"Vaccination Covid : bientôt élargie à tous les adultes, comment trouver un rendez-vous ?"

CALENDRIER VACCINATION. Le lundi 31 mai, la vaccination sera élargie à tous les Français adultes, avec une priorité accordée à certaines professions. En parallèle, les essais cliniques Sanofi se poursuivent et le vaccin Moderna fait son arrivée en ville, en pharmacie et chez les médecins généralistes.

Moins de 50 ans : il est possible de prendre rendez-vous À partir du 31 mai, les moins de 50 ans pourront eux aussi profiter de la vaccination contre le coronavirus, sans se contenter des créneaux de vaccination laissés vacants par leur aînés de la veille pour le lendemain. Dès ce jeudi 27 mai, 11h, tous les adultes peuvent réserver un créneau et prendre rendez-vous pour la semaine prochaine, quel que soit leur âge et même s'ils n'ont pas de comorbidité. Quand sera-t-il possible de se faire vacciner par Sanofi ? Le laboratoire Sanofi a annoncé lancer son essai clinique de phase 3, un essai sur 35000 personnes à travers le monde. Le laboratoire français espère obtenir une autorisation de mise sur le marché à la fin de l'année 2021. Avec plusieurs mois de retard sur ces concurrents, le laboratoire annonçait il y a une dizaine de jours de bons premiers résultats pour son candidat. La vaccination peut-elle fausser les résultats des tests de dépistage ? Depuis plusieurs jours, une rumeur prétend que les tests de dépistage pourraient être faussés après une récente injection de vaccin, en obtenant un résultat positif alors que l’on n’est pas contaminé. Si vous avez pris rendez-vous pour une première vaccination contre le Covid-19, pas d’inquiétudes. "Le vaccin à ARN messager injecté dans le muscle deltoïde correspond au gène de la protéine Spike du virus. Pour les tests, nous recherchons deux ou trois gènes différents de la protéine Spike, et dans des échantillons respiratoires. Il n’y a donc aucun risque de détection d’un gène de Sars-cov-2 vaccinal", a expliqué Stéphanie Haim-Boukobza, responsable du Pôle infectiologie aux Laboratoires Cerba, à Libération. Où en est la vaccination en France ? Au 26 mai, 23 752 184 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19 en France. Selon les données du ministère de la Santé, 34,86% des Français ont ainsi reçu au moins une dose de vaccin, et 15,91% ont reçu toutes les doses requises pour une vaccination complète. Cette semaine 1,6 million de personnes ont pris rendez-vous pour une vaccination (dont plus de 987000 personnes pour une première injection, et plus de 644000 personnes pour leur piqûre de rappel). Les vaccins sont-ils efficaces contre les variants ? Selon Bruno Lina, virologue et membre du Conseil scientifique, interrogé par France 24, "dans la plupart des cas, les vaccins sont efficaces". Mais le sont-ils également contre le variant indien du Covid-19 qui sévit actuellement au Royaume-Uni ? "Les personnes touchées par le variant indien au Royaume-Uni sont des personnes non vaccinées ou qui n'ont reçu qu'une seule dose. Cependant, la protection après la première dose apparaît moins efficace que pour d'autres variants, notamment le Britannique. Mais avec les deux doses, les anticorps qu'on développe sont protecteurs au même niveau", précise-t-il. Comment recevoir une notification sur smartphone en cas de vaccin disponible ? Pour éviter une recherche frénétique d'une dose, maintenant que les plus de 18 ans sont éligibles à la vaccination sans restriction liée à des cormorbidités, une fonctionnalité de l'application Vite ma dose permet de recevoir une notification sur son portable lorsqu'un rendez-vous se libère. Pour cela, il faut télécharger l'application, puis remplir ses critères de sélection (lieu, type de vaccin...). Une fois basculé sur la page d'un centre de vaccination, il faudra appuyer sur la cloche sur Iphone ou sur l'icône "signet" sur Androïd. Il ne restera plus qu'à attendre une notification push sur votre téléphone et à vous inscrire en premier. Pourquoi Doctolib indique des créneaux pour une troisième dose de vaccin ? Vous avez sûrement dû rencontrer cette situation si vous êtes déjà vacciné de Pfizer ou de Moderna. Mais pas de panique ! Selon Numerama, ce choix s’adresse seulement à un public précis. Mi-avril, la Direction générale de la santé (DGS) avait en effet souligné que les personnes immunodéprimées devraient certainement recevoir une troisième injection avec un vaccin dit à "ARN messager". En France, cela concerne 150 000 personnes. Pour le reste de la population, deux doses suffisent pour le moment, bien que la question d'une troisième injection se pose de plus en plus. Le laboratoire Pfizer estime que ce rappel serait bénéfique pour tout le monde. Les jeunes de moins de 18 ans peuvent-ils se faire vacciner ? À l’heure actuelle, les rendez-vous de vaccination ne sont pas ouverts aux Français de moins de 18 ans, mais la situation pourrait évoluer, notamment pour les 16-18 ans. Les 16-18 ans seront "très vite inclus" dans la campagne de vaccination, et plus précisément "courant juin" selon Alain Fischer. Alain Fischer a estimé plus largement, en ce qui concerne les jeunes de 12 ans et plus, qu’il ne serait "pas déraisonnable d’envisager de vacciner les ados à la rentrée". "Notre Conseil (le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, ndlr) y réfléchit", a-t-il indiqué. J'ai reçu une première dose d'AstraZeneca mais ne suis plus éligible, que faire ? Normalement, la deuxième injection de vaccin doit se faire à partir du même sérum que la première injection. Depuis le 19 mars, le vaccin AstraZeneca ne peut être administré qu'aux personnes de plus de 55 ans. Nombre de Français plus jeunes ont reçu le vaccin anglo-suédois lors de la première injection mais n'entrent plus dans les critères pour recevoir une deuxième dose du même vaccin. Dans ce cas précis, la Haute autorité de Santé fait savoir que les personnes concernées devront recevoir les vaccins Moderna et/ou Pfizer en guise de seconde dose. L'intervalle entre les deux piqûres reste celui recommandé pour une vaccination avec Astrazenecea, à savoir 12 semaines. Faudra-t-il se faire vacciner une troisième fois ? La question se pose au sommet de l'Etat, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement a indiqué sur RTL que les personnes vaccinées en janvier pourraient recevoir une troisième dose en juillet. Une réponse sera donnée "dans les prochaines semaines". Pour rappel, le patron de Pfizer avait estimé, en avril, que les personnes ayant reçu le vaccin de son laboratoire auront "probablement" besoin d'une troisième dose d'ici six mois à un an. À partir de quand les adolescents de plus de 16 ans pourront-ils être vaccinés ? Pour le moment, seuls les adolescents de plus de 16 ans présentant des comorbidités peuvent se faire vacciner contre le Covid-19. Ce mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a déclaré à ce sujet : "Notre objectif, et pour un moment, c'est de vacciner celles et ceux qui veulent se faire vacciner. Le sujet des 16-18 ans est sur la table, Alain Fischer a dit qu'il y était favorable. Des annonces seront faites ultérieurement." Il a toutefois indiqué que ce nouvel élargissement de la vaccination aux plus de 16 ans sans comorbidité n'aurait pas lieu le 31 mai en même temps que l'élargissement à l'ensemble des adultes de l'accès à la vaccination. Alain Fischer, le "monsieur vaccin" de la France, estimait cela envisageable pour courant juin. Est-il possible de choisir son vaccin ? Lorsque vous prenez rendez-vous pour une vaccination, vous êtes libre de choisir un centre ou un praticien qui administre le vaccin que vous souhaitez recevoir, en fonction de vos critères d’éligibilité. Certains vaccins, comme celui de Pfizer ou de Moderna, sont davantage plébiscités. Pour autant, ce vendredi, le Pr Alain Fischer a réaffirmé que le vaccin d’AstraZeneca était "aussi efficace que les vaccins à ARN messager" et que les craintes à son sujet étaient "injustifiées". Comment obtenir son attestation de vaccination ? L'attestation de vaccination est l'un des motifs permettant d'obtenir le pass sanitaire, qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet. Ce document est délivré à l'issue de la vaccination. Après une première injection, le document indique que la vaccination est "en cours" et il faudra attendre la deuxième attestation, celle prouvant une vaccination "complète" pour obtenir le pass sanitaire. Pour tout comprendre à l'attestation de vaccination et savoir comment se la procurer, vous pouvez vous référer à notre article dédié. La vaccination des enfants va-t-elle devenir obligatoire ? L'Académie nationale de médecine a publié un communiqué dans lequel elle réclame une obligation de vaccination contre le coronavirus pour un certain nombre de professions, pour les étudiants, mais aussi pour les enfants. Toutefois pour le moment, le gouvernement n'a pas communiqué en ce sens. Selon l'Académie, "l'extension de la vaccination contre le SARS-CoV-2 aux adolescents et aux enfants devra être envisagée dès que les protocoles vaccinaux seront homologués dans ces tranches d'âge. Nécessaire pour l'acquisition d'une immunité collective, cet élargissement rencontrera un autre obstacle à surmonter : la réticence de parents qui ne manqueront pas d'objecter que la Covid-19 est généralement bénigne dans le jeune âge. (...) Avec un taux d'efficacité de 90 à 95% contre les formes graves de la Covid-19, les vaccins actuellement homologués en France contre le SARS-CoV-2 remplissent les conditions qui permettent de recourir à l'obligation vaccinale face à une épidémie redoutable, en particulier socialement, que les mesures individuelles (gestes barrière) et collectives (couvre-feu, confinement) sont incapables de contrôler dans la durée." Après la vaccination, où puis-je trouver mon QR code ? Outil important du pass sanitaire, le QR code permet d'accéder à l'attestation de vaccination afin de prouver ses différentes injections de vaccin contre le Covid-19. Au moment de la première injection, un premier justificatif est transmis au vacciné, où il est inscrit "en cours". En effet, le QR code final survient réellement après la seconde injection, au moment où le volontaire sera considéré comme entièrement vacciné. Pour rappel, le QR code sera utile par la suite pour voyager ou encore pour se rendre dans des événements où le Pass sanitaire est obligatoire. LIRE PLUS

