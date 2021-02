Vaccin Janssen / Johnson & Johnson : efficacité, fonctionnement... Ce qu'on sait déjà

Le groupe Johnson & Johnson a publié les résultats d'efficacité et de sécurité de la phase 3 de leur essai clinique initiée en septembre. Leur vaccin à dose unique assure une efficacité contre les formes modérées et sévères du Covid-19, 28 jours après la vaccination.

Un vaccin à injection unique efficace à 66% en général, c'est la promesse du groupe américain Johnson & Johnson (J&J). Les résultats de la phase 3 de leur essai clinique révèlent une efficacité entre 57% et 72% selon les territoires pour prévenir les formes modérées et sévères du virus, 28 jours après la vaccination. Johnson & Johnson garantit surtout une protection fiable à 85% contre les maladies graves, et une "protection complète contre les hospitalisations et les décès liés au Covid-19". Les chiffres annoncés le 30 janvier, dans un communiqué, s'appuient sur une étude étendue dans huit pays et mobilisant plus de 40 000 participants dont 468 cas symptomatiques. Testée dans différentes zones géographiques la protection contre une infection au Covid-19 est évaluée au plus bas en Afrique du Sud, où sévit un variant plus contagieux du virus. Le vaccin y offre tout de même une efficacité de 57%, soit supérieure aux attentes de l'Organisation Mondiale de la Santé, fixées à 52%.

Vaccin Janssen, le seul à dose unique

Le candidat vaccin de Janssen, filiale pharmaceutique de J&J est le seul à ne nécessiter qu'une seule injection. Il utilise le principe de vaccin à vecteur viral, la spécialité du groupe J&J et déjà utilisé contre des virus comme Ebola. Un fragment de l'ARN du Covid-19 est associé à un virus pour être injecté chez le patient. Les cellules humaines réagissent face au fragment du Covid-19 pour créer des anticorps, et une réponse immunitaire satisfaisante et durable. J&J est le seul groupe a avoir parié sur un vaccin à injection unique pour stopper la pandémie. Alex Gorsky, président du conseil d'administration et chef de la direction de Johnson & Johnson, a confirmé dans le communiqué : "Notre objectif a toujours été de créer une solution simple et efficace pour le plus grand nombre de personnes possible et d'avoir un impact maximal pour aider à mettre fin à la pandémie". De plus, la filiale Janssen estime que son vaccin peut "rester stable pendant deux ans à -20 degrés dont trois mois entre 2 et 8 degrés".

L'agence européenne des médicaments (EMA) pense recevoir sous peu une demande d'autorisation pour le vaccin Johnson & Johnson. En octobre dernier, la Commission Européenne a commandé 200 millions de doses et dispose d'une option pour 200 millions supplémentaires. Selon France Inter, 15% du premier arrivage, environ 30 millions de vaccins, sont destinés à la France. Le groupe s'est également engagé auprès du gouvernement américain pour fournir 100 millions de doses. J&J prévoit de délivrer un milliard de vaccins d'ici la fin de l'année.