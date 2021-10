"Vaccin Moderna : le vaccin suspendu pour les moins de 30 ans dans plusieurs pays, pour quelle raison ?"

MODERNA. Vaccin le plus utilisé contre le Covid-19 avec Pfizer, le vaccin Moderna a été suspendu dans plusieurs pays en raison d'un effet secondaire.

[Mis à jour le 7 octobre 2021 à 15h45] Si ce n'est pas le cas en France, plusieurs pays ont décidé de suspendre le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans. Après le Danemark, la Suède, c'est au tour de la Finlande de suspendre le vaccin ce jeudi 7 octobre. La raison ? Une étude menée dans ces pays suggèrerait que les hommes de moins de 30 ans ayant été vacciné avec le vaccin présenteraient un risque légèrement accru de développer une myocardite (inflammation du muscle cardiaque). L'étude, pas encore publiée, en est encore au stade préliminaire, mais les pays ont souhaité mettre en place le principe de précaution en suspendant pour le moment la vaccination. Selon l'Institut finlandais, l'Agence européenne des médicaments est en possession des données et devrait publier un avis "dans les deux semaines".

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En ce qui concerne les effets secondaires en France, le dernier rapport de l'ANSM, mis en ligne le 24 septembre indique que 11 115 cas d'effets indésirables ont été détectés après une dose du vaccin Moderna. Parmi les cas, l'organisme évoque 2 cas de syndrome de Parsonage-Turner. Dans le détail en des termes plus techniques "Le syndrome de Parsonage et Turner, encore appelé névralgie amyotrophiante de l'épaule, se caractérise par une douleur violente d'apparition brutale de l'épaule, suivie d'une paralysie et d'une amyotrophie de répartition inégale, touchant les muscles de la ceinture scapulaire et parfois plus distaux du membre supérieur, dont l'innervation dépend essentiellement du plexus brachial. Ces 2 cas sont "en cours de rétablissement et le comité considère qu'il s'agit d'un signal potentiel commun aux vaccins à ARN."

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna