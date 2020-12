Vaccin Pfizer : approuvé par l'UE, des premières injections en France après Noël ?

Le vaccin de Pfizer et BioNtech sera bientôt disponible dans les pays de l'Union européenne, après la validation de l'Agence européenne du médicament.

[Mis à jour le 21 décembre à 17h28] Cette fois, les premières vaccinations dans les pays de l'Union européenne approchent vraiment. Ce lundi, l'Agence européenne du médicament (EMA) s'est prononcée, avec une semaine d'avance sur le calendrier initial, en faveur de la mise sur le marché commun du vaccin développé par le duo composé de Pfizer et de BioNtech. Après les premières injections aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, le vaccin américano-germanique est donc sur le point de se répandre sur toute l'Union européenne, et naturellement en France.

Alors que le gouvernement a répété que la campagne de vaccination pourrait débuter avant la fin de l'année 2020, les étapes restantes avant la distribution du vaccin de Pfizer semblent n'être que des formalités. La première a lieu dès ce lundi soir : la Commission européenne doit incarner le feu vert politique au niveau de l'UE, avant que les Etats-membres ne prennent le relais. Dès ce mardi donc, si tout va bien, la Haute autorité de santé, l'EMA française, devrait se pencher sur le cas du vaccin américain et allemand.

Une autorisation devrait ainsi être donnée "dans les tout prochains jours", comme l'a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal lors du compte rendu du Conseil des ministres, ce lundi, confirmant que la France pourrait "enclencher" sa campagne de vaccination "avec une coordination européenne à la fin de cette semaine". Autre information importante à noter, ce même vaccin, dont l'efficacité a été évaluée à plus de 90%, pourrait l'être également contre la nouvelle souche du Covid-19 découverte récemment au Royaume-Uni. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, vantait encore ce lundi le vaccin Pfizer comme "un vaccin sûr et efficace", malgré les remontées d'effets indésirables et surtout d'allergies aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Les laboratoires américain et allemand ont publié très tôt les résultats de la phase 3 des essais clinique. Il s'agit de la toute dernière avant que soient consolidés les résultats en vue d'une homologation officielle des autorités sanitaires, ce qui a été fait depuis au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada. Dans son communiqué de presse publié le 18 novembre, le duo américano-germanique a assuré que son vaccin était efficace à 95 %, sans donner plus de précision. Depuis, une revue médicale très renommée aux Etats-Unis, The New England Journal of Medicine, a publié l'intégralité des résultats des essais cliniques et a confirmé ce chiffre, qualifiant le tout de "triomphe".

Le vaccin de Pfizer est déjà disponible au Royaume-Uni, il a été administré à des personnes âgées et des personnels soignants, les prioritaires dans le calendrier vaccinal britannique. Aux Etats-Unis, la FDA (Food and Drug Administration) doit encore donner son aval et autorise un vaccin à condition que ce dernier possède une protection d'au moins 50% des personnes qui le reçoivent.

La mise sur le marché du vaccin de Pfizer ne sera effective qu'après examen de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Celle-ci est déjà en cours. L'Union européenne a fait savoir, par la voix de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qu'une commande de 300 millions de doses était sur le point d'être finalisé. L'Union européenne a fait savoir qu'elle garantissait un "accès égal" des tous les Etats membres aux vaccins contre le coronavirus. Compte tenu des délais imprescriptibles de validation et de distribution, il est probable que le vaccin de Pfizer soit disponible en France en début d'année 2021, mais les autorités sanitaires s'assureront d'avoir bien évaluer les "données cliniques" dudit vaccin.

Si les laboratoires privés et les Etats ont passé des accords sur le transfert de doses de vaccin, l'OMS s'est assurée de disposer d'un stock important pour qu'il soit livrer dans l'ensemble des pays. "Lorsqu'un vaccin sûr et efficace aura été trouvé, le mécanisme COVAX (dirigé par l'OMS, l'Alliance GAVI et la CEPI) sera mis en œuvre pour favoriser un accès et une distribution équitables des vaccins, l'objectif étant de protéger les populations de tous les pays", a fait savoir l'organisation il y a quelques semaines. Le vaccin Pfizer a déjà été commandé par de nombreux pays : citons, par exemple, les Etats de l'Union européenne donc, mais aussi les Etats-Unis (100 millions de doses), le Japon (120 millions de doses), le Royaume-Uni (30 millions), le Canada (20 millions), le Pérou (10 millions).