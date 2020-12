DIRECT. Vaccin Covid : les explications de Jean Castex sur la vaccination en France

VACCIN COVID. Comment et à partir de quand les Français seront-ils vaccinés contre le Covid-19 ? Jean Castex doit convaincre de l'utilité et du bienfondé d'une grande campagne de vaccination dans quelques semaines. Suivez en direct sa conférence de presse.

17:02 - Pas d'obligation à se faire vacciner Jean Castex doit donner des explications à 18h sur la campagne de vaccination, mais on sait déjà que le gouvernement ne compte pas forcer les Français réticents. "Il ne s'agira pas d'une stratégie de vaccination obligatoire mais d'une stratégie de conviction et de transparence", a bien insisté Emmanuel Macron hier, devant la presse. 16:57 - La France en attente des vaccins, alors que le Royaume-Uni est déjà prêt Le Royaume-Uni a approuvé officiellement hier l'utilisation du vaccin de Pfizer/BioNTech pour une vaccination qui devrait débuter dans le pays dès la semaine prochaine. Une annonce qui semble acter un nouveau départ dans cette lutte, longue et difficile contre le coronavirus. 16:49 - Un "monsieur ou madame vaccin" présenté ce soir ? Comme le rapporte l'Agence France Presse qui s'appuie sur une source gouvernementale, Emmanuel Macron et Jean Castex n'excluent pas de nommer et de présenter ce soir un "monsieur ou madame Vaccin", qui serait en charge du pilotage de toute cette vaste opération de vaccination. Cette personnalité publique aura comme mission la coordination du dispositif, mais pourrait aussi incarner pour le grand public la stratégie du gouvernement, avec comme objectif principal de convaincre et de rassurer les Français sur les bienfondés de la campagne de vaccination. 02/12/20 - 13:09 - Le vaccin Pfizer disponible dès la semaine prochaine au Royaume-Uni Le Royaume-Uni sera donc à jamais le premier pays à autoriser l'utilisation du vaccin contre le Covid-19. En l'occurrence, c'est celui de Pfizer, considéré comme le plus avancé, qui a été choisi par les autorités britanniques et il sera disponible dès "la semaine prochaine", annonce un porte-parole du gouvernement ce mercredi. "Le gouvernement a accepté aujourd'hui la recommandation de l'Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d'approuver l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech", complète le porte-parole. Le pays a commandé 40 millions de doses, pour 2020 et 2021, du vaccin Pfizer, dont le PDG Albert Bourla a salué un "moment historique dans le combat contre le Covid-19". En plus des doses Pfizer, le Royaume-Uni a commandé 100 millions de doses du laboratoire local AstraZeneca, et 60 millions de doses du vaccin Novavax. Cette autorisation outre-Manche a fait réagir en France. "Ce n'est pas parce qu'ils vont commencer la semaine prochaine qu'ils vont mieux faire que les autres, je pense qu'il faut prendre le temps de regarder l'ensemble des données", a estimé l'infectiologue Yazdan Yazdanpanah, interrogé par Franceinfo ce mercredi. Et de tempérer : "Je ne dis pas que les Britanniques ont fait ça dans la précipitation, parce que je ne sais pas". 01/12/20 - 16:26 - Le calendrier vaccinaire s'affine L'actu (2) du 1er décembre - Ce mardi, Emmanuel Macron a évoqué la campagne de vaccination à venir en France, à l'occasion d'une rencontre avec le Premier ministre belge. Le chef de l'Etat a fait savoir que la vaccination pour le "grand public" interviendrait "entre avril et juin" 2021, confirmant également que dans un premier temps, le vaccin sera réservé aux personnes à risque. "Il y aura une première phase, qui commencera le plus tôt possible, qui sera très ciblée, réservée sur les publics les plus sensibles. Il y aura une deuxième vague de vaccination, entre avril et juin, plus large et plus grand public", a détaillé Emmanuel Macron, assurant que "la stratégie vaccinale sera déclinée nationalement" dans les prochains jours. Le président de la République a également évoqué la production de doses de vaccins en Europe et le caractère uni de l'Union européenne dans cette quête. "Nous avons agi en européens, nous avons réservé les doses" et avons "les capacités de produire en Europe. Il y a une clé de répartition entre les États membres (de l'UE) en fonction de la population", a ajouté Emmanuel Macron. 01/12/20 - 15:01 - Véran veut montrer le "cheminement", Pfizer place ses pions en Europe L'actu du 1er décembre - Interrogé ce mardi sur la politique de vaccination que compte mener la France sur le front du Covid-19, Olivier Véran a promis de la transparence aux Français, alors que le gouvernement doit révéler sa stratégie cette semaine. "En matière de vaccination contre le Covid, évidemment que nous avons à faire une campagne d'information, d'explication et probablement de montrer aux Français le cheminement que nous suivons, avec les autorités scientifiques, les saisines citoyennes, le Conseil scientifique...", a expliqué le ministre de la Santé, évoquant également "l'organisation logistique, qui est importante aussi". Le gouvernement français compte s'exprimer sur ses choix et expliquer pourquoi telle population est à vacciner en priorité, pourquoi avec tel vaccin plutôt qu'un autre... "Cela fait partie des enjeux pour les prochains jours", a ajouté Olivier Véran. Dans le même temps, ce mardi, Pfizer a fait un nouveau pas vers la commercialisation de son vaccin anti-Covid en Europe. L’Agence européenne des médicaments (EMA) a fait savoir qu'elle allait tenir une réunion extraordinaire le 29 décembre prochain, "au plus tard", pour donner, ou pas, son autorisation à la mise sur le marché du sérum fabriqué par le laboratoire américain associé à l'Allemand BioNtech. "Si les données soumises sont suffisamment solides pour conclure sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du vaccin, l’EMA (…) conclura son évaluation lors d’une réunion extraordinaire prévue le 29 décembre au plus tard", a déclaré le régulateur européen dans un communiqué.​ Cela fait suite à la demande d'autorisation déposée ce lundi auprès de l'EMA par le couple américano-germanique, qui espère la commercialisation de son sérum "en Europe avant la fin de 2020". 30/11/20 - 15:33 - La HAS publie ses recommandations sur le vaccin L'actu du 30 novembre - Ce lundi, la Haute autorité de santé a dévoilé ses recommandations quant à la vaccination prochaine des Français contre le Covid-19. La HAS préconise une vaccination en cinq phases : D'abord, le vaccin contre le Covid-19 devra être administré aux résidents des Ehpad, ainsi qu'au personnel de ces établissements.

