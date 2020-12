"DIRECT. Déconfinement : un discours de Castex pour trancher sur Noël et la fin du confinement"

DÉCONFINEMENT. Le confinement va-t-il être prolongé ? Les Français vont-ils pouvoir se retrouver pour Noël ? Quid du Nouvel an ? Les réponses à ces questions doivent être apportées par Jean Castex, ce jeudi à 18 heures.

17:22 - Pourquoi l'objectif du déconfinement initial au 15 décembre paraît inatteignable C'est l'une des deux conditions du déconfinement du 15 décembre : passer sous la barre moyenne des 5 000 nouvelles contaminations quotidiennes. De l'aveux de bon nombre de spécialistes, ce chiffre est à ce jour impossible à envisager. Guillaume Rozier, fondateur du site Covid Tracker interrogé par RTL, estime qu'au 15 décembre "on serait à 6 500, voire 7 000, voire 8 000 nouveaux cas par jour". Des estimations très largement au-dessus de l'objectif fixé par Emmanuel Macron, et ce pour deux raisons. D'une part parce que la circulation de l'épidémie de Covid-19 ne baisse plus et a atteint un plateau, et d'autre part parce que "actuellement, on n’inclut pas les tests rapides dans les cas qu’on comptabilise", précise Guillaume Rozier. "Ce qui sera le cas dans les prochains jours, et cela augmentera jusqu’à 16 % le nombre de cas", explique-t-il.

17:17 - Les Français manifestement inquiets sur le déconfinement Voilà un sondage qui peut paraître surprenant : une majorité de Français souhaite voir le confinement se prolonger au-delà du 15 décembre. Selon ce sondage, réalisé par Harris interactive pour LCI, 69% des sondés se sont prononcés en faveur de cette option, qui doit être tranchée ce jeudi soir par Jean Castex. Surprise également, ils 53% à s'être dit favorable à une interdiction des déplacements interrégionaux pendant les fêtes de fin d'année. Un chiffre qui s'explique au regard d'une autre donnée : 20% des Français ont prévu de passer Noël dans une autre région que celle où ils résident. En revanche, une majorité de Français, toujours selon cette consultation, à vouloir la réouverture des salles de spectacle et des musées (60%).

17:07 - Obtenir l'approbation de l'opinion : l'enjeu prioritaire de Jean Castex ce soir Si aujourd'hui la question d'un report du confinement se pose très clairement, il faut avant tout que, si nouvelle mesure il y a, elle soit bien assimilée par la population, condition sine qua non du respect des règles. C'est en tout cas l'avis de Philippe Ravaud, épidémiologiste et chef de service à l’AP-HP. "Il me semble que moins il y aura de cacophonie sur les mesures, plus elles seront acceptées par la population. Aujourd'hui, il faut absolument qu'elle suive. Sans elle, on n'y arrivera pas", confie-t-il au Parisien.

16:54 - Jean Castex devrait faire appel "à la responsabilité des Français" dans son discours Le Premier ministre ne devrait pas imposer de restrictions lourdes pour les fêtes de fin d'années, ni interdire les déplacements. Ce jeudi 10 décembre, le chef du gouvernement va probablement lancer un appel aux Français pour les appeler au bon sens pour limiter autant que possible les rassemblements, alors que l'épidémie de coronavirus est sur une dynamique stagnante avec un risque de rebond. Il est probable que Jean Castex consacre une partie de son discours aux recommandations pour le réveillon du 31 décembre.

16:35 - Déconfinement modifié : "On expliquera ce qui a changé et pourquoi" confie un ministre Selon les indiscrétions d'une source gouvernementale rapportée par LCI, Jean Castex va bien annoncer ce soir des mesures de déconfinement qui ne sont pas vraiment celles qui étaient espérées. Le plan initial "était conditionné à une situation qui n'est pas celle qui était attendue. On expliquera ce qui a changé et pourquoi, et comment on doit revoir les choses pour les prochaines semaines jusqu'à janvier", indique cette source au média, qui précise que selon ses informations, le discours de Jean Castex aura pour objet "les enjeux qui s'ouvrent à nous pour les prochaines semaines, pas seulement pour le 15 décembre mais aussi sur la période Noël et Nouvel an".

16:16 - Un report du déconfinement à cause de la réouverture des magasins ? Nous n'y sommes pas encore, mais si le déconfinement venait à être repoussé au-delà du 15 décembre, il conviendra d'expliquer pourquoi les plans du gouvernement n'ont pas fonctionné. Interrogé par L'Express, l'épidémiologiste Pascal Crépey semble déjà avoir les explications : la réouverture des commerces fin novembre. "C'est l'explication la plus vraisemblable. La perte d'efficacité du confinement est liée à la réouverture des commerces. Avec l'arrivée des vacances de Noël, les gens sortent plus pour réaliser leurs achats, et ne se sentent plus si confinés. Mécaniquement, si vous augmentez le nombre de contacts interindividuels, vous augmentez le nombre de cas positifs", explique le spécialiste.

16:03 - Théâtres, cinémas et salles de spectacle réouvertes sous couvre-feu ? Comme l'indique Franceinfo ce jeudi, les salles de spectacles et les cinémas pourraient bien rouvrir dès le 15 décembre, lors du déconfinement. Mais le gouvernement pourrait "jouer avec les curseurs", avec par exemple des jauges encore plus réduites. Les horaires du couvre-feu, possiblement étendus, pourraient également avoir un impact sur les représentations.

