Vaccin Janssen : bientôt en France ? Pourquoi il est si attendu

Le groupe Johnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation pour son vaccin à dose unique auprès de l'Agence européenne des médicaments. Si elle est acceptée, l'Union européenne disposerait de quatre vaccins et pourrait augmenter le nombre de vaccinations.

[Mis à jour le 22 février 2021 à 16h24] Le laboratoire américain Johnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation de son vaccin dans l'UE, a annoncé l'Agence européenne des médicaments ce mardi 16 février. La décision de l'AME est attendue pour mi-mars. En cas d'autorisation de mise sur le marché, le vaccin de Johnson & Johnson serait le quatrième à être autorisé au sein de l'UE, après celui d'AstraZeneca, de Pfizer/BioNTech et de Moderna. La condition : "Que les données de la compagnie sur l'efficacité, la sûreté et la qualité du vaccin soient suffisamment complètes et convaincantes", a fait savoir le régulateur européen. L'ajout du vaccin Janssen à la liste pourrait doubler le nombre de personne vaccinée, puisque une seule dose suffit à protéger. De son côté, la présidente de la Commission européenne s'est réjouie de cette nouvelle : "Davantage de vaccins sûrs et efficaces arrivent", a déclaré Ursula Von der Leyen, tout en précisant que l'Union "sera prête à donner son autorisation dès que l'EMA aura fourni une opinion scientifique positive". La Commission européenne a d'ores et déjà commandé 200 millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson, avec une option de 200 000 millions supplémentaires. Si le vaccin est autorisé, 100 millions de doses devraient être livrées d'ici juin.

Le groupe américain a fait savoir que son vaccin était efficace à 66% en général : les résultats de la phase 3 de leur essai clinique révèlent une efficacité entre 57% et 72% selon les territoires pour prévenir les formes modérées et sévères du virus, 28 jours après la vaccination. Johnson & Johnson garantit surtout une protection fiable à 85% contre les formes graves, et une "protection complète contre les hospitalisations et les décès liés au Covid-19". Les chiffres annoncés le 30 janvier, dans un communiqué, s'appuient sur une étude étendue dans huit pays et mobilisant plus de 40 000 participants dont 468 cas symptomatiques. Testée dans différentes zones géographiques la protection contre une infection au Covid-19 est évaluée au plus bas en Afrique du Sud, où sévit un variant plus contagieux du virus. Le vaccin y offre tout de même une efficacité de 57%, soit supérieure aux attentes de l'Organisation Mondiale de la Santé, fixées à 52%.

Une dose unique pour accélérer les vaccinations

Le candidat vaccin de Janssen, filiale pharmaceutique de J&J est le seul à ne nécessiter qu'une seule injection, et c'est un argument de taille. D'après le ministère de la Santé, 1,7 million des rendez-vous sur 4,3 millions déjà pris étaient destinés à administrer la seconde dose du vaccin. Avec le produit de J&J chaque rendez-vous permettrait de vacciner une personne, de quoi libérer des créneaux et mettre un bon coup d'accélérateur à la campagne de vaccination. "Les vaccins monodoses sont considérés par l'Organisation mondiale de la santé comme la meilleure option en situation de pandémie. Ils améliorent l'accès au vaccin, sa distribution et sa conformité" assure Paul Stoffels, responsable scientifique de Johnson & Johnson. L'autre avantage du produit de J&J réside dans sa conservation facile. Le laboratoire estime que le vaccin peut "rester stable pendant deux ans à -20 degrés dont trois mois entre 2 et 8 degrés", les centres de vaccination mais également les médecins et les pharmaciens seront à même de constituer un stock et d'administrer les doses. Le vaccin semble présenter assez d'atout pour obtenir le feu-vert de l'Agence européenne des médicaments.

Quelle durée de protection ?

Mais une question subsiste, celle de la durée de la protection offerte par le vaccin. J&J a expliqué ne pas être en mesure de délivrer des informations précises mais confirme ne pas observer une baisse du nombre d'anticorps avant les trois premiers mois. Pour les trois vaccins déjà sur le marché, la seconde dose vise justement a consolidé la réponse immunitaire et neutralisante. Les scientifiques sont partagés sur ce point, si Marie-Paule Kieny, présidente du comité Vaccin Covid-19 et directrice de recherche à l'Inserm défend que "ce n'est pas un problème qui semble rédhibitoire pour le vaccin de Janssen, d'autant qu'avec les autres vaccins, on ne connaît pas non plus cette durée", d'autres estiment qu'il y a un risque d'absence de protection.

Comment fonctionne le vaccin de Janssen ?

Le vaccin Janssen utilise le principe du vecteur viral, la spécialité du groupe J&J et déjà utilisé contre des virus comme Ebola. Un fragment de l'ARN du Covid-19 est associé à un virus pour être injecté chez le patient. Les cellules humaines réagissent face au fragment du Covid-19 pour créer des anticorps, et une réponse immunitaire satisfaisante et durable. Alex Gorsky, président du conseil d'administration et chef de la direction de Johnson & Johnson, a confirmé dans le communiqué : "Notre objectif a toujours été de créer une solution simple et efficace pour le plus grand nombre de personnes possible et d'avoir un impact maximal pour aider à mettre fin à la pandémie".