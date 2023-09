Interview d'Emmanuel Macron sur Hugo décrypte : suivez l'entretien en direct

Le chef de l'Etat a accepté de répondre aux questions du jeune journaliste et youtubeur Hugo Décrypte ce lundi 4 septembre 2023.

Les rentrées scolaires inspirent manifestement le président de la République, qui aime s'adresser aux jeunes, début septembre, de manière moins formelle et hiératique qu'à l'accoutumée. Après des posts vidéos sur Tik Tok et autres réseaux sociaux sollicités par les ados, Emmanuel Macron a décidé cette année de s'adresser aux plus jeunes via Youtube et l'une des stars du réseau : Hugo Décrypte. Le jeune homme, qui a développé sur la plateforme vidéo une chaîne d'actualité suivie par plus d'un million d'abonnés, a fait savoir qu'il interrogerait le chef de l'Etat ce lundi 4 septembre à partir de 18h, en direct.

Emmanuel Macron, qui aime maîtriser les timing de ses interventions médias, tient avec cette interview le moyen de soigner également sa communication auprès des lycéens et des étudiants. Mais l'exercice n'est pas si aisé, les sujets abordés pourraient l'amener à se départir de la langue de bois. "Alors que le gouvernement a multiplié les annonces sur l'éducation, que la situation économique et l'insertion professionnelle des jeunes sont de plus en plus difficiles et qu'un jeune sur cinq souffre de troubles dépressifs d'après Santé publique France, le président de la République sera face à Hugo Travers pendant plus d'une heure pour apporter des réponses sur les sujets qui font le quotidien des jeunes en France", a ainsi précisé un communiqué du jeune journaliste.

L'interview d'Emmanuel Macron en direct

Emmanuel Macron pourrait bien, au fil de l'entretien, aborder les échanges de manière assez décontractée, comme il le fait régulièrement lorsque les discussions avec ses interlocuteurs s'éternisent. Et c'est dans ces moments que le chef de l'Etat peut changer de registre et lâcher quelques petites phrases, des traits d'esprits, ou bien des maladresses de communication. De quoi alimenter ensuite pendant des jours les commentaires.

Selon les informations du Parisien, le chef de l'Etat tient tout de même à garder des rênes : il se rend pour tourner cette interview dans les locaux de "We Are", un espace loué aux "industries créatives et culturelles", qui a l'immense avantage d'être situé à proximité de l'Élysée.