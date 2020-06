Etude exclusive. Quel impact du Covid sur la vaccination en France et dans le monde ?

Pour Linternaute.com, YouGov a réalisé une enquête internationale pour établir dans quelle mesure les populations ont renoncé à leur vaccins durant la crise sanitaire.

La crise du coronavirus aura-t-elle des effets délétères sur la transmission d'autres maladies, du fait de l'abaissement du taux de vaccination dans le monde ? Pour établir un diagnostic sur l'ampleur du phénomène, YouGov a effectué une vaste étude internationale sur le sujet. L'institut s'est associé à des experts en santé publique de l'Institute of Global Health Innovation (IGHI) de Imperial College London pour aider les professionnels de la santé du monde entier à limiter l'impact de l'épidémie de COVID-19. L'enquête en cours, que Linternaute.com vous dévoile en exclusivité, en partenariat avec YouGov, se déroule dans 29 pays et permet de déterminer dans quelle mesure les citoyens de chaque pays adoptent certains comportements pour lutter contre la crise sanitaire.

Cette analyse s'intéresse au niveau de vaccinations dans 14 pays du monde. Dans le contexte de crise sanitaire lié au COVID-19, les populations se sont-elles moins vaccinées ? Et si oui, pour quelles raisons ?

Parmi les pays étudiés, le Vietnam est celui où l'on constate le plus grand nombre de reports et d'annulations de vaccinations à cause du COVID-19 : 18% de la population, soit près d'1 personne sur 5 est concernée. En Europe, ce taux oscille entre 3% au Royaume-Uni et en Finlande et 7% en Espagne. En France, on observe un taux de report / annulation de 5%.

Dans certains pays, la majorité des reports et annulations ont concerné des enfants. C'est notamment le cas aux Etats-Unis (64%) et au Vietnam (68%). A l'inverse, en Australie et en Allemagne, ce phénomène a nettement moins impacté les mineurs (respectivement 32% et 34%) que les adultes (respectivement 80% et 77%). En France, on observe que 57% des reports et annulations ont touché des enfants, et 39% ont impacté les adultes.

Pour 15% des foyers Britanniques, le fait que le gouvernement ait déclaré que les habitants devaient limiter leurs sorties aux services essentiels a été la principale raison du report ou de l'annulation d'une vaccination. Au sein de ce pays, préserver les services de santé pour ceux qui en ont vraiment besoin n'est cité que par 2% de la population seulement. En Allemagne, il s'agit à l'inverse de la principale raison avancée (22%). L'inquiétude à l'idée d'attraper le virus sur le lieu de vaccination a également été un frein majeur : 21% à Singapour, 15% en France et en Australie.

Apprenez-en davantage sur l'enquête internationale YouGov x Imperial College London ou téléchargez les données brutes via Github.

Etude Omnibus réalisée du 11 au 25 mai 2020 auprès de 14 016 personnes dans 14 pays (Italie, Espagne, Inde, Royaume-Uni, France, Australie, Finlande, Danemark, Allemagne, Philippines, Vietnam, Etats-Unis, Singapour et Malaysie). Toutes les enquêtes ont été menées en ligne. Les échantillons sont représentatifs de la population nationale selon la méthode des quotas. En Chine, et en Inde, les échantillons sont représentatifs de la population en ligne.