prime de rentrée est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned. Des plafonds de ressources sont imposés. Ce sont les revenus remontant à deux ans qui sont pris en compte, et non ceux de l'année en cours (les revenus de l'année 2019 sont étudiés pour l'année 2021) en fonction de la situation familiale au 31 juillet. Voici les plafonds de ressources de la prime de rentrée pour cette année :

Un enfant à charge : 25 319 euros

Deux enfants à charge : 31 162 euros

Trois enfants à charge : 37 005 euros

Par enfant supplémentaire à charge : 5 843 euros

