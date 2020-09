Les images choc des incendies en Californie

Incendies en Californie : les images choc Guide Vie quotidienne

Une centaine d'incendies ravagent actuellement la côte ouest des États-Unis, de la frontière du Mexique à celle du Canada. Par dizaines de milliers, des résidents ont dû évacuer précipitamment leur maison. Entraînés par la foudre et renforcés par le vent et la sécheresse chronique, ces feux difficilement contrôlables ont déjà calciné 1,2 million d'hectares, et coûté la vie à huit personnes selon le dernier humain ce 11 septembre à midi. La Californie est durement touchée. Attention, les images qui suivent peuvent choquer. Ici le mercredi 9 septembre 2020 dans le comté de Butte (Californie). Les flammes consument une maison et une voiture.

© Noah Berger / AP / SIPA