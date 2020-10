"Attestation employeur : de retour ! Où trouver le justificatif de déplacement professionnel ?"

ATTESTATION EMPLOYEUR CORONAVIRUS. L'attestation employeur va faire son retour avec le confinement 2e version en vigueur à partir du 30 octobre. Voici les dernières infos.

[Mis à jour le 29 octobre 2020 à 16h18] L'entrée en vigueur du confinement, dès le vendredi 30 octobre au matin (et même dès minuit) marque aussi le retour des attestations de déplacement. Comme lors du premier confinement, tout déplacement devra être justifié, qu'il soit à titre privé (aller faire ses courses, sortir prendre l'air dans une limite d'un kilomètre autour de chez soi, consulter un médecin...) ou professionnel dans le cadre de vos activités. Dans ce cas, votre employeur devra vous fournir un justificatif de déplacement, une attestation de déplacement professionnel. Cette attestation devra être présentée en cas de contrôle, par exemple dans les transports en commun. Elle est donc différente de l'attestation de déplacement dérogatoire sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les infos en cliquant sur l'image ci-dessous.

Votre emploi ne peut s'exercer en télétravail et vous devez impérativement vous rendre sur votre lieu de travail ? Vous faites partie des salariés contraints d'avoir cette attestation. Cette attestation se substitue alors à l'attestation de déplacement à présenter dans tous les autres cas de figure et qui doit être datée et signée.

Comme lors du premier confinement, l'attestation employeur devra vous être fournie et remplie par votre employeur. Voici les informations que ce document devait contenir lors du premier confinement :

Nom et prénom de votre employeur Ses fonctions Votre heure d'arrivée sur votre lieu de travail : "entre 6h30 et 7h30, entre 7h30 et 8h30, entre 8h30 et 9h30, après 9h30". Votre heure de départ de votre lieu de travail : "avant 16h, entre 16h et 17h, entre 17h et 18h, entre 18h et 19h, après 19h". Votre nom, prénom, date de naissance, l'adresse de votre domicile, la nature et le lieu de votre activité professionnelle, la date de fin de validité. Le cachet et le nom de l'employeur.

Le document sera unique et valable durant toute la durée du confinement. Inutile d'en demander un chaque jour à votre employeur.

Vous ne savez pas où vous procurer ce document ? Sachez que le gouvernement doit fournir toutes les indications aux employeurs avant le début du confinement. Pour l'heure, aucun document n'a été mis en ligne.