Quand plus de doses seront disponibles, seront concernés les 75 ans et +, ainsi que les 65-74 ans avec comorbidités, professionnels de santé de 50 ans et plus ou avec comorbidités.

Troisième phase : pour les plus de 50 ans ou moins de 50 ans avec comorbidités, et l'ensemble des personnels de santé.

Les personnes fortement exposées par leur métier et les personnes précaires (SDF, résidents hôpital psychiatrique) seront concernés par la quatrième phase.

Enfin, phase 5 : les plus de 18 ans sans comorbidité. Dans ses recommandations publiées ce lundi, la Haute autorités de santé (HAS) préconise donc une vaccination en premier lieu pour les personnes âgées résidentes des établissements médico-sociaux. Elles doivent être vaccinées "à l'arrivée des toutes premières doses" de vaccin contre le Covid-19, selon l'institution. L'HAS justifie cette recommandation "compte tenu du nombre limité de doses qui seront disponibles au démarrage". Pour rappel, Emmanuel Macron et Jean Castex ont tous les deux fait savoir que les premières vaccinations interviendraient entre fin décembre et début janvier. Par ailleurs, La Haute autorité de santé ne préconise pas de vaccination contre le Covid-19 pour les mineurs. “Ce n’est pas une priorité”, estime la HAS, compte tenu du faible nombre de doses qui, dans un premier temps, vont être disponibles en France. Les experts estiment que les moins de 18 ans sont moins concernés par les formes graves de coronavirus et que les laboratoires qui développent des vaccins n'ont pas suffisamment inclus les mineurs dans leurs essais cliniques. L'autorisation de vaccination “ne sera pas délivrée pour les enfants puisqu’il n’y aura aucune donnée d’efficacité et surtout de tolérance relative à cette population”, a précisé Daniel Floret, vice-président de la commission technique des vaccinations de la HAS, lors d'une conférence de presse ce lundi. 25/11/20 - 14:59 - Malgré les bonnes nouvelles, l'avertissement de Moderna L'actu du 25 novembre - Depuis plusieurs semaines maintenant, les bonnes nouvelles s'enchaînent dans la course à la vaccination contre le Covid-19. D'abord Pfizer, puis Moderna, et enfin AstraZeneca : au moins trois laboratoires reconnus en sont à la phase trois des essais cliniques - la dernière - et ont publié des premiers résultats très encourageants quant à l'efficacité de leurs vaccins anti-Covid. Des annonces qui font naturellement miroiter un retour à la "vie d'avant" le coronavirus, mais qui doivent, en réalité, être accueillies avec pragmatisme, comme l'a rappelé Moderna. Le médecin en chef du groupe pharmaceutique américain a averti sur la chaîne HBO que malgré l'arrivée prochaine des sérums, le retour à la normale ne serait pas pour tout de suite. Et pour cause, selon Tal Zaks, le Covid-19 va continuer à circuler et à se transmettre. "Lorsque nous commencerons à déployer ce vaccin, nous n'aurons pas suffisamment de données concrètes pour prouver qu'il réduit la transmission", a-t-il déclaré, jugeant que les résultats publiés jusque-là par les différents laboratoires "ne montrent pas" que les vaccins "vous empêchent de porter ce virus de façon transitoire et d'infecter d'autres personnes". Le scientifique a ainsi insisté pour encourager les populations à ne pas subitement modifier leurs comportements dès lors que les premiers vaccins arriveront. Autrement dit, masques et gestes barrières sont encore là pour un moment... LIRE PLUS

