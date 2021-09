Vaccin Moderna : une nouvelle forme de vaccin pour la 3e dose ?

Reuters se fait l'écho d'une nouvelle forme du vaccin contre le covid qui permettrait de recevoir la troisième dose mais également une dose de vaccin contre la grippe.

[Mis à jour le 10 septembre 2021 à 13h52] Et si Moderna était le premier à mélanger le vaccin contre le Covid et celui de la grippe ? Selon Reuters, le laboratoire pharmaceutique américain Moderna travaille actuellement sur un vaccin qui combinerait la troisième dose contre le Covid-19 et le vaccin anti-grippal. "Nous pensons qu'il y a une très grande opportunité devant nous, si nous pouvons mettre sur le marché un rappel annuel pan-respiratoire hautement efficace", explique Stéphane Bancel, le directeur général du laboratoire américain. "La population va garder en mémoire l'épidémie et sera beaucoup plus disposée à une vaccination récurrente", poursuit Stéphane Bancel.

Pour rappel, à la fin du mois d'août, la Haute autorité de santé (HAS) proposait de "simplifier le parcours vaccinal en administrant le vaccin contre la grippe et celui contre le Covid de manière concomitante". Si Moderna parvient à réaliser ce qu'elle entreprend, les gains de temps et financier pourraient être très élevés.

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna