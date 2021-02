"Coronavirus dans le monde : nombre de cas et décès par pays, bilan en chiffres et dernières infos sur les vaccins"

La pandémie de Covid-19 fait chaque jour des milliers de nouvelles victimes dans le monde. Retrouvez le nombre de cas et de décès par pays, les nouvelles restrictions ainsi que les dernières infos sur l'avancée de la vaccination.

[Mis à jour le 5 février 2021 à 14h29] La pandémie est de plus en plus mortelle dans le monde, avec un nouveau record quotidien de plus de 18 000 décès et des variants, bien plus contagieux, qui ne cessent de se propager, poussant de plus en plus de pays à fermer leurs frontières. De jour en jour, la situation s'assombrit : le nombre mondial des cas officiellement recensés a dépassé les 104 millions.

Le patron de l'OMS en Europe a appelé vendredi les Européens à accélérer leur campagne de vaccination contre le Covid-19, dans un entretien à l'AFP, tandis que le laboratoire américain Johnson & Johnson demandait aux Etats-Unis d'autoriser en urgence son vaccin en une seule dose.

En France, le Premier ministre a promis l'ouverture "dans les prochains jours" d'1,7 million de rendez-vous supplémentaires fin février et mars, pour des premières injections de vaccins contre le Covid-19. Il n'a pas précisé si parmi eux figuraient les 500 000 déjà promis par Olivier Véran il y a deux semaines. Cette prise de rendez-vous, dont des milliers ont dû être reportés à cause d'une baisse des approvisionnement, a pris des airs de parcours du combattant pour les personnes âgées. Le vaccin Spoutnik V, au sujet duquel la Russie avait été accusée de manquer de transparence, est efficace à 91,6% contre les formes symptomatiques du Covid-19, selon des résultats publiés mardi dans la revue médicale The Lancet et validés par des experts indépendants. De son côté, le laboratoire allemand BioNTech a promis lundi de livrer à l'UE jusqu'à 75 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre de son vaccin. BioNTech/Pfizer comptent "augmenter les livraisons à partir de la semaine du 15 février".

Nous vous proposons de consulter notre tableau simplifié du coronavirus dans le monde qui contient les chiffres du nombre de cas, de nouveaux cas, du nombre de décès et de nouveaux décès dans les 40 pays les plus touchés par le coronavirus. Retrouvez ensuite la situation en Europe et dans le monde pays par pays.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus le 4 février 2021 au soir (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès 1 États-Unis 27,273,890 +121,627 466,988 +3,523 2 Inde 10,803,533 +12,410 154,862 +120 3 Brésil 9,397,769 +57,848 228,883 +1,291 4 Russie 3,917,918 +16,714 75,205 +521 5 Royaume-Uni 3,892,459 +20,634 110,250 +915 6 France 3,274,608 +23,448 77,952 +357 7 Espagne 2,943,349 +29,960 60,802 +432 8 Italie 2,597,446 +13,659 90,241 +421 9 Turquie 2,508,988 +7,909 26,467 +113 10 Allemagne 2,265,536 +12,989 60,885 +673 11 Colombie 2,135,412 +9,790 55,131 +254 12 Argentine 1,961,635 +8,891 48,700 +161 13 Mexique 1,886,245 +12,153 161,240 +1,707 14 Pologne 1,533,511 +6,496 38,344 +444 15 Afrique du Sud 1,466,767 +3,751 45,605 +261 16 Iran 1,445,319 +7,033 58,256 +67 17 Ukraine 1,232,246 +5,082 23,229 +140 18 Pérou 1,165,052 +6,715 41,753 +215 19 Indonésie 1,123,105 +11,434 31,001 +231 20 République tchèque 1,013,445 +9,651 16,911 +121 21 Pays-Bas 993,430 +4,193 14,234 +65 22 Canada 793,734 +4,083 20,513 +158 23 Portugal 748,858 +7,914 13,482 +225 24 Chili 740,237 +3,592 18,731 +155 25 Roumanie 738,152 +2,668 18,675 +75 26 Belgique 716,395 +3,124 21,216 +43 27 Israël 675,618 +6,744 5,001 +53 28 Irak 624,222 +1,150 13,091 +12 29 Suède 584,674 12,028 +39 30 Pakistan 550,540 +1,508 11,833 +31 31 Bangladesh 537,030 +485 8,175 +13 32 Philippines 531,693 +1,584 10,997 +55 33 Suisse 530,289 +1,765 9,556 +26 34 Maroc 473,667 +620 8,351 +28 35 Autriche 419,801 +1,518 7,936 +34 36 Serbie 402,700 +1,863 4,085 +14 37 Japon 396,429 +2,593 6,020 +108 38 Arabie saoudite 371,988 +1,652 12,832 +93 39 Japon 369,248 +303 6,389 +3 40 Jordanie 331,768 +1,294 4,354 +10

Europe

Le Royaume-Uni est le premier pays européen à avoir franchi le seuil des 100 000 morts du Covid-19, le gouvernement déployant tous ses efforts dans la vaccination pour sortir de la crise sanitaire aggravée par le variant apparu sur son sol. En Grande-Bretagne, le gouvernement a imposé une quarantaine à l'hôtel aux résidents au Royaume-Uni en provenance de 22 pays où des variants du virus "présentent un risque", comme l'Afrique du Sud, le Portugal et des pays d'Amérique du Sud. Les arrivées de ces Etats sont déjà interdites aux personnes ne résidant pas au Royaume-Uni.