Le point sur les vaccins anti-covid

En savoir plus

Alors que les premiers vaccins contre le Covid-19 arrivent, le gouvernement français a d'ores et déjà budgétisé le coup de l'opération. La France compte investir 1,5 milliards d'euros en 2021 pour les différentes campagnes de vaccination. "On prépare une campagne de vaccination pour être prêt au moment où un vaccin sera validé par les autorités de santé européennes et nationales et pour pouvoir, dans la foulée, immédiatement lancer un vaccin", faisait savoir le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mi-novembre. Concrètement, la France compte recourir au premier vaccin disponible s'il est efficace, mais des pré-commandes diverses ont été passées via l'Union européenne. Six vaccins et plus d'un milliards de doses ont fait l'objet de commandes, réparties entre les laboratoires suivants : Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Sanofi, Johnson&Johnson et CureVac.

Aucune date précise n'a été communiquée sur l'arrivée des premiers vaccin anti-Covid en France, mais un calendrier se dessine. Emmanuel Macron et Jean Castex ont tous les deux fait savoir, fin novembre, que les premières doses étaient espérées entre fin décembre et début janvier. C'est à cette période que l'Agence européenne des médicaments devrait donner ses premiers feux verts à des laboratoires. Ainsi, les premières vaccinations en France pourraient intervenir à la toute fin 2020, qui concerneront "les personnes les plus fragiles" comme l'a fait savoir Emmanuel Macron. La campagne de vaccination de masse, elle, pourrait débuter au printemps 2021.

Si les vaccins des différents laboratoires ont le même objectif, à savoir immuniser contre le Covid-19, tous n'emploient pas la même technique pour ce faire. Il existe des fonctionnements diverses :

Pfizer et Moderna utilisent tous les deux la technique de l'ARN Messager. Cette dernière vise à donner au corps les informations génétiques nécessaires pour déclencher une protection contre le virus. L'ARN messager du vaccin s'insère et prend le contrôle de cette machinerie pour faire fabriquer un antigène spécifique du coronavirus : la " spicule" du coronavirus, sa pointe si reconnaissable qui se trouve à sa surface et lui permet de s'attacher aux cellules humaines pour les pénétrer. Cette pointe, inoffensive en elle-même, sera ensuite détectée par le système immunitaire qui va produire des anticorps, et ces anticorps vont rester. Cette méthode jamais utilisée pour l'homme pourrait provoquer quelques complications notamment sur la conservation du vaccin qui se ferait à de très basses températures.

AstraZeneca, Sputnik et Johnson&Johnson utilisent la technique du vecteur viral. Contrairement au procédé originel, celui-ci, relativement récent à l'échelle de l'histoire de la vaccination, n'injecte pas l'agent infectieux d’une pathologie, en l'occurrence le Covid-19, sous forme vivante ou inactive. A la place, on injecte à l'Homme un "vecteur inoffensif contenant un ou plusieurs gènes de l’agent infectieux codant les antigènes capables d’être reconnus par le système immunitaire", comme l'indique le site de la fédération pour la recherche sur le cerveau. Il existe deux types de vecteurs viraux. Il y a ceux qui sont dits intégratifs, lorsque l’ADN du vecteur viral s’intègre dans l’ADN de l’hôte et les non intégratifs, lorsque le gène thérapeutique demeure dans la cellule sans s’intégrer au génome de l’hôte (Source : Inserm). Plusieurs vaccins bien connus utilisent cette technique, à l'image du sérums contre l'hépatite B.

