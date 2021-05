"Rendez-vous vaccination Covid : pour tous ! Voici comment obtenir un RDV"

CALENDRIER VACCINATION. La vaccination contre le Covid s'ouvre mercredi 12 mai à tous, sans limitation d'âge, en France. Mais attention, les rendez-vous pour les moins de 50 ans se font sous réserve que des créneaux sont disponibles la veille pour le lendemain.

Comment se déroule "la procédure de consentement" de la vaccination ? Avant de procéder à la vaccination, un entretien avec un professionnel de santé est proposé et doit déterminer la question du consentement. Un questionnaire médical est soumis à la personne souhaitant se faire vacciner et cette dernière prend connaissance des informations nécessaires liées à la vaccination. L'entretien peut très bien avoir lieu quelques jours avant la vaccination ou quelques minutes en amont. Le consentement écrit n'est pas nécessaire. Quels sont les professionnels de santé éligibles à la vaccination Covid ? Les autorités ont établi une liste de professions pour fixer les priorisations de vaccination contre le Covid-19. Voici cette liste dans son exhaustivité : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière, physicien médical, auxiliaire médical, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, infirmier de soins généraux ou spécialisé, infirmier en pratique avancée, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées, diététicien, assistant dentaire, conseiller en génétique, biologiste médical. Toutes les personnes exerçant une de ces professions peuvent se faire vacciner. J’ai 50 ans aujourd'hui ! Quand pourrai-je me faire vacciner ? Contrairement à la date initialement annoncée, à savoir le 15 mai, les personnes âgées de 50 ans ou plus peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner depuis le 10 mai. L’ouverture de la vaccination à cette tranche d’âge a été décidée pour "continuer à marche forcée d’avancer", selon les mots d’Emmanuel Macron. Pour les personnes concernées, les rendez-vous sont réservables en priorité. Quels sont les vaccins contre le Covid disponibles en France ? En France, pour l'heure, les autorités ont autorisés quatre vaccins différents : le vaccin de Pfizer/BioNTech, le vaccin Moderna (des vaccins dits à ARN messager), le vaccin AstraZeneca et le vaccin Janssen (Johnson et Johnson). Ces vaccins ont tous été soumis à des tests stricts et des validations à la fois des autorités européennes et des autorités françaises. Ils sont considérés comme "sûrs" et "efficaces" contre les formes graves du coronavirus. Puis-je me faire vacciner à 45 ans ? Si vous êtes âgé de 45 ans, mais que vous ne présentez aucune comorbidités susceptibles de favoriser le développement des formes graves du Covid-19, la réponse est non. En revanche, plusieurs cas de figure vous ouvrent les portes de la vaccination : si vous êtes présentez des comorbidités susceptibles de favoriser le développement des formes graves du Covid-19 retenues par le ministère de la Santé.

si vous vous trouvez en situation de handicap et que vous êtes hébergé en maison d’accueil spécialisée, foyer d’accueil médicalisé ou en foyers pour personnes handicapées non médicalisé

si vous êtes hébergé dans des établissements médico-sociaux spécifiques (lits halte soins (LHSS), lits d’accueil médicalisés (LAM) et appartements de coordination thérapeutique (ACT))

