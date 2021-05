Vaccin Moderna : accessible en pharmacie et avec les médecins

Depuis lundi 24 mai, la vaccination avec le vaccin à ARN messager est désormais possible dans les pharmacies et avec les médecins traitants.

[Mis à jour le 25 mai 2021 à 12h32] L'annonce avait été faite par Olivier Véran le 11 mai dernier, c'est désormais officiel, la vaccination avec le vaccin Moderna est accessible auprès des médecins et pharmaciens depuis ce lundi 24 mai. En autorisant ce déploiement, le gouvernement espère donner un un nouveau coup de fouet à la campagne de vaccination dans les officines qui sont impactées par la réticence envers le vaccin AstraZeneca. "Ces dernières semaines, on a progressivement connu une baisse de la vaccination en officine, avec une certaine désaffection pour le vaccin AstraZeneca" explique Bruno Galan, président du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens d'Occitanie. "On espère désormais procéder à beaucoup plus de vaccinations en officine. " En revanche, la seconde dose doit obligatoirement être faite dans un centre de vaccination.

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna