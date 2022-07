Timbre rouge supprimé : remplacé par internet ! La Poste se justifie

TIMBRE ROUGE. La Poste a annoncé la suppression prochaine du timbre rouge, remplacé par un service via internet. Critiquée, La Poste se défend.

[Mise à jour le 22 juillet à 14h20] C'est un changement qui a fait coulé beaucoup d'encre... Ce 21 juillet 2022, La Poste a annoncé mettre fin au timbre rouge. Jusqu'ici, il permettait d'expédier une lettre prioritaire afin qu'elle arrive dans la boite de son destinataire dès le lendemain. La décision a été prise puisque ce service est de moins en moins utilisé par les Français. Ces derniers privilégient désormais le numérique. Le timbre rouge coûtait cher à l'entreprise et avait un poids écologique conséquent. Il apparaissait donc logique que l'institution postale ait décidé d'y mettre fin. Exit donc cette possibilité historique, remplacée par un service mêlant numérique et papier (lire plus bas).

Un choix fait par La Poste qui a fait l'objet de plusieurs remarques négatives, certains estimant que ce nouveau dispositif va exclure celles et ceux ayant des difficultés avec le numérique. Mais La Poste s'en défend : "pour les clients éloignés du numérique, il sera possible d'envoyer une e-Lettre rouge depuis un bureau de poste, sur un automate ou avec l'aide d'un conseiller équipé de son Smartéo." Par ailleurs, le dispositif "lettre verte" est toujours maintenu en l'état, permettant à un courrier d'être acheminé à trois jours.

Bjr Marion, pour les clients éloignés du numérique, il sera possible denvoyer une e-Lettre rouge depuis un bureau de poste, sur un automate ou avec laide dun conseiller équipé de son Smartéo . Bien évidemment pour les envois du quotidien, la Lettre verte est tjrs dispo 1/2 — La Poste Groupe (@GroupeLaPoste) July 21, 2022

Les réserves sur ce nouveau dispositif concernent également la confidentialité des documents. Du fait que ceux envoyés via la nouvelle e-Lettre rouge doivent être imprimés par La Poste, des interrogations ont été soulevées sur la garantie que le courrier ne soit pas lu par le postier chargé de l'imprimer. Tout juste annoncée, la suppression du timbre rouge fait l'objet de quelques critiques. Mais La Poste justifie sa décision, estimant que la fiabilité de l'envoi prime désormais sur la rapidité d'arrivée : "si les envois urgents diminuent, le courrier à usage courant, le courrier à valeur juridique et l'envoi de petites marchandises restent importants pour la société française. Les attentes exprimées par les 22 000 clients professionnels et particuliers consultés par La Poste se concentrent autour de la fiabilité de la distribution, des services de suivi du courrier et de la prise en compte de l'impact environnemental." Et de reconnaître que "l'utilisation de la Lettre rouge tend à disparaître."

Pourquoi le timbre rouge est-il supprimé ?

L'historique timbre rouge de La Poste va en effet être supprimé a annoncé la société, lequel permettait d'expédier une lettre prioritaire qui était alors distribuée dans les 24 heures à son destinataire, en France métropolitaine. Mais comme pour l'ensemble des services postaux liés à l'envoi du courrier, son usage était en très forte baisse ces dernières années. La Poste a donc fait le choix de mettre fin à ce service, tel qu'il est, et de le remplacer par un nouveau produit qui mélange numérique et envoi papier. Il sera disponible à partir du 1er janvier 2023.

Le timbre rouge va donc être supprimé, principalement en raison d'une évolution des habitudes de communication et de transmission de documents, l'immédiateté d'internet ayant révolutionné les échanges entre les personnes. "L'utilisation de la Lettre rouge tend à disparaître ; les ménages envoyaient 45 Lettres prioritaires par an en 2010, seulement 5 en 2021. Les moyens numériques, mails, SMS etc. ont été largement adoptés pour les envois urgents", est-il expliqué dans un communiqué.

Si le timbre rouge est également supprimé dans sa forme actuelle, c'est aussi pour des questions écologiques assure La Poste. Selon ses chiffres, le passage à une e-Lettre rouge (et au rallongement du délai de livraison des lettres vertes à trois jours au lieu de deux) va permettre de réduire de 25% ses émissions de CO2,

Par quoi le timbre rouge va-t-il être remplacé ?

Le timbre rouge, s'il va disparaître sous sa forme actuelle, sera remplacé par un nouveau type de lettre : la "e-Lettre rouge". Il s'agit d'un produit qui permet de répondre à des besoins ponctuels d'envois urgents, tels que des résiliations. Ainsi, la démarche sera à la fois numérique et à la fois papier : il faudra envoyer sa lettre sur le site de La Poste, avant 20 heures, laquelle sera alors imprimée par un centre La Poste situé à proximité du destinataire et distribuée dès le lendemain. Une offre qui sera proposée à 1,49€ contre 1,43€ pour l'actuelle lettre rouge.