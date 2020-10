Confinement en France : ce qui est interdit et ce qui est autorisé

RECONFINEMENT. Le confinement est de retour en France depuis hier. Et pour ce premier week-end d'enfermement, de nombreuses règles peuvent poser question. Nous tentons d'y apporter les réponses ci-dessous...

La France vit ce samedi 31 octobre et ce dimanche 1er novembre son premier week-end de nouveau confinement, avec une vie au ralenti en perspective. Ce confinement allégé a pris effet à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi. Prévu "a minima" jusqu'au 1er décembre, il est plus souple que celui de mars-avril. Comme lors du premier confinement, les dérogations sont possibles pour faire ses courses, aller chez le médecin, mais aussi prendre l'air pendant "une heure maximum" et dans "un rayon d'un kilomètre du domicile". L'amende restera de 135 euros en cas de défaut d'attestation dérogatoire. Des "attestations permanentes" peuvent être délivrées par les entreprises et les écoles qui restent quant à elles ouvertes, contrairement au printemps dernier. Les guichets des services publics ou les marchés alimentaires restent eux aussi ouverts (sauf si le préfet en décide autrement), comme certains magasins bénéficiant de dérogations. Mais les commerces jugés "non-essentiels" (dont les bars et restaurants) restent fermés. Découvrez la liste de tout ce qui est autorisé, interdit, ouvert ou fermé dans notre foire aux questions ci-dessous.

10:01 - Est-il possible de faire du vélo pendant le confinement ? Face aux question des Français, le ministère des Sports a apporté quelques précisions sur son compte Twitter, notamment pour la pratique du vélo pendant le confinement. "La situation est critique, il est impossible de prendre des mesures individualisées en fonction des disciplines. En revanche, vous pouvez prendre le vélo pour aller au travail (si vous ne télétravaillez pas) ou pour une balade dans la limite 1km/1h", peut-on lire sur le compte officiel du ministère.

09:45 - Est-il possible de sortir prendre l'air après 21 heures ? La réponse est oui, dans une limite de temps et de distance. En effet, le confinement remplace le couvre-feu dans les 54 départements où celui-ci était en vigueur depuis samedi dernier, comme le rapporte Le Parisien. Plus précisément, le média indique qu'il ne faut pas dépasser un rayon d'un kilomètre autour de chez soi, ne pas sortir plus d'une heure et être muni de l'attestation correctement remplie.

09:28 - Quels sont les territoires exemptés de confinement ? Seuls les départements et territoires d'Outre-mer pourront bénéficier d'"adaptations" durant le confinement, comme l'a expliqué Jean Castex durant sa prise de parole, ce jeudi 29 octobre. Cela s'explique par le fait que l'épidémie y est désormais beaucoup moins importante, rapporte Le Parisien. C'est en Guyane, à Mayotte, à La Réunion et en Guadeloupe que le taux d'incidence est le plus bas, inférieur à 100 (nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur une semaine), précise le média.

09:16 - Peut-on recevoir sa famille ou des proches pendant le confinement ? "Il ne vous est pas possible d'aller chez des amis ou de recevoir de la famille à la maison. Il ne vous est pas possible de vous déplacer au-delà d'un kilomètre autour de votre domicile, excepté pour les exceptions communiquées. [...] Vous pourrez sortir pour faire vos courses alimentaires, pour vous rendre ou revenir de votre travail et exercer votre activité professionnelle, pour des motifs médicaux, pour vous rendre à l'hôpital ou chez un professionnel de santé, dans une pharmacie pour des motifs familiaux impérieux", a bien précisé le Premier ministre jeudi soir.

08:59 - Les magasins de bricolage restent-ils ouverts durant le confinement ? Le ministre de l'Economie a précisé que les commerces vendant du matériel nécessaire aux chantiers de BTP resteront ouverts, il en va de même pour les particuliers, ce qui, de fait, permet aux magasins de bricolage d'ouvrir leurs portes. Bruno Le Maire se veut optimiste : "Il faut croire en l'économie française, elle est puissante, elle est agile, elle rebondira", dit-il.

08:44 - Les marchés, les parcs et jardins restent-ils ouverts ? Invité de la matinale de RTL jeudi 29 octobre, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a expliqué que "les marchés - couverts ou en plein air - restent ouverts, comme les parcs et jardins. Les fleuristes restent ouverts jusqu'à dimanche soir pour la Toussaint. Il pourra avoir une décision préfectorale dans les cas où ça ne se passe pas bien." Quant aux parcs et jardins, ils seront accessibles aux personnes habitant à moins d'un kilomètre, lors de leur balade autorisée.

