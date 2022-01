"Couvre-feu : peut-il être instauré en France en 2022 ? Une réunion importante organisée"

COUVRE FEU. Alors qu'il a été écarté fin 2021, le couvre-feu pourrait être remis sur la table à l'occasion d'un Conseil de défense sanitaire organisé mercredi 5 janvier 2022. Emmanuel Macron et son plus proche entourage doivent faire le point sur l'épidémie de Covid-19 en France. De là à réinstaurer la mesure ?

[Mis à jour le 3 janvier 2022, à 13 heures] Le couvre-feu pourrait-il faire son retour en 2022 ? Au même titre que le confinement, bien plus radical, la mesure est crainte face à la flambée épidémique du Covid-19 connue depuis la fin d'année 2021, avec une explosion du nombre de cas positifs et une hausse des entrées dans les hôpitaux. Alors que l'hypothèse d'une mise sous cloche a été écartée, celle d'une obligation d'être à son domicile à une heure bien précise ne semble également pas privilégiée par l'exécutif. Lors de la conférence de presse donnée le 27 décembre à l'issue du dernier Conseil de défense sanitaire, Jean Castex n'avait pas fait mention de l'instauration d'un tel dispositif, faisant entrer en vigueur une toute autre série de mesures autour du port du masque ou des restrictions de consommation.

L'option pourrait-elle être désormais plus sérieusement envisagée, alors que le chef du gouvernement réunit plusieurs ministres lundi 3 janvier 2022 et participera à un nouveau Conseil de défense sanitaire mercredi 5 janvier ? L'exécutif semble peu enclin à activer ce levier, préférant miser sur la vaccination avec la diminution du délais pour recevoir la dose de rappel, augmenter la pression sur les personnes non-vaccinées ou encore marteler son message autour des gestes barrières.

Pourtant, sur l'île de la Réunion, les habitants doivent composer depuis le 1er janvier avec un couvre-feu, imposé par le préfet. Le représentant de l'État a évoqué une "tension hospitalière et de pression sur les services de médecine et de réanimation" et dit vouloir "agir pour freiner la circulation exponentielle du virus". Du côté de l'océan Indien, le taux d'incidence est pourtant moins élevé qu'en métropole (1049 cas pour 100 000 habitants, contre 1492), mais les chiffres indiquent une proportion de malades en réanimation sur l'île presque aussi élevée que dans l'Hexagone (4 pour 100 000 contre 5 pour 100 000). Cependant, la part de la population insulaire à être totalement vaccinée n'est que de 62,8 %, contre 81,13 % au niveau national.

Dans la continuité de sa stratégie pour contraindre au maximum à la vaccination, le gouvernement ne devrait pas faire peser de restriction sur une population en très grande partie vaccinée. D'autant plus que l'instauration du pass vaccinal est à l'étude à l'Assemblée nationale depuis le 3 janvier et qu'il permettra, selon Yaël Braun-Pivet, députée LREM et présidente de la commission des lois, "d'éviter des mesures beaucoup plus coercitives", à l'image de confinements ou de couvre-feux. Sans pour autant se dire certaine de l'efficacité d'un tel dispositif : "si cela ne marche pas, il faudra envisager des mesures beaucoup plus coercitives".

L'hypothèse d'une mise en place de restrictions de sorties à partir d'une certaine heure reste donc possible en janvier et le Conseil de défense sanitaire du 5 janvier devrait permettre de trancher le sujet. En France, un couvre-feu territorialisé puis national a été instauré entre octobre 2020 et juin 2021. Sa mise en application reposait sur trois critères : un taux d'incidence supérieur à 250, un taux d'incidence chez les personnes de plus de 65 ans supérieur à 100 et un taux d'occupation des lits de réanimation par des patients Covid supérieurs à 30%. Des seuils franchis depuis déjà plusieurs jours dans cette 5e ou 6e vague. Selon les données de Santé publique France en date du 30 décembre, le taux d'incidence national dépasse les 1500 cas pour 100 000 habitants, celui chez les plus de 65 ans d'environ -00 et le nombre de lits de réanimation occupés par des patients touchés par une forme grave du virus de 69%. Objectivement, tous les signaux (par rapport aux critères établis par les autorités) sont dans le rouge.

Mais depuis, le gouvernement ne regarde pas uniquement ces données pour trancher et a changé son fusil d'épaule au fil des mois de l'épidémie, avec notamment l'ouverture de la vaccination. Et pour une raison simple : même si le virus se propage davantage, il fait statistiquement moins de victimes et de formes graves, les hôpitaux sont davantage préservés en proportion des cas de contaminations. Exit désormais les restrictions pour tout le monde, l'objectif est de faire peser davantage de contraintes sur les non-vaccinés (10 % des plus de 18 ans). "Chaque semaine, avec le niveau de connaissance que nous avons, nous considérons que ça c'est important, en l'occurrence la vaccination, ça, ça peut être discuté, mais nous ne le choisissons pas aujourd'hui", avait tenu à préciser Olivier Véran fin décembre, laissant planer le doute sur une éventuelle nouvelle instauration.

Le couvre-feu, comme le confinement, fait semble-t-il partie des dernières armes du gouvernement pour enrayer une éventuelle saturation des hôpitaux. Auparavant, la question d'établir de nouvelles restrictions dans les lieux de rassemblement est encore possible. Après les jauges à l'intérieur comme à l'extérieur, après le port du masque étendu, après l'interdiction de la consommation d'alcool debout ou au zinc dans les bars et cafés, après l'interdiction de manger dans les lieux publics tels les théâtres, cinémas et équipements sportifs, c'est bien la fermeture des ces lieux et des commerces qui peut encore être activée. Alors que les discothèques sont fermées jusqu'à la fin janvier, au moins, ce sont les restaurants, les bars, les commerces, les lieux de culture et de sport qui semblent sur la sellette.

Avant des restrictions de couvre-feu ou de confinement, l'exécutif aura probablement l'intention d'activer les leviers qui fonctionnent pour casser une dynamique épidémique : limiter les occasions de brassage de population dans les endroits clos où le masque n'est que peu ou pas porté, comme dans les restaurants et les bars.