si vous êtes enceinte

si vous êtes professionnel de santé ou du secteur médico-social (ambulanciers compris), aide à domicile intervenant auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables, sapeur-pompier ou vétérinaires. J’ai 60 ans, où puis-je me faire vacciner ? Si vous êtes âgé de 60 ans ou plus, plusieurs options s’offrent à vous pour vous faire vacciner. Pour les vaccins AstraZeneca ou Janssen, vous pouvez prendre rendez-vous chez votre médecin traitant, votre médecin du travail, sur votre lieu de soin habituel, en cabinet infirmier, en pharmacie ou à domicile. Pour les vaccins Moderna ou Pfizer, vous pouvez passer par un centre de vaccination ou vous faire vacciner sur votre lieu de soin habituel. Quels sont les métiers prioritaires pour la vaccination ? L’ensemble des professionnels de santé peuvent se faire vacciner, mais aussi les professions de la pharmacie et de la physique médicale, les auxiliaires médicaux, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers, les conseillers en génétique et les biologistes médicaux. S’y ajoutent une liste de professions prioritaires, notamment les professeurs des écoles, collèges et lycées, les chauffeurs de taxi et de VTC, les agents d’entretien, les employés de commerces alimentaires, les pompiers et les vétérinaires. Pour savoir si vous pouvez prendre rendez-vous pour vous faire vacciner dans ce cadre, vous pouvez la liste complète des professions concernées sur le site du ministère de la Santé. L’un de mes proches est immunodéprimé, puis-je me faire vacciner ? Si vous avez plus de 16 ans et si vous vivez dans le même foyer qu’une personne sévèrement immunodéprimée, vous êtes éligible à la vaccination. Pour pouvoir prendre rendez-vous, vous devrez présenter un certificat médical du médecin traitant de la personne immunodéprimée. Le ministère de la Santé précise également que les personnes de moins de 55 ans doivent être vaccinées avec les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna. Celles de plus de 55 ans peuvent être vaccinées avec les quatre vaccins disponibles. Les femmes enceintes peuvent-elles prendre rendez-vous ? Vous êtes enceinte et vous souhaitez vous faire vacciner ? Comme l’indique le ministère de la Santé, les femmes enceintes peuvent prendre un rendez-vous de vaccination à partir du deuxième trimestre de la grossesse. Peut-on être sûr d’obtenir un rendez-vous à partir du 12 mai ? Pour accélérer la campagne de vaccination en France, le gouvernement a décidé d’autoriser l’administration des doses de vaccins qui n’auraient pas trouvé preneur à tous les adultes à partir du 12 mai. Pour autant, le Pr Alain Fischer a averti dans un entretien accordé au Parisien qu’il ne sera pas garanti de trouver un rendez-vous de vaccination à compter de cette date : "Le nombre de doses disponibles reste inférieur à celui des demandes. (…) Le 'vrai' élargissement à tous se fera à la mi-juin." Les enfants peuvent-ils se faire vacciner ? Si les jeunes de 16 à 17 ans atteints de comorbidités sont désormais éligibles à la vaccination, ce n’est cependant pas encore le cas pour les enfants. Les premiers tests cliniques ont démontré l'efficacité des vaccins chez les enfants, mais selon Alain Fischer, le "monsieur Vaccin" du gouvernement, il faut attendre d’être sûr de la sécurité du vaccin sur les plus jeunes. "Il n’est pas question de prendre le moindre risque", a-t-il expliqué dans les colonnes du Parisien. Il n’est donc pas encore possible, pour l’heure, de prendre un rendez-vous de vaccination pour les enfants. Peut-on quand même prendre rendez-vous si l’on n’est pas éligible à la vaccination ? À compter du 12 mai, tous les adultes majeurs pourront se faire vacciner lorsqu'il reste des doses disponibles la veille pour le lendemain sur le site Doctolib. La mesure a été décidée par le gouvernement pour accélérer la campagne de vaccination en France et éviter que des doses de vaccins ne soient perdues quand les rendez-vous ne sont pas honorés. Dans cette perspective, CovidTracker va lancer une nouvelle fonctionnalité, "ChronoDose", sur son moteur de recherche "Vite ma dose". Celle-ci permettra de prendre rendez-vous pour une vaccination dans les 24 heures. Que faut-il faire si on a déjà été vacciné d'une première dose d'AstraZeneca, mais qu'on a moins de 55 ans ? C'est une question qui concerne surtout les soignants qui ont pu recevoir une dose d'AstraZeneca dès le mois de février. Seulement voilà, depuis, le vaccin anglo-suédois n'est accessible qu'aux plus de 55 ans. Que faire donc pour la seconde injection ? Depuis le 9 avril dernier, la Haute autorité de santé (HAS) recommande à ces jeunes de se tourner vers un vaccin à ARN messager, Pfizer ou Moderna par exemple. Ce cas concernerait 500 000 personnes en France. C'est quoi cette histoire de levée des brevets sur la vaccination ? Ce jeudi, le débat sur la levée des brevets a en effet fait beaucoup de bruits. Cela fait suite à l'annonce des États-Unis, ce mercredi, de renoncer aux brevets sur les vaccins anti-Covid. Cette décision permettrait de supprimer les obstacles juridiques dans la production d'un vaccin. Dans les faits, cela pourrait également impliquer une plus forte production de doses, tout en cassant les prix des vaccins. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, cette décision pourrait également mettre les pays sur un pied d'égalité en matière de vaccination. Aujourd'hui, ce sont les laboratoires producteurs qui détiennent ces brevets et sont majoritairement opposés à cette levée. Qu'en est-il de la France ? Alors qu'en avril, Emmanuel Macron semblait farouchement opposé, le président de la République a fait marche arrière, ce jeudi. "L'Europe est aujourd'hui le continent le plus généreux en matière de doses. Nous avons, dès le premier jour, aidé nos partenaires et exporté vers les pays les plus fragiles. Je suis favorable à la levée de la propriété intellectuelle. Mais aujourd'hui, ce qui rend difficile la vaccination, c'est le transfert de technologie et la capacité à produire", a-t-il déclaré lors de sa visite au vaccinodrome de la Porte de Versailles, à Paris. La vaccination contre le Covid-19 est-elle obligatoire en France ? Si la vaccination contre le coronavirus est devenue obligatoire chez nos voisins italiens, elle ne l'est pas en France. Pour autant, dans un dernier avis rendu public en avril, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a estimé que la vaccination était "nécessaire dans une société démocratique". Calendrier simplifié de la vaccination Âge Date de début de la vaccination Vaccins 70 ans et plus Depuis le 27 mars AstraZeneca, Janssen, Pfizer et Moderna 60 ans et plus Depuis le 16 avril AstraZeneca, Janssen, Pfizer et Moderna 55 ans et plus Depuis le 12 avril AstraZeneca, Janssen, Pfizer et Moderna 50 ans et plus Depuis le 10 mai AstraZeneca, Janssen, Pfizer et Moderna Toutes les personnes de 50 à 54 ans présentant des comorbidités Depuis le 25 février Pfizer et Moderna Toutes les personnes de 18 à 54 ans avec une pathologies à risque Depuis le 18 janvier avec prescription médicale Pfizer et Moderna Toutes les personnes de 18-55 ans atteints de comorbidité A partir du 30 avril Pfizer et Moderna Toutes les personnes de 18 à 50 ans A partir du 15 juin Non-renseigné



