Le vaccin AstraZeneca autorisé en France : il arrive, mais pas pour les plus de 65 ans ?

La Haute autorité de santé a décidé de donner son feu vert à l'administration du vaccin AstraZeneca en France. Mais ne le recommande pas pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

[Mis à jour le 2 février 2021 à 17h41] Un nouveau vaccin arrive en France. Selon les mots du Professeur Alain Fischer, le monsieur Vaccin du gouvernement, interrogé sur France 2 ce mardi 2 février, les premières injections du vaccin AstraZeneca pourraient intervenir d'ici la mi-février.

La Haute autorité de santé a en tout cas validé le vaccin ce mardi 2 février, après l'accord de l'Agence européenne des médicaments en fin de semaine dernière. Sa validation est une bonne nouvelle dans la lutte contre la pandémie : son administration s'annonce beaucoup plus simple pour celle de ces concurrents. "Ses conditions de transport et de conservation sont beaucoup plus simples que les vaccins ARN utilisés jusqu'à présent. Et donc cela devrait permettre d'ici quelques semaines aux médecins généralistes et aux pharmaciens de pouvoir vacciner", a expliqué Alain Fischer. Philippe Besset, président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF), a fait savoir sur BFM TV "qu'après avoir réalisé une enquête auprès des profesionnels, 84,5% des pharmaciens sont volontaires pour participer à l'injection des doses directement dans leurs officines."

En revanche, le vaccin pose tout de même une question cruciale, est-il efficace sur les seniors ? La Haute autorité a décidé de ne pas le recommander aux personnes âgées de plus de 65 ans. Selon Alain Fischer, il est "peut-être plus prudent de n'utiliser que les vaccins ARN" pour le moment. Pour rappel, même si l'Agence européenne a validé le traitement, l'autorité avait précisé qu'il n'y avait "pas encore assez de résultats chez les participants" de plus de 55 ans pour calculer l'efficacité du vaccin sur ce groupe.

Le projet de vaccin mené par AstraZeneca n'a pas atteint l'efficacité de ses principaux concurrents, Pfizer et Moderna, qui revendique au moins 90% d'efficacité. Le laboratoire britannique et suédois a fait savoir que son vaccin anti-Covid était efficace à 70%, mais il convient néanmoins de préciser qu'il s'agit d'une moyenne. En effet, deux schémas vaccinaux ont été employés par AstraZeneca. Le premier, qui sera probablement retenu, atteint bien 90% d'efficacité. Le deuxième ne parvient à atteindre que 62%. Le groupe pharmaceutique a malgré tout tenu à faire savoir que malgré cette efficacité moyenne moindre, son vaccin bénéficiait d'un avantage non-négligeable : son transport et sa conservation sont plus aisés que celui de Pfizer, qui nécessite d'être stocker à des températures extrêmement faibles. Celui d'AstraZeneca exige seulement des températures d'un réfrigérateur classique.

Le vaccin est déjà disponible et les premières injections pourraient intervenir en février 2021. L'Agence européenne du médicament a validé ce dernier, seul problème, les livraisons ne sont pas au niveau des attentes et un bras de fer est lancé entre le laboratoire et l'Union Européenne. Ce dernier n'a pu garantir que 25% des plus de 100 millions de doses promises, ce qui représente "un vrai problème" pour les Vingt-Sept, a déclaré la directrice générale de la Santé Sandra Gallina au sein de la Commission, devant des députés européens.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La réponse est oui. AstraZeneca fait partie des six laboratoires choisis par l'Union européenne et la France pour leur commandes de vaccins. Alors que pour l'heure l'efficacité du sérum développé par l'entreprise anglaise et suédoise est de 70%, les premières doses devraient arriver sur le sol français avant la fin de l'hiver 2021. Au total, la France a commandé 45 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca, dont le coût oscille entre 2 et 4 euros l'unité.