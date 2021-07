Variant lambda : une nouvelle souche du Covid plus contagieuse ?

Le variant Lambda, classé "variant d'intérêt" par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), est arrivé en Europe, après avoir durement touché l'Amérique du Sud. Origine, symptômes, résistance aux vaccins… Ce qu'il faut savoir sur le variant Lambda.

Malgré son nom, le variant Lambda n'a rien d'anodin pour l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cette nouvelle mutation du Covid-19, identifiée sous le nom de C.37, a été classée en juin dernier "variant d'intérêt", soit "à suivre", par l'institution, tout comme le variant Epsilon. De fait, après avoir sévi en Amérique du Sud, le variant Lambda s'est propagé dans 29 pays, dont la France, l'Italie, le Portugal ou encore la Belgique. À ce jour, il est encore minoritaire en Europe, mais reste sous étroite surveillance des autorités sanitaires.

Le variant Lambda est apparu pour la première fois au Pérou en décembre 2020, puis il s'est rapidement étendu aux pays voisins, notamment la Colombie, le Brésil, la Bolivie et l'Uruguay. Selon l'OMS, en mai et en juin, 82% des nouveaux cas de Covid-19 ont été liés au variant Lambda au Pérou, et au Chili, près d'un nouveau cas sur trois est concerné par cette mutation, aussi appelée "variant andin". Dans le détail, au 15 juin, l'OMS a enregistré dans son point hebdomadaire une "incidence élevée" en Amérique latine, avec 31% de séquençages positifs à ce variant au Chili, 9% au Pérou, 8% en Équateur et 3% en Argentine.

En France, 14 cas liés au variant Lambda ont été rapportés, dont 2 dans les quatre dernières semaines, selon le site GISAID.

Dans une prépublication datée du 1er juillet, des chercheurs de l'Université de Santiago du Chili indiquent avoir "observé une augmentation de l'infectivité par la protéine Spike du variant Lambda, supérieure à celles des variantes Alpha et Gamma". Ce que confirme l'OMS dans son point hebdomadaire du 15 juin : "Le variant Lambda porte un certain nombre de mutations, dont on soupçonne les implications phénotypiques, telles qu'une augmentation potentielle de la transmissibilité ou de la résistance aux anticorps neutralisants (générés par les vaccins, ndlr)." L'organisation précise toutefois qu'à ce jour, "d'autres études sont nécessaires" pour évaluer plus précisément la contagiosité de ce variant.

De même, la communauté scientifique ne dispose pas encore de suffisamment de données et d'études pour évaluer la résistance du variant Lambda aux vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna. En revanche, les chercheurs de l'Université de Santiago du Chili ont mené des essais sur des personnes ayant reçu le vaccin CoronaVac. Selon cette étude, l'efficacité du vaccin chinois contre le Covid-19 est réduite de 3,05 fois dans le cas du variant Lambda, contre 2,33 pour le variant Gamma et 2,03 pour le variant Alpha. Des résultats qui démontrent que "les mutations présentes dans la protéine Spike du variant Lambda lui confèrent une infectivité accrue et un échappement immunitaire aux anticorps neutralisants générés par le CoronaVac", soulignent les conclusions de l'étude.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Tout comme sa contagiosité, il n'existe pas encore assez de données à ce jour pour déterminer les symptômes spécifiques à une infection au variant Lambda du Covid-19. "Si la menace que représente le variant Lambda est si difficile à évaluer grâce aux modélisations et aux données relevées en laboratoire, c'est en partie parce qu'il présente un ensemble de mutations relativement inédites par rapport aux autres variants", précise Jeff Barrett, le directeur de la Covid-19 Genomics Initiative, une opération de surveillance des variants lancée par le Wellcome Sanger Institute, au Royaume-Uni, cité par le Financial Times. En l'occurrence, ce variant possède une "combinaison unique de sept mutations de la protéine spike, qui permet au virus de pénétrer dans nos cellules".