Calendrier simplifié de la vaccination Âge Date de début de la vaccination Vaccins 70 ans et plus Depuis le 27 mars AstraZeneca, Janssen, Pfizer et Moderna 60 ans et plus Depuis le 16 avril AstraZeneca, Janssen, Pfizer et Moderna 55 ans et plus Depuis le 12 avril AstraZeneca, Janssen, Pfizer et Moderna 50 ans et plus Depuis le 10 mai AstraZeneca, Janssen, Pfizer et Moderna Toutes les personnes de 50 à 54 ans présentant des comorbidités Depuis le 25 février Pfizer et Moderna Toutes les personnes de 18 à 54 ans avec une pathologies à risque Depuis le 18 janvier avec prescription médicale Pfizer et Moderna Toutes les personnes de 18-55 ans atteints de comorbidité A partir du 30 avril Pfizer et Moderna Toutes les personnes de 18 à 50 ans A partir du 31 mai (ou du 12 mai, pour les doses non attribuées aux personnes prioritaires) AstraZeneca, Janssen, Pfizer et Moderna

Quels vaccins pour les professionnels de santé ?

Tous les professionnels de santé sont éligibles à la vaccination. Le nouvel encadrement de l'utilisation du vaccin AstraZeneca entraîne quelques modifications sur l'administration des vaccins. Pour les professionnels de sante âgés entre 18 et 54 ans, la vaccination ne peut se faire que par Pfizer ou Moderna et dans un centre de vaccination ou sur le lieu de travail. Pour les plus de 55 ans, la vaccination peut se faire via AstraZeneca ou par un vaccin à ARN messager. Dans le premier cas, il faut se rendre dans un centre, dans l'établissement de travail, chez un médecin ou en pharmacie pour se faire vacciner. Avec Pfizer ou Moderna la seule possibilité est de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination ou de vous faire vacciner sur le lieu de travail.

© Ministère de la Santé

En France, il est possible de se faire vacciner chez son médecin traitant, en pharmacie, à l'hôpital ou dans un centre de vaccination. Pour trouver un lieu de vaccination, rendez-vous sur la plateforme du gouvernement, qui permet de choisir sa ville et un type de lieu (à retrouver sur ce lien).

Sante.fr. Premier site pour pouvoir prendre rendez-vous afin de se faire vacciner, le site Sante.fr. Ce dernier recense tous les centres de vaccination disponibles en France. Une fois sur le site, vous devez choisir la ville de résidence (ou la ville où vous souhaitez vous faire vacciner) pour obtenir les contacts. Par la suite, vous allez pouvoir les joindre par téléphone ou directement réserver un créneau en ligne.

Doctolib. Vous êtes probablement nombreux à prendre rendez-vous sur le site privé Doctolib. En quelques clics vous pouvez bénéficier d'un créneau horaire si vous êtes éligible en cochant votre catégorie d'âge ou encore si vous êtes dans une profession considérée considérée comme "prioritaire". Il y a quelques jours, 637 000 rendez-vous ont été enregistrés par la plateforme, incluant les réservations pour une vaccination de première et seconde dose, un record. Selon les données, le délai d'attente moyen au niveau national entre la prise de rendez-vous en ligne et la vaccination est de huit jours et demi. Au total, 20,5 millions de rendez-vous ont été enregistrés via Doctolib depuis le début de la campagne de vaccination.

