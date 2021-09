Fin du masque obligatoire à l'école : quels départements concernés ? La carte

MASQUE OBLIGATOIRE ECOLE. Avec l'amélioration des indicateurs liés à la pandémie de Covid-19 en France, le gouvernement a annoncé un assouplissement progressif du protocole sanitaire dans les écoles, impliquant notamment la fin du port obligatoire du masque dans les écoles.

[Mis à jour le 24 septembre 2021 à 12h40] Il faudra encore patienter - au minimum - jusqu'au 4 octobre prochain pour observer la levée progressive de l'obligation du port du masque à l'école primaire. Le 22 septembre 2021, à la sortie d'un conseil des ministres précédé d'un Conseil de défense portant sur la situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus en France, le gouvernement a annoncé, par la voix de son porte-parole Gabriel Attal que cet abandon du masque à l'école serait territorialisé et ne s'appliquerait uniquement aux départements les moins impactés par le Covid-19. "A partir du lundi 4 octobre, dans les départements où le taux d'incidence se stabilise au-dessous du seuil de 50 pour 100 000 habitants, le protocole scolaire passera en niveau 1, ce qui signifie essentiellement que l'obligation du port du masque à l'école primaire sera levé", avait déclaré Gabriel Attal.

À l'heure actuelle, le masque est obligatoire à partir du CP dans les écoles primaires, soit à partir de l'âge de 6 ans. En juin dernier, la mesure avait déjà été assouplie, permettant aux enfants de retirer le masque en extérieur, dans la cour de récréation. Le passage du protocole sanitaire du niveau 2 au niveau 1 le 4 octobre permettra - sous les conditions préalablement évoquées - de s'en passer totalement en primaire. Ces derniers mois, des associations de parents mais aussi d'enseignants avaient alerté au sujet de difficultés que pouvait provoquer le port du masque dans les échanges et même dans les apprentissages, comme celui de la lecture ou du français. "Le port du masque, notamment pour les plus jeunes enfants, est loin d'être anodin", a abondé Gabriel Attal lors de son point presse.

Si l'obligation du port du masque à l'école devrait être levée progressivement à compter du début du mois d'octobre, elle devrait rester en vigueur dans les collèges et les lycées selon le ministère de l'Éducation nationale. Même si près de 70% des adolescents sont primo-vaccinés, d'après les chiffres relayés par Jean-Michel Blanquer, "il convient de les protéger davantage", tout en avançant "pas-à-pas", explique Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale au micro de BFMTV. Aussi, elle a annoncé que le retrait de l'obligation du port du masque concernait, pour l'instant, uniquement les enfants du premier cycle. Et Nathalie Elimas de déclarer : "On enlève pas le masque dans les collèges et les dans les lycées".

En ce qui concerne la fin du port du masque des professeurs, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a déclaré au micro de LCI qu'aucune décision n'avait été prise. "Sur la question des professeurs à l'école primaire, c'est encore en discussion, nous regardons. C'est fort possible, mais ce n'est pas certain. J'aimerais bien que les professeurs en école maternelle puissent enlever le masque en particulier, parce qu'on voit bien que c'est un inconvénient vis-à-vis des enfants. Si possible, ce sera aussi le masque enlevé pour les professeurs de primaire, mais ce n'est pas encore une décision prise."

Fin du #masque à l'#école primaire dans une quarantaine de départements : quid du collège ? "Ce serait l'étape suivante. Si ça continuait à s'améliorer en octobre-novembre, on pourrait l'envisager [mais] pas tout de suite" : @jmblanquer dans #LesMatinsLCI | @EliMartichoux. pic.twitter.com/PeuBCSmCIb — LCI (@LCI) September 23, 2021

Selon les derniers chiffres communiqués par Santé publique France en date du jeudi 23 septembre, une quarantaine de départements sur 101 se trouvaient sous ce seuil d'alerte des 50 cas pour 100 000, alors que la décrue de l'épidémie "se confirme jour après jour", selon le porte-parole du gouvernement, insistant sur des "mesures positives". Voici la carte des départements qui, à l'inverse, resteraient dans le rouge si la mesure s'appliquait aujourd'hui.

Carte des départements où le masque restera obligatoire à l'école

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Outre le port du masque à l'école, le gouvernement a annoncé que "les jauges qui s'appliquent dans certains établissements recevant du public seront levées dans ces mêmes départements". Cela concerne essentiellement le secteur culturel, notamment les salles de concert debout ainsi que les discothèques, a-t-il ensuite précisé.

Prônant encore la prudence, Gabriel Attal s'est félicité de ces "bonnes nouvelles", que nous "devons essentiellement à l'avancée considérable de la couverture vaccinale". Pour autant, le pass sanitaire est maintenu pour l'instant dans tous les départements français. Alors qu'un projet de loi pour le proroger au-delà du 15 novembre est en cours d'élaboration et doit être présenté le 13 octobre en Conseil des ministres, le gouvernement va "continuer à travailler sur une adaptation" dans les prochains jours.