Quels vaccins pour les professionnels de santé ?

Tous les professionnels de santé sont éligibles à la vaccination. Le nouvel encadrement de l'utilisation du vaccin AstraZeneca entraîne quelques modifications sur l'administration des vaccins. Pour les professionnels de sante âgés entre 18 et 54 ans, la vaccination ne peut se faire que par Pfizer ou Moderna et dans un centre de vaccination ou sur le lieu de travail. Pour les plus de 55 ans, la vaccination peut se faire via AstraZeneca ou par un vaccin à ARN messager. Dans le premier cas, il faut se rendre dans un centre, dans l'établissement de travail, chez un médecin ou en pharmacie pour se faire vacciner. Avec Pfizer ou Moderna la seule possibilité est de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination ou de vous faire vacciner sur le lieu de travail.

© Ministère de la Santé

En France, il est possible de se faire vacciner chez son médecin traitant, en pharmacie, à l'hôpital ou dans un centre de vaccination. Pour trouver un lieu de vaccination, rendez-vous sur la plateforme du gouvernement, qui permet de choisir sa ville et un type de lieu (à retrouver sur ce lien).

Sante.fr. Premier site pour pouvoir prendre rendez-vous afin de se faire vacciner, le site Sante.fr. Ce dernier recense tous les centres de vaccination disponibles en France. Une fois sur le site, vous devez choisir la ville de résidence (ou la ville où vous souhaitez vous faire vacciner) pour obtenir les contacts. Par la suite, vous allez pouvoir les joindre par téléphone ou directement réserver un créneau en ligne.

Doctolib. Vous êtes probablement nombreux à prendre rendez-vous sur le site privé Doctolib. En quelques clics vous pouvez bénéficier d'un créneau horaire si vous êtes éligible en cochant votre catégorie d'âge ou encore si vous êtes dans une profession considérée considérée comme "prioritaire". Il y a quelques jours, 637 000 rendez-vous ont été enregistrés par la plateforme, incluant les réservations pour une vaccination de première et seconde dose, un record. Selon les données, le délai d'attente moyen au niveau national entre la prise de rendez-vous en ligne et la vaccination est de huit jours et demi. Au total, 20,5 millions de rendez-vous ont été enregistrés via Doctolib depuis le début de la campagne de vaccination.

Maiia, Keldoc. Pas fan de Doctolib ni Sante.fr, vous pouvez prendre également rendez-vous sur d'autres sites comme Maiia et Keldoc.