Sanofi, le vaccin français, utilise la technique à base de protéine recombinante. Il s'agit d'une protéine produite par une cellule dont le génome a été transformé par recombinaison génétique.

Aux Etats-Unis comme en Europe, la distribution des premiers vaccins anti-Covid se rapproche, alors que Moderna et Pfizer ont déposé leurs demandes d'autorisation de mise sur le marché des deux côtés de l'Atlantique. Cette vague de vaccination à venir se devrait pas se faire sans désagréments, ont averti fin novembre des médecins américains, qui ont encouragé les responsables de la santé publique ainsi les laboratoires à avertir la population sur les très probables effets secondaires des vaccins. A l'occasion d’une réunion avec les conseillers des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains (CDC), le docteure Sandra Fryhofer s'est interrogé sur la possibilité que de nombreuses personnes renoncent à se faire administrer la deuxième dose du vaccin, découragés par ces effets secondaires justement.

Des volontaires aux essais de Pfizer et Moderna, les deux laboratoires américains les plus avancés, ont témoigné en faisant état de fièvre élevée, des courbatures, des maux de tête et de grande fatigue ressentis après avoir été vacciné. Mais il s'agit de phénomène on ne peut plus normal, à en croire Bruno Pitard, chercheur du CNRS au Centre de cancérologie et d’immunologie Nantes-Angers, interrogé par Ouest France. "Un vaccin n’est jamais indolore, ce n’est pas un Doliprane. C’est totalement normal qu’il y ait des effets secondaires. (...) On injecte le vaccin dans le muscle pour le système immunitaire donc ce sont des effets secondaires communs, il n’y a rien d’étonnant", estime-t-il.

Une vaste campagne de vaccination se prépare en France et le calendrier s'affine. Fin novembre, on apprenait que le pays allait procéder aux toutes premières vaccinations entre la fin décembre et le début du mois de janvier. Il s'agira de la première phase, celle qui concernera les personnes les plus à risque, comme l'a fait savoir Emmanuel Macron. Jean Castex, de son côté, a confirmé que ces personnes seraient les résidents d'Ehpad ainsi que le personnel travaillant dans ces établissements. Puis, une deuxième phase qui concernera le "grand public", selon les mots du chef de l'Etat, interviendra entre avril et juin 2021.

Tout cela reste à être détailler par le gouvernement. "La stratégie vaccinale sera déclinée nationalement", a assuré Emmanuel Macron, qui pourrait suivre, ou non, les recommandation de la Haute autorité de santé, qui a préconisé une campagne de vaccination en cinq phases, à mesure que le nombre de doses de vaccin s'agrandit : d'abord résidents et les salariés des Ehpad, puis les personnes de plus de 65 ans et professionnels de santé, les personnes de plus de 50 ans, les professionnels vulnérables et personnes précaires enfin les personnes de plus de 18 ans. L'enjeu de cette campagne de vaccination contre le Covid-19 s'annonce d'importance en vue de la fin de l'épidémie, surtout en France où le virus a tué plus de 50 000 personnes et où la réticence envers la vaccination est encore très vive. Pour rappel, il convient que 67% de la population soit vaccinée, selon la revue scientifique Nature, pour atteindre l'immunité collective.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La réponse est non. Emmanuel Macron, lors de son allocution du 24 novembre, s'y est engagé devant les Français. La stratégie du gouvernement, qui doit malgré tout convaincre le plus grand nombre à se faire vacciner, souhaite plutôt instaurer un rapport de confiance dans ce dossier du vaccin, face à une population particulièrement peu encline à la vaccination. L'exécutif souhaite ainsi mettre en place une transparence totale sur le sujet, qui devra participer "au rapport de confiance que le gouvernement souhaite établir avec les citoyens concernant l'appréhension face à ce vaccin", comme l'a glissé un proche du chef de l'Etat au Journal du dimanche. La tâche du gouvernement s'annonce ardue puisque selon un sondage IFOP réalisé pour le JDD, 59% des Français ne veulent pas se faire vacciner contre le coronavirus.