Vaccin Novavax : bientôt autorisé ? Les premières livraisons attendues

NUVAXOVID. Après le feu vert de l'EMA, il ne manque plus que l'approbation de la Haute Autorité de Santé pour utiliser le vaccin de Novonax en France. Le ministère de la Santé avance la date de février pour débuter les injections, sous réserve de l'avis de l'autorité sanitaire.

[Mis à jour le 6 janvier 2022 à 18h18] Et si le Nuvaxovid devenait le cinquième vaccin autorisé et injecté aux Français en février ? C'est en tout cas une hypothèse exposée par le ministère de la Santé. Le vaccin du laboratoire Novanax a été homologué par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) les 20 et 21 décembre. La Haute Autorité de Santé (HAS) détient encore le dernier mot quant à la potentielle future utilisation du vaccin en France. D'après une source du ministère contactée par Sud-Ouest, l'autorité sanitaire pourrait rendre un avis "dans les jours qui viennent". Dans l'attente du verdict, le gouvernement ne perd pas une minute et avance que, sous réserve de l'approbation de la HAS, les premières injections du vaccin Novanax pourraient intervenir dés "début février". Le ministère a fait savoir à nos confrères que 3,2 millions de doses ont déjà été commandées et une option pour 3,2 millions de doses supplémentaires posée pour le deuxième trimestre. Les premières livraisons sont attendues pour la fin du mois mais "des signaux indiquent qu'il pourrait y avoir des retards".

Le vaccin Nuvaxovid dit "sous-unitaire" utilise une technologie différente de l'ARN messager, celle des protéines recombinantes, et c'est peut-être la raison qui explique l'optimisme du ministère. Le produit ne contient qu'une petite partie du virus, et non le virus entier comme les vaccins Pfizer ou Moderna, qui suffit à déclencher une réponse immunitaire. Derrière ce vaccin se cache donc l'espoir du ministère de la Santé de convaincre les non-vaccinés de revenir sur leur choix.

Des défiances que l'EMA n'a pas levées, indiquant qu'"il existe actuellement des données limitées sur l'efficacité de Nuvaxovid contre d'autres variants préoccupants, y compris Omicron". Bien que les essais cliniques de phase 3 du vaccin de Novavax aient effectivement été réalisés à l'époque où la souche originelle du coronavirus et le variant Alpha étaient les seules formes de Covid-19 en circulation, c'est aussi le cas pour les vaccins à ARN messager. Ceux-ci ont démontré, ces dernières semaines, leur efficacité face au variant Omicron, ce qui peut d'ores et déjà rassurer sur l'efficience du Nuvaxovid. Dans son communiqué du 20 décembre, l'EMA détaille que les résultats des deux essais cliniques principaux confirment que le vaccin de Novavax est "efficace pour prévenir le COVID-19 chez les personnes à partir de 18 ans". Et ajoute : "pris ensemble, les résultats des deux études montrent une efficacité vaccinale pour Nuvaxovid d'environ 90 %". L'EMA précise que "plus de 45 000 personnes au total" ont participé aux essais. Le vaccin de Novavax devient donc le "cinquième recommandé dans l'Union européenne" et le premier "vaccin à base de protéines", soit premier vaccin dit "sous-unitaire".

EMA recommends Nuvaxovid, the #COVID19vaccine developed by #Novavax, for authorisation in the , to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. #HealthUnion



https://t.co/C0CrY8Jhih pic.twitter.com/bFDwTnh4Zf — EU Medicines Agency (@EMA_News) December 20, 2021

Après l'annonce du feu vert de l'EMA du vaccin anti-Covid de Novavax, l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) est attendu courant janvier selon une source du ministère de la Santé interrogée par Sud-Ouest. C'est également fin janvier que sont attendues les livraisons des premières doses du vaccin Nuvaxovid selon la même source qui espère voir débuter les injections du vaccin en février.

C'est donc désormais aux tours de la Commission européenne puis des Etats membres d'approuver ou non, au cas par cas, le vaccin sur leur territoire. L'EMA a ainsi précisé que "la Commission européenne va maintenant accélérer le processus décisionnel pour accorder une décision sur l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle du Nuvaxovid, permettant à ce vaccin d'être inclus dans les programmes de vaccination déployés dans toute l'UE". Pour rappel, Novavax a déjà vu, le 1er novembre dernier, son vaccin être autorisé pour la première fois, par l'Indonésie. Il y est désormais produit par le Serum Institute of India (SII).

