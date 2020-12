"Couvre-feu : ce qui est autorisé, ce qui est interdit"

Depuis ce mardi, le couvre-feu est entré en vigueur, au moins jusqu'au 20 janvier. Entre 20 heures et 6 heures, il est désormais interdit de sortie, à quelques rares exceptions près...

Les règles sont les mêmes que pour le confinement : une amende de 135 euros peut être infligée en cas de non-respect des mesures instaurées. "Et si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si, au bout de trois fois, [...] une peine de 6 mois d'emprisonnement est possible ainsi que 3750 euros d'amende", avait précisé le ministre de l'Intérieur lors du premier couvre-feu.

Voici les sorties autorisées pendant les heures du couvre-feu (et qui doivent être justifiées via l'attestation) :

Depuis le 15 décembre et jusqu'au 20 janvier, le couvre-feu est en vigueur de 20 heures à 6 heures du matin. Le reste du temps, les sorties et déplacements sont autorisés.

Quelle différence avec le premier couvre-feu ? Pour rappel, la France a déjà connu la mesure du couvre-feu, c'était en octobre dernier, pendant les 15 derniers jours du mois, avant que la situation sanitaire ne s'aggrave et que le gouvernement ne doive imposer un second confinement. Pa rapport à celui qui entre en vigueur ce mardi, le couvre-feu d'octobre était moins strict. Déjà, les horaires était plus resserrés : le créneau 21h-6h est désormais étendu à 20h-6h. Et puis cette fois, point de restaurants, de bar, de musées, ou encore de salles de spectacles ou de cinéma. Tous ces lieux, ouverts en octobre, resteront clos pendant toute la durée du couvre-feu, au moins jusqu'au 20 janvier 2021.

Peut-on se rendre en pharmacie de garde pendant le couvre-feu ? Le couvre-feu impose donc l'interdiction de toute sortie entre 20 heures et 6 heures. Néanmoins, il est bien entendu possible de se rendre en pharmacie de garde et ce à n'importe quelle heure de la nuit. Il vous faudra pour cela remplir une attestation dérogatoire en cochant la case "déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé". Il convient également d'être en possession d'une ordonnance.

Quelle amende en cas de non-respect du couvre-feu ? Si vous sortez de votre domicile entre 20h et 6h du matin sans attestation ou justificatif, vous risquez 135 euros d’amende. Et attention, il pourrait, en cas de récidive sous 15 jours, vous en coûter 200 euros, montant qui peut être majoré à 450 euros en cas de non-paiement ou de non-contestation. Enfin, un troisième contrôle sans attestation valable peut entraîner une amende de 3750 euros et une peine de 6 mois d'emprisonnement.

Peut-on assister à une cérémonie religieuse pendant le couvre-feu ? Depuis le 3 décembre 2020, les cérémonies dans les lieux de culte peuvent rassembler plus de 30 personnes suite à une réclamation du Conseil d'Etat. Face aux nouvelles mesures et au couvre-feu mis en place, la jauge n'a pas évolué et il est donc possible d'assister à une cérémonie religieuse.

Quid des horaires des supermarchés pendant le couvre-feu ? Bon nombre de supermarchés, surtout en villes, ferment bien après 20 heures, mais qu'en est-il pendant le couvre-feu ? L'adaptation semble être le mot d'ordre, avec une fermeture à 20 heures donc, mais des heures d'ouverture avancées pour compenser. Le groupe Carrefour a fait savoir que tous ses hypermarchés ouvraient désormais à 8h, au lieu de 8h30 en temps normal. Selon les informations de Business France, Casino compte mettre en place des dispositifs similaires, Monoprix et Leclerc feront du cas par cas et Franprix ne change pas ses horaires.

Est-il possible de partir en vacances dans d’autres régions ? Depuis le15 décembre, les déplacements sont autorisés pendant la journée. Vous pouvez donc partir en vacances dans une autre région entre 6 heures du matin et 20 heures. "Les Français, s'ils le souhaitent, pourront partir en vacances, pourront se déplacer pour des motifs personnels sans justifier leurs déplacements dans la journée bien évidemment. Ils pourront, s'ils ont une correspondance ou s'ils sont à quelques encablures de leur lieu de vacances, montrer aux forces de l'ordre leur attestation, donc arriver sans heurts dans ces lieux de vacances même si ce n'est pas dans leur région, même si c'est à plusieurs kilomètres", a indiqué le ministre de l’Intérieur à ce sujet. Ajoutons de plus qu'il est autorisé, pour un proche, d'aller chercher quelqu'un à l'aéroport ou à la gare pendant les heures du couvre-feu. Pour cela, il faut être en mesure de présenter une copie du billet en guise de d'attestation dérogatoire.

Un couvre-feu particulièrement scruté le 31 décembre ? En déplacement pour participer à une opération de contrôle de police dans le cadre du premier soir du couvre-feu, Gérald Darmanin a répété que les contrôles seront très nombreux pendant toute cette période de confinement nocturne et encore un peu plus particulièrement lors de la nuit du 31 décembre. Le ministre de l'Intérieur a parlé d'un "gros dispositif" chargé de faire respecter les règles du couvre-feu, "qui va atteindre son moment le plus important le soir du 31 décembre, avec plus de 100 000 agents des des forces de l'ordre". "Je veux dire aux Français qu'ils doivent respecter les règles, et qu'ils doivent se rassurer : ceux qui enfreindront ces règles seront poursuivis par la justice", a ajouté le ministre, qui a mis en garde contre la tentation d'organiser des "fêtes sauvages", contre lesquelles "le gouvernement a décidé d'être particulièrement sévère".

Peut-on prendre une correspondance pendant le couvre-feu ? Pendant le couvre-feu, en vigueur depuis mardi 15 décembre, les personnes en voyage ne sont pas verbalisées si elles se trouvent en correspondance, que ce soit en avion ou en train. Les parents accompagnateurs peuvent également aller chercher leurs enfants dans les gares ou aéroports, s’ils sont bien sûr munis d’une attestation et d’une copie attestant du voyage de leurs enfants.

Peut-on récupérer une commande dans un restaurant après 20h ? Le "click-and-collect", bien pratique pendant le confinement, n'est plus autorisé après 20h. Les restaurateurs doivent s’organiser pour préparer les commandes (bien) avant 20 heures, afin de permettre aux clients de regagner leur domicile dans les temps impartis. Le couvre-feu est donc plus restrictif pour le secteur de la gastronomie que le confinement sur ce point-là.

Peut-on faire son jogging après 20h ? Il est toujours possible de pratiquer son sport en extérieur pendant le couvre-feu, avec par exemple la possibilité de faire un footing. En revanche, contrairement au confinement où il n'était pas interdit de le faire au-delà de 20 heures, le couvre-feu impose la pratique du sport en extérieur entre 6 heures du matin et 20 heures le soir. Les mineurs peuvent pratiquer le sport en intérieur, dans les gymnases et les piscines, toujours jusqu'à 20 heures.

Après 20h, est-il possible d'aller chercher un proche à la gare ou l'aéroport ? La réponse est oui. Si un proche arrive à la gare ou à l'aéroport au-delà de 20 heures dans les prochaines semaines, il est possible d'aller les chercher. Il vous suffira de vous munir d'une copie du billet d'avion ou de train et de le présenter en cas de contrôle.

Pendant les horaires du couvre-feu, peut-on se déplacer en voiture ? Non. Si les voyages en train et en avion peuvent se faire au-delà de 20 heures, le billet faisant office d'attestation, ce n'est pas le cas des voyages en voiture. Comme l'a précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il convient d'arriver à son lieu de destination avant 20 heures. Toutefois, une certaine tolérance sera observée à l'approche de l'heure fatidique pour les automobilistes se trouvant à quelques kilomètres de l'arrivée.

Quelles sont les règles pour les Ehpad ? Le passage du confinement au couvre-feu a marqué une étape significative pour les résidents des Ehpad. Ces derniers sont désormais autorisés à quitter leur établissement pour aller passer les fêtes entouré de leur famille, mais ces sorties restent "encadrées afin de limiter au maximum les risques de rebond épidémique après les fêtes", comme l'a précisé le gouvernement, qui a insisté sur la nécessité d'être particulièrement vigilant au respect des gestes barrières. Au sein des Ehpad, les possibilités de visite sont étendues, que ce soit en nombre de visiteurs ou en durée passée avec les résidents, cela afin de "permettre aux familles de se retrouver dans des conditions plus conviviales".