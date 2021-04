"Se faire vacciner contre le Covid : qui peut recevoir une injection ? Comment prendre rendez-vous ?"

CALENDRIER VACCINATION. Le rythme de la vaccination contre le coronavirus s'intensifie. Lors de son allocution mercredi 31 mars, Emmanuel Macron a réactualisé le calendrier des personnes éligibles. Les plus de 60 ans pourront se faire vacciner dès le 16 avril tandis que les plus de 50 ans devraient pouvoir recevoir leur première injection à partir du 15 mai.

Actuellement, la vaccination est ouverte aux personnes de plus de 70 ans, en plus des soignants et des personnes prioritaires ayant une comorbidité (voir calendrier plus bas).

Emmanuel Macron a modifié le calendrier vaccinal et a annoncé de nouvelles étapes lors de son allocution le 31 mars. La vaccination contre le Covid-19 sera élargie aux personnes âgées de plus de 60 ans à partir du 16 avril, les plus de 50 ans seront éligibles à partir du 15 mai.

Peut-on choisir son vaccin ? En théorie non, mais dans la pratique, oui si l'on choisit où l'on se fait vacciner. Si c'est chez son médecin ou en pharmacie, ce sera l'AstraZeneca. En revanche, si c'est dans un centre de vaccination, ce sera le Pfizer ou le Moderna, des vaccins à ARN messager. Pour prendre rendez-vous, il faut se diriger vers le site sante.fr ou sur Doctolib.

Sachez qu'un numéro de téléphone "coupe-file" va prochainement être mis en place a annoncé Emmanuel Macron. Toutes les personnes éligibles à la vaccination qui ne parviennent pas à décrocher de rendez-vous pourront appeler et obtenir un rendez-vous, de manière prioritaire.

Le moteur de recherche "Vite ma dose !", mis en place le jeudi 1er avril par Guillaume Rozier, fondateur de Covid Tracker, permet de détecter automatiquement le prochain rendez-vous disponible dans votre département sur Doctolib, pour être vacciné.

Calendrier : qui peut se faire vacciner contre le Covid en France et quand ?

Calendrier simplifié de la vaccination Âge Date de début de la vaccination 70 ans et plus Dès à présent 60 ans et plus 16 avril 50 ans et plus 15 mai Toutes les personnes de 18 à 50 ans mi-juin

La vaccination a débuté le 27 décembre en France, elle ne concerne pour l'heure que les personnes majeures. La France dispose d'un potentiel de 200 millions de doses, qui permettent de vacciner 100 millions de personnes sachant que le vaccin nécessite deux doses à quelques semaines d'intervalle. La France va débourser 1,5 milliard d'euros pour ces vaccins, attribués au budget de la sécurité sociale. Pour rappel, il convient que 70% de la population soit vaccinée, selon la revue scientifique Nature, pour atteindre l'immunité collective.

Calendrier détaillé de la vaccination Phase Public concerné Vaccin utilisé Phase 1, jusqu'au 1er février Sont concernées au moins 1 million de personnes :

- les personnes âgées résidant dans une maison de retraite ou en unités de soins

- les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans ou avec des maladies chroniques

- les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans

- les personnes âgées de plus de 75 ans

- les personnes à risques souffrant de pathologies graves Pfizer-BioNTech Phase 2, février et mars Sont concernées 14 millions de personnes :

- d'abord les personnes âgées de plus de 75 ans

- les plus de 70 ans à partir du 27 mars

- puis les personnes âgées de plus de 65 ans

- les personnels soignants âgés de plus de 40 ans Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca Phase 3, à partir d'avril Sont concernées :

- d'abord les personnes âgées de plus de 60 ans (16 avril)

- les personnels de l'Education nationale

- les personnes vulnérables et précaires

- les personnels de sécurité

- les personnes âgées de plus de 50 ans (15 mai)

- puis toute la population majeure à partir de la mi-juin Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca

Quelles dates de vaccination pour les professionnels ?

© Ministère de la Santé

Le ministère de la Santé a déployé un service en ligne sur le site Sante.fr, permettant d'identifier très rapidement un centre de vaccination autour de chez soi (à retrouver sur ce lien). En ce qui concerne la mise en place du dispositif, la vaccination en pharmacie est gratuite mais ne peut se faire que sur rendez-vous, les officines sont libres de s'organiser comme elles le souhaitent : réservation par téléphone, sur place ou par l'intermédiaire de la plateforme Covid-Pharma. Il suffit de présenter sa carte d'identité, sa carte vitale et de répondre à un questionnaire administratif ainsi qu'à un questionnaire de santé avant la vaccination. L'injection a ensuite lieu dans une pièce dédiée. Le patient ou la patiente doit attendre 15 minutes après la vaccination. En principe, toutes les pharmacies qui pratiquent la vaccination contre la grippe peuvent également injecter le vaccin anti-Covid.

Il est possible de prendre rendez-vous sur l'une des trois plateformes choisies par le gouvernement, centralisées sur le site sante.fr (Doctolib, Maiia et Keldoc). Il est également possible de prendre rendez-vous par téléphone, en composant le 0 800 009 110. Les personnes désireuses de se faire vacciner et qui ne sont pas résidents d'Ehpad - ceux qui le sont peuvent bénéficier d'une vaccination in situ - doivent se rendre dans des centres, ouverts à échelle départementale.

Dès la prise de rendez-vous, un formulaire est soumis au patient afin d'obtenir des vérifications sur le profil du patient et ainsi vérifier si la vaccination contre le Covid-19 n'est pas incompatible. Allergies, traitement médical... Voici le genre d'informations qui est vérifié. Il convient ensuite d'attendre entre trois et six semaines avant de se rendre à nouveau dans un centre afin de procéder à la deuxième injection inhérente aux vaccins anti-Covid.

La vaccination en France suit son cours, mais pour beaucoup de personnes, l'attente est encore de mise avant l'injection. Pour avoir de la visibilité sur votre éligibilité au vaccin, le site Omnicalculator a mis en place une simulation permettant d'obtenir une date plus ou moins précise, en fonction de votre âge et de votre profil, tout cela selon le calendrier mis en place par le gouvernement.

Calculateur de Queue pour le Vaccin en France

La réponse est non. Emmanuel Macron, lors de son allocution du 24 novembre, s'y est engagé devant les Français. La stratégie du gouvernement, qui doit malgré tout convaincre le plus grand nombre à se faire vacciner, souhaite plutôt instaurer un rapport de confiance dans ce dossier du vaccin, face à une population particulièrement peu encline à la vaccination. L'exécutif souhaite ainsi mettre en place une transparence totale sur le sujet, qui devra participer "au rapport de confiance que le gouvernement souhaite établir avec les citoyens concernant l'appréhension face à ce vaccin", comme l'a glissé un proche du chef de l'Etat au Journal du dimanche.