Le Nuvaxovid possède une efficacité vaccinale similaire, voire supérieure à celle des autres vaccins actuellement autorisés. Ainsi, Novavax avait affirmé, lundi 14 juin dernier, que son vaccin anti-Covid était, globalement, efficace à 90,4%, y compris contre les variants, et à 100% contre les formes modérées et sévères, à l'issue d'un essai clinique de phase 3 mené sur 30 000 personnes aux Etats-Unis et au Mexique.

L'EMA a précisé les conditions et résultats des essais cliniques dans son communiqué autorisant le vaccin de Novavax dans l'UE : "Les études ont impliqué plus de 45 000 personnes au total. Dans la première étude, environ les deux tiers des participants ont reçu le vaccin et les autres ont reçu une injection de placebo (factice) ; dans l'autre étude, les participants étaient également répartis entre Nuvaxovid et le placebo. Les gens ne savaient pas s'ils avaient reçu Nuvaxovid ou un placebo", détaille l'agence sanitaire.

Et d'ajouter : "La première étude, menée au Mexique et aux États-Unis, a révélé une réduction de 90,4 % du nombre de cas symptomatiques de COVID-19 à partir de 7 jours après la deuxième dose chez les personnes ayant reçu Nuvaxovid (14 cas sur 17 312 personnes) par rapport aux personnes ayant reçu placebo (63 sur 8 140 personnes). Cela signifie que le vaccin avait une efficacité de 90,4 % dans cette étude. La deuxième étude menée au Royaume-Uni a également montré une réduction similaire du nombre de cas symptomatiques de COVID-19 chez les personnes ayant reçu Nuvaxovid (10 cas sur 7 020 personnes) par rapport aux personnes ayant reçu un placebo (96 sur 7 019 personnes) ; dans cette étude, l' efficacité du vaccin était de 89,7 %".

Le vaccin de Novavax utilise une technologie différente que celles employées par les vaccins à ARN messager. Ainsi, si "les vaccins de Pfizer et Moderna fournissent des instructions génétiques qui permettent au corps de fabriquer une protéine, cette fameuse protéine 'Spike', de pointe qui va entraîner la réponse immunitaire", précise Jean-Michel Dogné, directeur du département pharmacie de l'UNamur et membre de la Task Force Vaccination, le Nuvaxovid est un vaccin dit "sous-unitaire". Autrement dit, il s'appuie sur des protéines pour déclencher une réponse immunitaire et ne contient pas de virus.

Cette technologie à sous-unités protéiques est déjà connue, étant notamment utilisée dans les vaccins contre l'hépatite B ou contre les infections au papillomavirus humain. Cependant, elle a été améliorée dans le cadre du Nuvaxovid : la sous-unité y a été assemblée en des nanoparticules et l'adjuvant (dans un vaccin, l'adjuvant est indispensable pour permettre une réponse immunitaire entraînant une protection) utilisé est nouveau et n'a pas encore été employé dans d'autres vaccins.

Bien qu'il utilise une technologie différente, le Nuvaxovid est à administrer sur le même mode que les vaccins à ARN messager, en deux doses à environ 21 jours d'intervalle. A ce sujet, le comité d'experts de la vaccination de l'OMS recommande l'utilisation du Nuvaxovid dès 18 ans et précise que les doses doivent être administrées "à un intervalle d'entre 3 à 4 semaines". "Le vaccin ne doit pas être administré à un intervalle de moins de 3 semaines", ajoute-t-il. Par ailleurs, le vaccin anti-Covid de Novavax est plus simple à stocker (donc à distribuer) que ses concurrents : pouvant être conservé entre 2°C et 8°C, il sera ainsi plus aisément stockable dans les pays en développement, sa distribution serait donc, s'il était autorisé, grandement facilitée.

Dans son communiqué, le régulateur européen précise que "les effets indésirables observés avec Nuvaxovid dans les études étaient généralement légers ou modérés et ont disparu quelques jours après la vaccination. Les plus courants étaient une sensibilité ou une douleur au site d'injection, de la fatigue, des douleurs musculaires, des maux de tête, une sensation générale de malaise, des douleurs articulaires et des nausées ou des vomissements."