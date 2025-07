Canicule en France : des températures suffocantes avant le répit ? Les dernières prévisions

Après le pic, à quand la fin de la canicule ?

Cette nouvelle canicule, la deuxième de l'année 2025, a débuté durant le week-end et s'est étendue sur la quasi-totalité du pays en touchant 91 départements le lundi 30 juin et le mardi 1er juillet. Cette deuxième journée est d'ailleurs la plus chaude de l'épisode caniculaire selon Météo France : 16 vigilances rouges ont été déclenchées à partir de midi, tandis que des températures comprises entre 37 et 41°C sont annoncées sur l'ensemble du pays. Seuls cinq départements situés sur le littoral de la Manche sont épargnés par les alertes malgré des températures proches des 30°C.

Mardi 1er juillet marque bien le pic de la canicule et des améliorations seront visibles dès mercredi 2 juillet sur une partie du pays selon le bulletin de Météo France. Si les 16 vigilances rouges seront maintenue pour le nuit de mardi à mercredi, qui s'annonce tropicale, elles ne seront plus que 4 à compter de 6 heures du matin : elles concerneront l'Aube, le Cher, le Loiret et l'Yonne. Le nombre de départements en alerte orange passera à 59, puisque 17 territoires passeront en vert et 20 autres en jaune. Les températures resteront toutefois élevées, entre 36 et 41 °C, sur une large moitié est du pays. "Une baisse sensible s'amorcera mercredi sur les régions proches de la Manche et la façade atlantique, prémices d'un probable rafraîchissement sensible jeudi d'ouest en est, se généralisant à tout le pays en fin de semaine, sauf près de la Méditerranée où les fortes chaleurs pourraient persister", ajoute Météo France. La journée de mercredi sera donc encore caniculaire sur la majorité du pays, mais la vague de chaleur devrait prendre fin progressivement à compter de jeudi dans l'ouest et dans la courant du week-end pour le sud-est.