Dans l'espoir de pouvoir relâcher très progressivement les restrictions, le gouvernement britannique a lancé un ambitieux programme de vaccination massive, avec l'objectif d'immuniser 15 millions de personnes d'ici à la mi-février, dont les soignants et tous les plus de 70 ans. Selon le ministère de la Santé, plus de 4,26 millions de personnes ont déjà reçu lundi une première dose du vaccin Pfizer/BioNTech ou AstraZeneca/Oxford depuis le lancement de la campagne le 8 décembre.

En Allemagne, où près d'un millier de décès du coronavirus ont été enregistrés mercredi soir, la chancelière Angela Merkel a annoncé durcir les restrictions contre le Covid-19, avec notamment le masque médical obligatoire (FFP2) dans les transports et magasins, et les prolonger jusqu'au 14 février. Elle a aussi prévenu, à deux jours d'un conseil de l'UE consacré aux variants du virus, qu'un rétablissement des contrôles entre pays de l'UE n'était pas exclu si la situation venait à se dégrader.

Les rassemblements privés restent aussi très limités, avec la possibilité de n'inviter qu'une personne issue d'un autre foyer. Le télétravail va également s'imposer "partout où cela est possible", au moins jusqu'au 15 mars. L'idée d'imposer un couvre-feu nocturne a, en revanche, été repoussée.

La Belgique a décidé d'interdire à sa population les voyages non essentiels hors des frontières à compter de mercredi jusqu'au 1er mars. La décision vise à endiguer la propagation du nouveau coronavirus et des variants récemment apparus. Sont interdits " les voyages de loisirs ou d'agrément, il y aura des contrôles aux frontières avec des amendes ". Les travailleurs frontaliers ne sont pas concernés.

L'Espagne a commencé mi-janvier à administrer une deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 aux personnes prioritaires qui avaient reçu une première dose en décembre. Un couvre-feu nocturne est instauré de 23 heures à 6 heures du matin sur l'ensemble du territoire à l'exception des îles Canaries, avec la possibilité pour les 17 régions du pays d'avancer ou de retarder d'une heure son début et sa fin, en fonction des caractéristiques locales. Le gouvernement espagnol a décrété, pour l'ensemble du territoire national à l'exception des Canaries, un nouvel état d'alerte sanitaire jusqu'au 9 mai 2021.

L'Italie, à contre-courant de ses voisins européens, a assoupli lundi les restrictions anti-Covid en vigueur dans la plupart de ses régions, permettant la réouverture au public des bars et restaurants et de lieux aussi emblématiques que le Colisée et la Chapelle Sixtine. La grande majorité des régions italiennes sont désormais classées au niveau "jaune", c'est-à-dire à risque modéré, à l'exception du Haut-Adige (nord), de l'Ombrie (centre), des Pouilles, de la Sardaigne et de la Sicile (sud), classées en "orange" (risque moyen). Plus aucune région n'est classée "rouge", le niveau de risque le plus élevé. L'Italie a toutefois interdit samedi les vols en provenance du Brésil en raison d'un nouveau variant découvert dans ce pays, et va reconfiner à partir de lundi trois régions jugées à haut risque de contagion.

Le Portugal a franchi le seuil des 12 000 morts liés au coronavirus, un chiffre important pour une nation qui compte seulement dix millions d'habitants. Pour faire face à la situation, le gouvernement socialiste a approuvé la prolongation de l'état d'urgence, assortie de nouvelles restrictions, à commencer par l'interdiction faite aux habitants de voyager à l'étranger, sauf motif impérieux. Les contrôles ont aussi été rétablis aux frontières et le trafic ferroviaire avec l'Espagne suspendu. Depuis le 15 janvier 2021, l'ensemble du pays est de nouveau en confinement généralisé pour un mois minimum en raison de l'augmentation des contaminations dans le pays.

Amérique

Alors que les Etats-Unis ont dépassé le seuil de 25 millions de cas confirmés et de 425.000 morts, le nouveau locataire de la Maison Blanche présentait mardi des mesures pour accélérer la distribution des vaccins, qui a connu des retards et des problèmes logistiques à la fin du mandat de Donald Trump. Joe Biden a promis "un effort de guerre" pour remettre à flot le programme de vaccination des Etats-Unis, pays le plus lourdement affecté par le Covid-19, dont le nombre de cas a dépassé 100 millions à travers le monde. L'objectif est de commander 200 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19 afin d'être en capacité de vacciner la totalité de la population américaine d'ici la fin de l'été, a-t-il annoncé. Dans l'espoir d'enrayer les contagions, les autorités fédérales ont décidé que tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Etats-Unis par avion devront désormais présenter un test négatif au Covid-19 afin d'être autorisés à voyager, ont annoncé mardi les autorités sanitaires américaines. Ce test devra être réalisé dans les trois jours précédant le départ pour les Etats-Unis. Les compagnies aériennes seront chargées de vérifier qu'un test a bien été réalisé avant l'embarquement.

ASie

En Chine, un regain épidémique s'est matérialisé ces derniers jours dans certaines régions. Mais à Wuhan, une métropole de onze millions d'habitants et le berceau de la pandémie qui a fait plus de deux millions de morts dans le monde, rien ne rappelle l'ambiance apocalyptique qui régnait un an plus tôt.

La Chine a enregistré le premier décès dû au Covid-19 sur son territoire depuis huit mois, ont annoncé les autorités sanitaires d'un pays qui lutte contre les résurgences de l'épidémie, qui avait été largement maîtrisée. Ce décès s'est produit dans la province du Hebei, a précisé la commission nationale de santé. C'est dans cette province que plusieurs villes ont été dernièrement soumises à un confinement après l'apparition de contaminations. Le dernier décès officiel lié à la pandémie en Chine continentale datait de mai 2020. Jeudi, les autorités sanitaires chinoises ont, par ailleurs, fait état de 138 nouvelles contaminations. Il s'agit du bilan quotidien le plus élevé depuis mars dernier.