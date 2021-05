Vaccin Sanofi Covid : efficacité, date d'arrivée en France... Ce qu'on sait déjà

Sanofi se réjouit des résultats des essais cliniques de phase II. Le candidat-vaccin français induit une forte réponse immunitaire chez les adultes selon le laboratoire. La phase III des essais devrait débuter dans quelques semaines.

[Mis à jour le 17 mai 2021 à 11h23] Le laboratoire français persévère et vante, dans un communiqué publié ce mardi, les résultats très concluants des essais cliniques de phase II. "Le candidat-vaccin recombinant avec adjuvant a déclenché une forte réponse immunitaire chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues [...] et la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants, à des niveaux comparables à ceux générés par une infection naturelle" détaille Sanofi. Testé chez 722 volontaires, le candidat-vaccin français affiche "le solide potentiel d'une vaccination de rappel" notamment face à "la nécessité de faire face aux variants du virus" souligne Roger Connor, président de GSK Vaccines qui travaille en partenariat avec Sanofi.

Fort de ces résultats intermédiaires, les laboratoires français et britannique envisagent d'entamer la phase III des essais cliniques sur "plus de 35 000 participants dans un large panel de pays" dans les prochaines semaines. Ces derniers tests permettraient d'évaluer "deux formulations du vaccin, en particulier contre les variants D614 (Wuhan) et B.1.351 (variant sud-africain)" précise le géant pharmaceutique. Sanofi, bien qu'en retard dans la course aux vaccins, se positionne pour que son produit soit utilisé sur le long-terme dans la lutte contre le Covid-19 en assurant son efficacité face aux mutations du virus et en se présentant d'ores et déjà comme une piqûre de rappel efficace. Plusieurs épidémiologistes et Emmanuel Macron ont évoqué la possibilité de devoir se faire vacciner chaque année contre le coronavirus.

Le laboratoire n'avance pas de données chiffrées précises sur l'efficacité de son vaccin mais garantit "une séroconversion dans 95 % à 100 % des cas", soit la production élevée d'anticorps neutralisants, "après l'administration d'une deuxième dose". En d'autres termes, la réponse immunitaire apportée par le vaccin est comparable "à celle induite par une infection naturelle, avec des concentrations plus élevées chez les adultes plus jeunes (18 à 59 ans)", se réjouit Sanofi dans son communiqué diffusé le 17 mai. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là ; dans le cas d'une personne déjà infectée par le Covid-19 une seule dose suffit pour produire des concentrations élevées d'anticorps neutralisants. Les résultats complets et détaillés de l'étude du phase II seront publiés prochainement dans une revue spécialisée.

Alors que Sanofi et GSK espéraient pouvoir livrer leur vaccin au premier semestre 2021, l'échéance de mise à disposition est désormais repoussée à la fin de l'année 2021, "sous réserve des résultats de phase 3 et des autorisations réglementaires", précise l'entreprise. Pour le vaccin à ARN fabriqué par Sanofi et Translate Bio, aucune date approximative n'a été fixée.

Le vaccin de Sanofi, développé en partenariat avec GSK, va être disponible dans tous les pays de l'Union européenne, l'UE ayant d'ores et déjà commandé 300 millions de doses. Ces dernières doivent être réparties équitablement en fonction de la population de chaque Etat-membre. Mais ce n'est pas tout : le Canada et les Etats-Unis ont commandé respectivement 72 et 100 millions de doses du vaccin de Sanofi.