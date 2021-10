"Vaccin Moderna : la HAS "déconseille" le vaccin pour la dose de rappel"

MODERNA. La Haute autorité de Santé a pris la décision ce vendredi 15 octobre de "déconseiller" le vaccin Moderna pour la 3e dose.

[Mis à jour le 15 octobre 2021 à 16h33] Dernière info. Alors que plusieurs pays ont décidé de suspendre le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans, voilà que la Haute autorité de Santé en France décide de "déconseiller" le vaccin pour la dose de rappel. La raison ? Un risque de péricardites et de myocardites qui pourrait être plus important, notamment chez les plus jeunes. "En fin de semaine dernière, les pays scandinaves ont annoncé qu'ils porteraient à la connaissance de l'EMA des études portant sur un possible risque accru de myocardites et péricardites lié à l'usage du vaccin Spikevax. En toute hypothèse, celles-ci demeurent rares et spontanément résolutives dans la quasi-totalité des cas. Mais ce contexte, la circulation actuellement modérée du virus et le travail en cours à l'EMA pour définir la population cible (quelle limite d'âge) et surtout le dosage (dose entière ou demi-dose) conduisent la HAS à revenir plus strictement à une position de prudence et à recommander d'attendre l'avis de l'EMA pour poursuivre l'usage de Spikevax en rappel."

