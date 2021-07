Vaccin Moderna : autorisé pour les 12-17 ans, efficacité, effets secondaires... Les infos

La Haute autorité de Santé vient d'autoriser l'utilisation du vaccin Moderna chez les jeunes de 12 à 17 ans. Le laboratoire assure que son produit est "hautement efficace", mais à quel point et après combien de temps ? Quels sont les effets secondaires ? Toutes les réponses à vos questions.

[Mis à jour le 28 juillet 2021 à 18h06] C'est officiel, le vaccin Moderna peut dès à présent être administré aux jeunes de 12 à 17 ans. La Haute autorité de Santé a donné son avis dans l'après-midi du 28 juillet, moins d'une semaine après le feu vert de l'Agence européenne des médicaments. Le vaccin est seulement le deuxième à pouvoir être injecté aux mineurs, après le produit de Pfizer, tous deux répondent à la technologie de l'ARN messager. L'entreprise pharmaceutique défend depuis mai l'idée que son vaccin est "hautement efficace" même sur cette tranche d'âge. Elle a assuré que le produit créait chez les plus jeunes une réponse immunitaire comparable à celle observée chez les 18-25 ans, et le 23 juillet l'EMA a utilisé les mêmes arguments pour justifier sa décision.

L'autorisation d'utiliser un deuxième vaccin pour les 12-17 ans va permettre d'accélérer la campagne de vaccination, le gouvernement a déjà indiqué que 6000 à 7000 centres de vaccination seraient ouverts dans ou à proximité des établissements scolaires. La possibilité d'utiliser non pas un mais deux vaccins n'est donc pas négligeable. D'autant plus que dès septembre les mineurs devront donc avoir recours au pass sanitaire, ou payer un test PCR tous les deux jours, pour se rendre dans certains lieux, et donc se faire vacciner. Le produit Moderna devrait également accélérer le rythme de la campagne à partir du mois d'août grâce aux deux millions de doses qui seront livrées chaque semaine, notamment dans les pharmacies. Chaque officine pourra commander jusqu'à 6 flacons. Une bonne nouvelle pour Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France qui expliquait au Parisien le 25 juillet : "En moyenne, c'est cinq personnes, pharmaciens et préparateurs, pour chacune d'entre elles, calcule Philippe Besset. Soit une cinquantaine de vaccinations par jour, 400 000 sur l'ensemble du territoire. Sans parler des médecins et des infirmiers qui permettent de tripler le volume."

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna