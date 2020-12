Couvre-feu dès le 15 décembre : horaires, règles et nouvelles dérogations

COUVRE FEU. Le couvre-feu est désormais officiel à compter du 15 décembre. Dans une conférence de presse, le Premier ministre a détaillé les mesures "assouplies", dont la suppression de l'attestation de déplacement avant 20 heures. Si le couvre-feu ne s'applique pas le 24 décembre, il sera bien en vigueur lors de la Saint-Sylvestre.

[Mis à jour le 10 décembre 2020 à 22h17] Comme anticipé depuis plusieurs jours, l'objectif des 5 000 cas ne sera pas atteint le 15 décembre. Dans une conférence de presse ce jeudi 10 décembre, le Premier ministre a annoncé les nouvelles mesures de déconfinement. Cette deuxième phase passera par l'instauration d'un couvre-feu de 20 heures à 6 heures, soit une heure de moins qu'envisagé par Emmanuel Macron lors de son allocution du 24 novembre. Cette décision fait suite à de mauvais chiffres du Covid-19 enregistrés par Santé publique France. Malgré les mesures sanitaires, le nombre de contaminations est toujours trop élevé, avec 14 000 cas diagnostiqués environ chaque jour.

Le couvre-feu implique une exception de taille : il ne concerne par le Réveillon de Noël, le 24 décembre. "Noël occupe une place à part dans nos vies et nos traditions", a indiqué le premier ministre, Jean Castex. Cependant, il sera bien en vigueur lors du 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre, afin d'éviter de créer de nouveaux clusters lors de rassemblements festifs. Les attestations de déplacement ne sont plus obligatoires en journée avant 20 heures. Elles le seront donc lors du Réveillon du Nouvel an, entre 20 heures et 6 heures. Les déplacements entre régions seront autorisés, a ajouté le ministre de l'Intérieur lors de la conférence de presse, pour permettre aux familles de se réunir dans la limite de six adultes par tablée. Gérald Darmanin en a appelé à la "responsabilité de chacun" et ajoute qu'il n'y aura pas de consigne d'indulgence.

Un important dispositif policier sera d'ailleurs mis en place pour contrôler le respect de ces mesures sanitaires. Le couvre-feu lors de la Saint-Sylvestre sera strictement surveillé, avec des possibilités de dérogations limitées : motifs professionnels, motifs familiaux impérieux, raisons médicales, les besoins des animaux de compagnie et pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

A noter : les établissements recevant du public resteront fermés trois semaines de plus : les lieux culturels, sportifs ou encore les parcs zoologiques. La réouverture de ces lieux sera étudiée le 7 janvier.

Les infos pratiques sur le couvre-feu

Le couvre-feu entre en vigueur le 15 décembre : il sera instauré de 20 heures à 6 heures. C'est une heure plus tôt qu'envisagé en premier lieu par Emmanuel Macron. Ce couvre-feu sera levé exceptionnellement le soir du Réveillon de Noël mais s'appliquera lors de la Saint-Sylvestre. Et les contrôles seront stricts : "l'objectif est de limiter au maximum les mouvements", a martelé Jean Castex le jeudi 10 décembre, lors d'une conférence de presse. Les balades et activités sportives sont interdites entre 20 heures et 6 heures du matin. A noter que les règles de couvre-feu ne concernent pas les ultra-marins.

L'attestation de déplacement n'est plus obligatoire lors des sorties en journée, à compter du 15 décembre, mais seulement lors du couvre-feu, entre 20 heures et 6 heures. A Noël, le couvre-feu sera levé pour le Réveillon, mais la prudence reste de mise : pas plus de six adultes à table, a recommandé le gouvernement. Qu'en est il des vacances ? A partir du 15 décembre, à 20 heures, il n'y aura plus de limites de temps passé dehors ou de kilomètres. Les personnes pourront rejoindre leur lieu de congés ou retrouver leur famille dans une autre ville. "L'idée est de limiter ses déplacements durant la période de 20 heures à 6 heures", a précisé Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.

Les règles sont les mêmes que pour le confinement : une amende de 135 euros pourra être infligée en cas de non-respect des mesures de couvre-feu. "Et si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si, au bout de trois fois, les policiers ou les gendarmes arrivent à confondre une personne qui fraude ou ne respecte pas ces règles d'interdiction, une peine de 6 mois d'emprisonnement est possible ainsi que 3750 euros d'amende", avait ajouté le ministre de l'Intérieur lors du premier couvre-feu.