15:37 - Castex, "il faut qu'il donne des certitudes" Les Français sauront donc ce soir ce qui sera autorisé et ce qui ne le sera pas pendant les fêtes de fin d'année. Une incertitude, désormais habituelle en ces temps de pandémie, qui ronge non seulement le morale de la population, mais qui peut avoir comme conséquence une acceptation moindre des mesures prises par le gouvernement, avertit le neuropsychiatre Boris Cyrulnik sur France Info ce jeudi. "S’il veut sécuriser, il faut qu'il donne des certitudes", explique-t-il en prévision de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex, à 18 heures. "Mais je pense que la communication idéale, c'est de dire la vérité, de dire : ça, on le sait et ça, on ne le sait pas, mais on saura dans 15 ou 20 jours", ajoute Boris Cyrulnik, qui se dit en faveur de la levée des restrictions pendant les fêtes. "Il va probablement y avoir un rebond après les fêtes, c'est une prise de risque. Mais si Emmanuel Macron ne prend pas ce risque, il augmentera la protection contre le virus, mais il augmentera en même temps les désorganisations anxieuses", juge-t-il.

15:13 - Dans les Ehpad, un déconfinement à risque Si la question du déconfinement est sensible pour l'ensemble de la population, elle l'est aussi dans les Ehpad. Au sein même de ces établissements, les avis divergent : doit-on laisser les résidents aller fêter Noël en famille ou doivent-ils rester confiner ? Laurent Garcia, cadre de santé à l'Ehpad des "Quatre saisons" de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) interrogé ce jeudi par France Inter, estime que les résidents doivent rester "dans les établissements pour Noël. "On ne pourra pas empêcher un résident d'aller voir sa famille, mais le résident qui fête Noël en famille aura sept jours d'isolement à son retour", prévient-il. Mais il est impossible d'occulter les effets psychologiques, déjà présents, s'intensifier en période de fêtes pour les résidents, dont la solitude est plus que jamais un problème depuis le début de l'année 2020 et l'apparition du Covid-19.

14:48 - "Le 31, il faut l'oublier" Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'Hôpital Tenon à Paris, était ce jeudi sur BFMTV. Il fait partie de ceux qui estiment qu'il convient de sacrifier le réveillon du 31 décembre. "Je crois que le 31, il faut l'oublier", tranche-t-il, et ce "pour protéger 2021". Et pour le repas de Noël, "il ne faut pas faire rentrer dans la cellule familiale les plus fragiles, et aller les visiter un par un, mais ne pas sortir les personnes âgées des Ehpads pour le soir de Noël", estime l'infectiologue.

14:17 - Le 31 décembre est "en sursis" Si l'on se dirige vers la confirmation de l'assouplissement du couvre-feu le soir de Noël, rien n'est moins sûr, en revanche, pour le réveillon du Nouvel an. Selon des informations rapportées par BFMTV, le 31 décembre est "clairement en sursis".

13:54 - Mesures restrictives pendant les fêtes : qu'en pensent les Français ? Si la deuxième phase de déconfinement initialement prévue le 15 décembre s'avérait plus stricte qu'annoncée par Emmanuel Macron, certains Français seraient prêts à l'accepter, comme le montrent des images de BFMTV. "À vrai dire, j'avais déjà pensé, à partir des vacances scolaires des enfants, à faire un confinement total pendant cinq jours", a expliqué une femme à nos confrères. Et un jeune homme de déclarer : "Ce serait dommage de tout gâcher sachant que ça fait des mois qu'on fait des efforts pour rester chez nous." À l'inverse, d'autres estiment avoir fait suffisamment de sacrifices. Une jeune femme a par exemple évoqué "un ras-le-bol général". Confinement: vers un nouveau tour de vis pour sauver Noël ? pic.twitter.com/wMC0Fka79I — BFMTV (@BFMTV) December 8, 2020

13:30 - Une minorité de Français compte faire la fête au Nouvel an Emmanuel Macron et beaucoup de ministres le répètent depuis plusieurs semaines maintenant : les fêtes de fin d'année ne se dérouleront pas comme à l'accoutumée, confinement ou non. Mais selon un sondage Elabe pour BFMTV, un Français sur dix compte réveillonner sans tenir compte des recommandations gouvernementales, à savoir pas plus de six adultes à table.

13:11 - Malgré un report du déconfinement, une liberté de circuler ? L'équation est complexe pour le gouvernement, qui semble s'être lancé dans l'objectif de trouver un juste équilibre entre permettre aux Français de fêter Noël et maintenir la circulation du Covid-19 à un niveau bas. Si le déconfinement pourrait être repoussé, cela ne devrait pas, malgré tout, empêcher les familles éloignées par la distance, de se retrouver pour les fêtes. "Tout le monde s’est entendu pour dire qu’il fallait que les Français puissent fêter Noël en famille et se déplacer", rapportait en début de semaine Olivier Becht, député du groupe Agir à l'Assemblée, qui a assisté à une réunion de groupes parlementaires en présence de Jean Castex.