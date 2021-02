Anticorps monoclonaux : le traitement "miracle" contre le Covid ? Ce qu'on sait

ANTICORPS MONOCLONAUX. Présenté par Olivier Véran en conférence de presse, le traitement à base d'anticorps monoclonaux semble prometteur, voici ce qu'on sait.

Les vaccins sont la porte de sortie de la pandémie, mais pas seulement. En effet, des traitements contre le coronavirus sont toujours recherchés afin d'éviter les formes graves du Covid et donc de ralentir la tension hospitalière avant l'immunité collective procurée par les vaccins. En France, un traitement prometteur à base d'anticorps monoclonaux donne de l'espoir au sein même de l'exécutif comme l'a évoqué Olivier Véran lors de la dernière conférence de presse ce jeudi 25 février. "L'Agence nationale de sécurité du médicament a accordé ce qu'on appelle une Autorisation Temporaire d'Utilisation des anticorps monoclonaux. (...) Il ne s'agit pas à proprement parler d'études cliniques, on est déjà dans une pratique thérapeutique, évidemment encadrée" a-t-il expliqué. Selon nos confrères du Figaro, le gouvernement aurait ainsi prévu d'acquérir pour plus de 170 millions d'euros de ces nouveaux médicaments auprès du groupe américain Eli Lilly. Une information pas confirmée par le gouvernement.

Les anticorps monoclonaux, qu'est ce que c'est ?

Traitement prometteur, les anticorps monoclonaux sont des anticorps de synthèses qui sont créés en laboratoire. Ces derniers imitent le fonctionnement du système immunitaire après l'infection au Covid-19 en neutralisant la pointe du virus qui lui permet de s'attacher aux cellules humaines et de les pénétrer. "L'administration d'anticorps monoclonaux, en empêchant la pénétration du virus dans les cellules et ainsi en luttant contre sa réplication pourrait neutraliser le virus à la phase précoce de l'infection" précise le ministère de la Santé. "Pour garantir un maximum d'efficacité, ce traitement doit être administré dans un délai maximal de 5 jours après le début des symptômes. L'efficacité de ce traitement sur les variants dits sud-africain et brésilien n'est pas démontrée" indique une note de la Direction générale de la santé.