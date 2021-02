Vaccin Moderna : efficace sur les variants, effets secondaires... Ce qu'on sait

Second vaccin mis en circulation en France, le vaccin Moderna serait bien efficace contre les variants alors que l'Europe a annoncé une nouvelle commande de doses.

[Mis à jour le 17 février 2021 à 16h36] Le laboratoire pharmaceutique Moderna a indiqué dans un communiqué le 25 janvier dernier que son vaccin était bien efficace contre les variants britannique et sud-africain du Covid. "Le vaccin Moderna COVID-19 a produit des titres neutralisants contre toutes les principales variantes émergentes testées, y compris B.1.1.7 et B.1.351 découvertes en Grande Bretagne et en Afrique du Sud", indique le communiqué du groupe. Moderna a toutefois précisé que le laboratoire allait travailler à développer une dose additionnelle pour accroître encore la protection contre ces variants car la souche sud-africaine résiste davantage. Le laboratoire a malgré tout opté pour un ton optimiste et résistant, indiquant que "les niveaux de titre neutralisant avec B.1.351 restent au-dessus des niveaux qui devraient être protecteurs".

En attendant, ce 17 février, l'Union européenne a conclu un accord pour l'acquisition de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Moderna contre le Covid-19, à la suite d'un premier contrat portant sur 160 millions de doses, a annoncé mercredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. L'accord porte sur l'achat de 150 millions de doses, destinées à être livrées au 3e et 4e trimestres 2021, avec une option de 150 millions de doses supplémentaires en 2022, a précisé l'entreprise dans un communiqué

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna