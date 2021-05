Vaccin Moderna : déployé dans les pharmacies et chez les médecins, une campagne accélérée ?

Depuis quelques jours maintenant, la vaccination avec le vaccin à ARN messager est désormais possible dans les pharmacies et avec les médecins traitants.

[Mis à jour le 31 mai 2021 à 17h43] Ouvert depuis quelques jours, le vaccin va-t-il permettre d'accélérer la campagne de vaccination ? Sur France Info, Jean Paul Hamon, médecin généraliste à Clamart et président d'honneur de la fédération des médecins de France, n'en n'est pas totalement certain. "Je ne pense pas parce que les centres de vaccination maintenant sont bien rodés. Ça tourne vraiment à grande vitesse. Ça va certainement simplifier la vie des personnes qui n'ont pas obtenu de places dans les centres de vaccination et qui voudront se faire vacciner par leur médecin généraliste ou leur pharmacien (...) Ça va nous permettre de vacciner déjà en deuxième dose les personnes de moins de 55 ans qu'on a vaccinées avec AstraZeneca. Et j'ai déjà eu une séance de vaccination réservée justement pour ces personnes qui ont reçu de l'AstraZeneca en première dose et qui maintenant, n'ont plus le droit d'en recevoir une deuxième. Donc, pour nous, ça va nous simplifier la vie.

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna