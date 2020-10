"Attestation couvre-feu : sur smartphone, papier ? Où la trouver pour samedi ?"

ATTESTATION DEROGATOIRE COUVRE FEU. Dès cette nuit de vendredi à samedi, il faudra se munir d'une attestation pour déroger aux règles du couvre-feu. 8 métropoles ainsi que l'Ile de France sont concernées. Quelles sont les exceptions valables et comment remplir cette attestation ? Voici toutes les infos pratiques.

[Mis à jour le 16 octobre 2020 à 17h11] Plus que quelques heures... Ce vendredi soir, 20 millions de Français vont connaître le début du couvre-feu. La région Ile de France et 8 grandes métropoles sont concernées, le tout pour une durée d'au moins quatre semaines. La mesure doit prendre effet ce vendredi soir, à minuit précisément puis sera de retour de 21h à 6h du matin tous les jours suivants. Pour déroger à ces règles strictes, il faudra montrer patte blanche... ou plutôt une attestation dérogatoire au couvre-feu.

Problème, alors que l'heure approche, le formulaire en ligne ou les champs à remplir sur papier libre n'ont pas encore été indiqués par le gouvernement. Aucun document officiel n'a pour l'heure été publié. Jeudi, peu après la conférence de presse du gouvernement, une mention sur le site Gouvernement.fr indiquait que l'attestation serait disponible "dès demain", ce vendredi donc. Mais lors de nos multiples passages sur le site ce vendredi, toujours rien ! Cette mention a d'ailleurs été retirée. A la place, y figure un paragraphe débutant par "Les attestations dérogatoires seront disponibles dès samedi et les contrôles seront assurés par 12 000 policiers et gendarmes répartis sur l'ensemble du territoire, appuyés par les policiers municipaux des métropoles concernées." Il va donc falloir un peu patienter... Retrouvez le détail des règles et modalités de l'attestation de déplacement dérogatoire pour le couvre-feu ci-dessous.

Y'aura-t-il des exceptions ? Oui, mais elles seront visiblement limitées aux obligations professionnelles et aux urgences. "A 21 heures, chacun devra être chez soi et, sauf exceptions, tous les lieux recevant du public devront être fermés. Certains déplacements, pour des raisons de santé ou pour aller chercher des médicaments par exemple, seront autorisés", avait souligné jeudi Jean Castex. Ce sont pour ces motifs personnels (visite à un proche en situation de dépendance, sortie d'un animal de compagnie...) qu'il faudra présenter une attestation de déplacement dérogatoire. Les sorties seront alors limitées à une durée d'une heure. Pour des raisons professionnelles (emploi aux horaires non compatibles avec ces règles, travail de nuit...), il faudra en revanche présenter une attestation de l'employeur. "On n'ira plus au restaurant, faire la fête, chez des amis", avait notamment précisé Emmanuel Macron mercredi soir.

Les déplacements impératifs en cas d'urgence (obligations de soins, urgences médicales...) feront partie des rares exceptions, comme lors du confinement. A noter qu'il sera aussi possible de sortir son chien en restant à proximité de son domicile. Voici la synthèse des six exceptions autorisées aux règles du couvre-feu selon les déclarations du gouvernement ce jeudi. Ces exceptions devraient être précisées et mentionnées dans le document d'attestation de déplacement dérogatoire pendant le couvre-feu.

Urgences relatives à la santé : visite chez un médecin, passage à l'hôpital ou déplacement dans une pharmacie ouverte (pharmacie de garde la nuit).

Proche en situation de dépendance nécessitant une visite nocturne d'urgence.

Raisons professionnelles : horaires ne permettant pas d'être rentré à son domicile à 21h ou travail aux horaires décalés, travail de nuit...

Transport : sur présentation d'un billet de train ou d'avion dont le départ est prévu à 21h ou entre 21h et 6h du matin.

Sortie de son animal domestique pour ses besoins naturels (sorties limitées à proximité du domicile).

L'attestation de déplacement dérogatoire en couvre-feu sera disponible sur le site du gouvernement, a annoncé Gérald Darmanin lors de la conférence de presse du gouvernement ce jeudi après-midi. Il sera également possible de présenter votre attestation sous un format papier en la remplissant sur papier libre, a-t-il précisé, "notamment pour les personnes les plus âgées ou les gens qui n'ont pas d'imprimante ou de photocopieuse à disposition immédiatement". L'attestation et les informations pratiques seront disponibles sur le site du gouvernement, gouvernement.fr Il existe aussi un numéro vert, le 0 800 130 000.

L'attestation sera valable pour un déplacement d'une heure, à l'exception d'une raison professionnelle. Dans ce cas, il faudra présenter en cas de contrôle une attestation de votre employeur précisant vos horaires de travail. Pour rappel, ces mesures de couvre-feu vont concerner tous les habitants de la région Ile de France (Paris compris) ainsi que des 8 métropoles citées par Emmanuel Macron (Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse). Emmanuel Macron avait déjà émis l'idée d'une attestation durant l'interview accordée mercredi soir à TF1 et France 2 puis sur son compte Twitter en évoquant "une attestation dérogatoire".

"Il y aura des contrôles et il y aura des amendes, comme il y en a déjà. Ce sera une amende de 135 euros, 1500 euros en cas de récidive", avait précisé le chef de l'Etat mercredi, confirmant donc un montant similaire à celui appliqué pendant le confinement aux contrevenants. "Je crois en la responsabilité de chaque citoyen, mais bien évidemment, il y aura des contrôles", a-t-il ajouté.

"Il faut que chacun soit conscient des risques et des enjeux. Les Français ont été exemplaires pendant le confinement, car ils ont compris que c'était pour protéger les plus fragiles et les soignants. Si on ne veut pas prendre des mesures plus dures dans 15 jours ou un mois il y aura des contrôles", a-t-il ensuite répété, évoquant des forces de l'ordre mobilisées localement pour ces contrôles "de manière proportionnée". Jeudi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé ces sanctions. "Si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si, au bout de trois fois, les policiers ou les gendarmes arrivent à confondre une personne qui fraude ou ne respecte pas ces règles d'interdiction, une peine de 6 mois d'emprisonnement est possible ainsi que 3 750 euros d'amende", a-t-il aussi indiqué.