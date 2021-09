Variant Mu : une forme du Covid plus forte que le vaccin ?

VARIANT MU. Après le variant C.1.2, une nouvelle mutation du Covid inquiète les observateurs et plus particulièrement l'OMS qui place ce variant Mu sous surveillance.

Imprévisible, le coronavirus pourrait nous surprendre pendant encore plusieurs mois ou plusieurs années. Après le variant Delta, plus contagieux que la souche originelle et qui a provoqué la 4e vague en France, le variant C.1.2 découvert il y a quelques jours en Afrique du Sud, c'est au tour du variant Mu de provoquer une certaine inquiétude de la part des spécialistes. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Organisation mondiale de la Santé a indiqué que cette mutation était "sous surveillance".

Ce variant "Mu" n'est pourtant pas nouveau puisqu'il a été détecté pour la première fois en Colombie au mois de janvier dernier. Depuis, il a été signalé dans d'autres pays d'Amérique du Sud et en Europe, y compris la France. La directrice de l'équipe technique Covid-19 à l'OMS, Maria Van Kerkhove ,s'est toutefois voulue rassurante expliquant que la prévalence des cas était actuellement inférieure à 0,1%.

L'OMS parle pour le moment d'un variant "à suivre", entendez par ces mots que ce variant est pour le moment moins problématique que le variant Delta qui fait des ravages partout dans le monde. Ce variant est encore "en cours d'évaluation" selon Santé publique France qui ne dispose pas de données suffisantes pour savoir s'il sera plus transmissible que le Delta. Une situation "peu probable" selon l'OMS. "On a un variant Mu qui semble très contagieux, c'est pour ça que l'incidence augmente, et que l'OMS surveille ça de très près. Mais je pense que c'est beaucoup trop tôt pour savoir si ce variant Mu aura le même impact que Delta" a expliqué Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français sur BFM TV.

Oui, le variant B.1.621 (son nom de classification scientifique) a été détecté sur notre territoire. Au 25 août, Santé Publique France (SpF) recensait même 105 cas. SPF explique qu'aucun d'entre eux n'a été détecté lors des deux dernières enquêtes Flash de séquençage. Comme l'explique France 3, le 3 août dernier un cas a été détecté dans le Pas-de-Calais par le laboratoire Biopath.

C'est la principale inquiétude de cette nouvelle souche, l'OMS indique que le variant Mu présente des mutations qui pourraient générer un risque d'"échappement immunitaire". Des études supplémentaires sont néanmoins nécessaires pour mieux comprendre ses caractéristiques.