Vite ma dose. Développé par l'ingénieur Guillaume Rozier, fondateur de Covid Tracker, le site Vite ma dose de vaccin !, est un moteur de recherche qui permet aux personnes éligibles à la vaccination de trouver le prochain créneau de rendez-vous disponible dans les centres de leur département de résidence en se basant sur le calendrier des plateformes de prise de rendez-vous Doctolib, Keldoc, Maiia et Ordoclic.

Covidliste. Le site permet d'être alerté lorsqu'une dose de vaccin est disponible près de chez vous et a été mis au point par deux particuliers, en collaboration avec le docteur Antoine Roux, de l'hôpital Foch, à Suresnes (Hauts-de-Seine) et ne concerne pas que les personnes éligibles à la vaccination.

Vaccination chez le médecin ou en pharmacie. La vaccination est bien évidemment possible chez les médecins de ville en convenant d'un rendez-vous auprès du cabinet par téléphone ou sur les plateformes dédiées (Doctolib, Maiia et Keldoc). La prise de rendez-vous est également indispensable pour se faire vacciner en pharmacie. Les officines sont libres de s'organiser comme elles le souhaitent : réservation par téléphone, sur place ou par l'intermédiaire de la plateforme Covid-Pharma. Il suffit de présenter sa carte d'identité, sa carte vitale et de répondre à un questionnaire administratif ainsi qu'à un questionnaire de santé avant la vaccination. L'injection a ensuite lieu dans une pièce dédiée. Le patient ou la patiente doit attendre 15 minutes après la vaccination. En principe, toutes les pharmacies qui pratiquent la vaccination contre la grippe peuvent également injecter le vaccin anti-Covid. Les médecins et pharmaciens ne disposent que des doses AstraZeneca. Ils pourraient dans les prochains jours recevoir les doses du vaccin Janssen.

Il est également possible de prendre rendez-vous par téléphone, en composant le 0 800 009 110. Les personnes désireuses de se faire vacciner et qui ne sont pas résidents d'Ehpad - ceux qui le sont peuvent bénéficier d'une vaccination in situ - doivent se rendre dans des centres, ouverts à échelle départementale. Dès la prise de rendez-vous, un formulaire est soumis au patient afin d'obtenir des vérifications sur le profil du patient et ainsi vérifier si la vaccination contre le Covid-19 n'est pas incompatible. Allergies, traitement médical... Il convient ensuite d'attendre entre quatre ou six semaines, notamment pour les vaccins Pfizer et Moderna, avant de se rendre à nouveau dans un centre afin de procéder à la deuxième injection inhérente aux vaccins anti-Covid.

Olivier Véran l'a affirmé ce 30 avril, Emmanuel Macron l'a confirmé, toutes les personnes de 18 ans et plus atteints de comorbidité comme l'obésité seront désormais éligibles à la vaccination à partir de ce 1er mai. Tous devront se rendre dans les centres de vaccination et se feront vacciner avec le vaccin Pfizer ou Moderna. Pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou en obésité, rappelons qu'un calcul tout simple permet de le savoir, l'IMC. Dans le détail, toutes les personnes dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 30 (IMC) sont considérés comme en état d'obésité. Le calcul de cet indice correspond au poids (en kg) divisé par le carré de la taille (en mètres).

La vaccination en France suit son cours, mais pour beaucoup de personnes, l'attente est encore de mise avant l'injection. Pour avoir de la visibilité sur votre éligibilité au vaccin, le site Omnicalculator a mis en place une simulation permettant d'obtenir une date plus ou moins précise, en fonction de votre âge et de votre profil, tout cela selon le calendrier mis en place par le gouvernement.

Calculateur de Queue pour le Vaccin en France



La réponse est non. Emmanuel Macron, lors de son allocution du 24 novembre, s'y est engagé devant les Français. La stratégie du gouvernement, qui doit malgré tout convaincre le plus grand nombre à se faire vacciner, souhaite plutôt instaurer un rapport de confiance dans ce dossier du vaccin, face à une population particulièrement peu encline à la vaccination. L'exécutif souhaite ainsi mettre en place une transparence totale sur le sujet, qui devra participer "au rapport de confiance que le gouvernement souhaite établir avec les citoyens concernant l'appréhension face à ce vaccin", comme l'a glissé un proche du chef de l'Etat au Journal du dimanche.