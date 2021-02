Vaccin AstraZeneca : ce qu'on sait du vaccin qui arrive dès ce samedi 6 février en France

Le vaccin AstraZeneca va commencer à être administré aux "personnels soignants et à risque de moins de 65 ans" dès ce samedi 6 février, a indiqué le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse ce jeudi 4 février. Le vaccin du laboratoire suédo-britannique n'est pas conseillé pour les plus de 65 ans...

DERNIERE MINUTE - Jean Castex a annoncé ce jeudi 4 février, lors d'une conférence de presse sur la situation sanitaire, que le vaccin AstraZeneca, autorisé en France, commencerait à être administré dès samedi 6 février dans l'Hexagone. "Le nouveau vaccin AstraZeneca va nous permettre d'atteindre l'objectif des 4 millions de premières injections d'ici la fin février". Ce vaccin doit d'abord servir à vacciner les personnels soignants et à risque de moins de 65 ans", a précisé le Premier ministre. "Nous serons livrés normalement demain (vendredi) soir de 250 000 doses qui seront dispatchées après demain (samedi) dans les hôpitaux".

Après sa validation par la Haute autorité de Santé, mardi 2 février, le vaccin AstraZeneca devrait arriver rapidement en France. En début de semaine, Alain Fischer, le "Monsieur Vaccin" du gouvernement a estimé que les premières injections seraient délivrées mi-février. De son côté, Clément Beaune, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, a indiqué sur France Inter : "On va accélérer les livraisons. Dès la fin de la semaine ou début de semaine prochaine au plus tard, nous aurons des doses de vaccins AstraZeneca".

La vaccination avec AstraZeneca devrait donc débuter autour du 8 février 2021. Mais à quelques jours de l'arrivée du vaccin chez les médecins, le laboratoire suédo-britannique a revu le nombre de doses à la baisse. La livraison initialement prévue à 120 millions de doses a été divisée par trois, soit 40 millions de doses pour l'ensemble de l'Union européenne au premier trimestre 2021. La nouvelle sonne comme une douche froide pour les vingt-sept, dont la France.

Heureusement, pour les doses qui arriveront sur le territoire français, leur administration devrait être facilitée par les conditions de conservation, entre 2 et 8 degrés. Ces mêmes raisons devraient permettre aux pharmaciens de prendre enfin part à la campagne de vaccination. Philippe Besset, président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF) faisait d'ailleurs savoir que "84,5% des pharmaciens sont volontaires pour participer à l'injection des doses directement dans leurs officines." Mais, la décision ne fait pas l'unanimité notamment auprès des médecins généralistes. Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France affirmait au micro de France Info il y a quelques jours : "Lorsqu'un vaccin arrive sur le marché, les primo-vaccinations, doivent être réalisées par des médecins".

Qui peut recevoir le vaccin d'AstraZeneca ?

La Haute autorité de Santé préconise de vacciner avec le produit AstraZeneca "les professionnels de santé et du médico social, et les personnes âgées entre 50 et 65 ans, en commençant pas ceux qui présentent des comorbidités". La stratégie vaccinale reste de donner la priorité aux publics les plus vulnérables face au Covid-19.

En revanche, le vaccin pose tout de même une question cruciale, est-il efficace sur les seniors ? La Haute autorité a décidé de ne pas le recommander aux personnes âgées de plus de 65 ans. Selon Alain Fischer, il est "peut-être plus prudent de n'utiliser que les vaccins ARN" pour le moment. Pour rappel, même si l'Agence européenne a validé le traitement, l'autorité avait précisé qu'il n'y avait "pas encore assez de résultats chez les participants" de plus de 65 ans pour calculer l'efficacité du vaccin sur ce groupe.

Le projet de vaccin mené par AstraZeneca n'a pas atteint l'efficacité de ses principaux concurrents, Pfizer et Moderna, qui revendique au moins 90% d'efficacité. Le laboratoire britannique et suédois a fait savoir que son vaccin anti-Covid était efficace à 70%, mais il convient néanmoins de préciser qu'il s'agit d'une moyenne. En effet, deux schémas vaccinaux ont été employés par AstraZeneca. Le premier, qui sera probablement retenu, atteint bien 90% d'efficacité. Le deuxième ne parvient à atteindre que 62%. Le groupe pharmaceutique a malgré tout tenu à faire savoir que malgré cette efficacité moyenne moindre, son vaccin bénéficiait d'un avantage non-négligeable : son transport et sa conservation sont plus aisés que celui de Pfizer, qui nécessite d'être stocker à des températures extrêmement faibles. Celui d'AstraZeneca exige seulement des températures d'un réfrigérateur classique.