Vaccin Novavax : vers un accord avec l'Union européenne ?

Le vaccin de Novavax pourrait être le septième précommandé par l'Union européenne afin de faire face au Covid-19.

L'Union Européenne envisage de signer un contrat avec l'entreprise pharmaceutique Novavax. La Commission européenne a annoncé dans un communiqué jeudi 17 décembre 2020 avoir conclu des discussions préliminaires avec la société américaine de biotechnologie, afin d'acheter 100 millions de doses de son candidat-vaccin contre le coronavirus. L'accord stipule qu'il serait possible d'acquérir par la suite "jusqu'à 100 millions de doses supplémentaires". Si l'engagement est porté à son terme, le vaccin de Novavax sera le septième que l'Union européenne aura précommandé, aux côtés de ceux d'AstraZeneca, BioNTech-Pfizer, CureVac, Moderna, Sanofi-GSK et Janssen Pharmaceutica NV. Ce contrat porterait à plus de deux milliards le nombre de doses disponibles prochainement en Europe.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est réjouie de ce nouvel accord. "Je suis ravie d'annoncer que nous continuons d'élargir notre portefeuille de vaccins diversifiés. L'étape franchie aujourd'hui en vue de parvenir à un accord avec Novavax démontre l'engagement de la Commission à faire en sorte que toutes les options possibles soient explorées pour nous procurer des vaccins contre la COVID-19. L'accès à un plus grand nombre de vaccins permettra d'atteindre une couverture suffisante pour vaincre la pandémie", a-t-elle déclaré.

Un vaccin plus simple à conserver

Située dans l'État du Maryland aux États-Unis, l'entreprise Novavax développe des vaccins de nouvelle génération efficaces contre les maladies infectieuses graves. Suite à l'apparition puis au développement de la pandémie de SARS-CoV-2, la société avait conclu un accord d'un montant de 1,6 milliard de dollars avec le gouvernement fédéral, au mois de juillet, afin de mettre au point puis fabriquer un vaccin expérimental contre le Covid-19. La société pharmaceutique a commencé à entamer ses essais de phase III au début de l'automne au Royaume-Uni.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Selon le porte-parole de la Commission européenne, le vaccin de Novavax "est un vaccin sous-unitaire à base de protéines". Il se conserverait entre 2 et 8°C selon le site France Science, un avantage de taille puisqu'il est donc plus facile de stocker le vaccin de Pfizer, par exemple, qui exige des températures plus extrêmes. Ce remède a été choisi par la Commission européenne avec l'appui des États membres "sur la base d'une évaluation scientifique solide, de la technologie utilisée, de l'expérience acquise par la société en matière de développement de vaccins et de sa capacité de production, qui lui permettra d'approvisionner tous les États membres".