Maiia, Keldoc. Pas fan de Doctolib ni Sante.fr, vous pouvez prendre également rendez-vous sur d'autres sites comme Maiia et Keldoc.

Vite ma dose. Développé par l'ingénieur Guillaume Rozier, fondateur de Covid Tracker, le site Vite ma dose de vaccin !, est un moteur de recherche qui permet aux personnes éligibles à la vaccination de trouver le prochain créneau de rendez-vous disponible dans les centres de leur département de résidence en se basant sur le calendrier des plateformes de prise de rendez-vous Doctolib, Keldoc, Maiia et Ordoclic.

Covidliste. Le site permet d'être alerté lorsqu'une dose de vaccin est disponible près de chez vous et a été mis au point par deux particuliers, en collaboration avec le docteur Antoine Roux, de l'hôpital Foch, à Suresnes (Hauts-de-Seine) et ne concerne pas que les personnes éligibles à la vaccination.

Vaccination chez le médecin ou en pharmacie. La vaccination est bien évidemment possible chez les médecins de ville en convenant d'un rendez-vous auprès du cabinet par téléphone ou sur les plateformes dédiées (Doctolib, Maiia et Keldoc). La prise de rendez-vous est également indispensable pour se faire vacciner en pharmacie. Les officines sont libres de s'organiser comme elles le souhaitent : réservation par téléphone, sur place ou par l'intermédiaire de la plateforme Covid-Pharma. Il suffit de présenter sa carte d'identité, sa carte vitale et de répondre à un questionnaire administratif ainsi qu'à un questionnaire de santé avant la vaccination. L'injection a ensuite lieu dans une pièce dédiée. Le patient ou la patiente doit attendre 15 minutes après la vaccination. En principe, toutes les pharmacies qui pratiquent la vaccination contre la grippe peuvent également injecter le vaccin anti-Covid. Les médecins et pharmaciens ne disposent que des doses AstraZeneca. Ils pourraient dans les prochains jours recevoir les doses du vaccin Janssen.

Il est également possible de prendre rendez-vous par téléphone, en composant le 0 800 009 110. Les personnes désireuses de se faire vacciner et qui ne sont pas résidents d'Ehpad - ceux qui le sont peuvent bénéficier d'une vaccination in situ - doivent se rendre dans des centres, ouverts à échelle départementale. Dès la prise de rendez-vous, un formulaire est soumis au patient afin d'obtenir des vérifications sur le profil du patient et ainsi vérifier si la vaccination contre le Covid-19 n'est pas incompatible. Allergies, traitement médical... Il convient ensuite d'attendre entre quatre ou six semaines, notamment pour les vaccins Pfizer et Moderna, avant de se rendre à nouveau dans un centre afin de procéder à la deuxième injection inhérente aux vaccins anti-Covid.

Olivier Véran l'a affirmé ce 30 avril, Emmanuel Macron l'a confirmé, toutes les personnes de 18 ans et plus atteints de comorbidité comme l'obésité seront désormais éligibles à la vaccination à partir de ce 1er mai. Tous devront se rendre dans les centres de vaccination et se feront vacciner avec le vaccin Pfizer ou Moderna. Pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou en obésité, rappelons qu'un calcul tout simple permet de le savoir, l'IMC. Dans le détail, toutes les personnes dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 30 (IMC) sont considérés comme en état d'obésité. Le calcul de cet indice correspond au poids (en kg) divisé par le carré de la taille (en mètres).

La vaccination en France suit son cours, mais pour beaucoup de personnes, l'attente est encore de mise avant l'injection. Pour avoir de la visibilité sur votre éligibilité au vaccin, le site Omnicalculator a mis en place une simulation permettant d'obtenir une date plus ou moins précise, en fonction de votre âge et de votre profil, tout cela selon le calendrier mis en place par le gouvernement.

Calculateur de Queue pour le Vaccin en France



La réponse est non. Emmanuel Macron, lors de son allocution du 24 novembre, s'y est engagé devant les Français. La stratégie du gouvernement, qui doit malgré tout convaincre le plus grand nombre à se faire vacciner, souhaite plutôt instaurer un rapport de confiance dans ce dossier du vaccin, face à une population particulièrement peu encline à la vaccination. L'exécutif souhaite ainsi mettre en place une transparence totale sur le sujet, qui devra participer "au rapport de confiance que le gouvernement souhaite établir avec les citoyens concernant l'appréhension face à ce vaccin", comme l'a glissé un proche du chef de l'Etat au Journal du dimanche.