08:32 - Les lieux de cultes restent-ils ouverts pendant le confinement ? En ce week-end de la Toussaint chez les chrétiens, la question est importante. Mercredi, Emmanuel Macron n'a pas précisé si les lieux de culte pouvaient rester ouverts pendant le confinement. C'est Jean Castex qui a apporté les précisions sur le sujet jeudi soir, accompagné de Gérard Darmamin, ministre de l'Intérieur mais également des Cultes. Les lieux de culte resteront ouverts ce week-end. les cérémonies seront en revanche interdites, exception faite de celles de la Toussaint.

08:17 - Quelles sont les différences entre ce confinement et le confinement du printemps ? Ce confinement va être plus souple que celui du printemps : les écoles, collèges et lycées accueilleront leurs élèves lundi et pendant toute la période. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé jeudi que les marchés en plein air, les parcs et jardins et les cimetières allaient rester ouverts pendant toute la durée du confinement, ce qu'a confirmé Jean Castex le soir même. Les fleuristes, eux, resteront ouverts mais seulement jusqu'à ce dimanche soir, pour la Toussaint. Concernant les marchés, "une décision préfectorale" pourra être prise "dans le cas où ça ne se passerait pas bien", a précisé le porte-parole du gouvernement.

08:01 - Est-il possible de rentrer de vacances pendant le confinement ? Nous commençons cette foire aux questions avec un sujet brûlant pour ce premier week-end de confinement qui coïncide avec la fin des vacances scolaires. Emmanuel Macron a fait savoir aux Français partis en vacances pour la Toussaint qu'il serait possible de rentrer chez soi pour respecter le confinement. Les retours de vacances seront donc tolérés ce week-end. Une attestation sur l'honneur sera nécessaire pour rentrer chez soi, ainsi qu'un justificatif de domicile qui pourra vous être réclamé pour justifier de votre adresse de résidence. A partir de lundi, les déplacements inter-régionaux seront interdits.

30/10/20 - 23:13 - La dette publique va passer à 119,8% FIN DU DIRECT - Avec le deuxième confinement, la dette publique devrait atteindre les 119,8%. "Nous avions prévu pour 2020 un niveau d'endettement de 117,5% du PIB. Ce chiffre va passer à 119,8%", a indiqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire, au Parisien.

30/10/20 - 22:53 - 67% des Français approuvent le confinement Selon un sondage Elabe publié ce vendredi, le reconfinement est approuvé par 67% des Français. Pour rappel, en mars, 93% de la population était favorable au premier confinement. 76% des plus de 65 ans sont convaincus par cette mesure, contre 52% chez les 18-24 ans. Par ailleurs, 42% des personnes interrogées déclarent faire confiance au gouvernement pour gérer l'épidémie du coronavirus.

30/10/20 - 22:32 - La liste des établissements fermés pendant le confinement Le gouvernement, en annonçant un reconfinement de la France, impose donc à un certain nombre d'établissements de baisser le rideau pour lutter contre la propagation du coronavirus sur le territoire et les énumère sur son site : ERP de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;

ERP de type S : bibliothèques, centres de documentation, médiathèques ;

ERP de type Y : musées (et par extension, les monuments) ;

ERP de type L: salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (comme les salles des fêtes et salles polyvalentes), sauf pour les salles d'audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ;

ERP de type X : établissements sportifs couverts (gymnases, piscines couvertes, saunas et hammams, etc.) à part pour le sport professionnel ;

ERP de type PA : établissements de plein air (stades, hippodromes, parcs d’attraction, parcs zoologiques, etc.) sauf pour les activités sportives professionnelles ;

ERP de type P : salles de danse (discothèques) et salles de jeux (casinos, bowlings) ;

ERP de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes et à l’exception des activités autorisées dans l’annexe du décret (voir point 3.4) ;

ERP de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;

ERP de type T : salles d'expositions, foires-expositions et salons ayant un caractère temporaire ;

ERP de type U : établissements de cure thermale ou de thalassothérapie ;

Fermeture des campings, villages vacances et hébergements touristiques, sauf lorsqu’ils constituent pour ceux qui y vivent un domicile régulier ou pour l’accueil de personnes en isolement ou en quarantaine.

30/10/20 - 22:18 - Que faire pendant le confinement ? Avec le retour du confinement les mêmes interrogations qu'au printemps : que va-t-on faire pour occuper nos week-ends, nos soirées voire nos journées ? Si les idées ne manquent pas, nous vous avons concocté une petite playlist des sorties musicales à ne pas manquer cette semaine, par ici.