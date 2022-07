Changement de nom : plus facile ! Majeur ou mineur, comment faire ?

À partir de ce vendredi 1er juillet 2022, changer de nom de famille n'aura jamais été aussi facile. Désormais il ne suffit que de quelques minutes pour le faire en mairie. On vous explique tout.

[Mis à jour le 1er juillet 2022 à 17h36] Et si on vous disait que vous pouviez désormais changer de nom de famille en quelques minutes ? On est certain que cela pourrait vous intéresser (20% des Français le sont selon l'Ifop). Depuis ce vendredi 1er juillet, tous les Français de plus de 18 ans peuvent modifier leur nom plus simplement. En outre, cette démarche est intégralement gratuite. Si vous souhaitez donc changer de nom, il vous suffit de vous rendre dans la mairie de votre naissance, muni de votre pièce d'identité, et de compléter un formulaire que vous pouvez trouver sur le lien suivant : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16229.do. Gardez bien en tête que ce changement ne vous est proposé qu'une seule fois. Une fois la demande déposée en mairie, vous avez un mois pour vous rétracter.

Changer de nom, d'accord, mais que puis-je choisir à la place ? Car oui, si la modification de changement de nom a été simplifiée, il n'est pas pour autant possible de faire n'importe quoi, comme le rappelle l'entourage du ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, dans les colonnes du Parisien, vendredi 1er juillet : "Attention ! Il faudra demander l'ajout du nom de sa mère, de son père ou alors accoler les deux, dans l'ordre souhaité. Si, par exemple, vous comptez adopter un autre nom que celui de vos parents, si vous êtes issu de l'immigration et souhaitez franciser votre nom, la nouvelle loi ne s'appliquera pas." Le cas le plus simple est de remplacer votre nom existant par celui de votre autre parent. En outre, vous pouvez également rajouter le nom de votre autre parent pour former un nom composé. Enfin, si vous avez déjà un nom composé, vous pouvez inverser l'ordre de vos noms de famille.

À l'antenne de RTL, le député LREM ayant porté la mesure, Patrick Vignal, s'est réjoui de cette évolution : "On ne vote pas toujours des lois qui sont utiles à tous, mais celle-ci abrège des souffrances qu'aucune thérapie ne pourra soigner. Elle ne coûte rien. Je me suis aussi rendu compte, qu'il y avait des personnes qui voulaient honorer leurs mères, et d'autres qui ont vécu des violences atroces qui voulaient changer." En effet, c'est un vrai changement qui est opéré avec cette loi. auparavant, la démarche prenait en moyenne 6 ans, coûtait de l'argent et était la plupart du temps réfutée. Seuls 44% des demandes étaient acceptées.

Pour changer de nom, c'est très simple, il suffit de vous rendre dans votre mairie de naissance afin de remplir un formulaire. Cela prend dix minutes en moyenne. Vous pouvez alors choisir de remplacer votre nom de famille par celui de votre autre parent, ou décidé de les accoler ensemble, ou enfin de changer l'ordre de vos prénoms. Cette démarche ne peut être réalisée qu'une seule fois. Vous aurez donc un mois pour vous rétracter et vous devrez confirmer à la fin de ce délai votre changement de nom.

Qui peut le faire ?

Tous les Français de plus de 18 ans peuvent changer de nom. Toutefois, il faut être bien sûr de son choix. Il ne vous sera proposé de changer de nom de famille qu'une seule fois gratuitement. Pa railleurs, vous aurez un mois pour vous rétracter. Pour autant, la mesure peut concerner les enfants, tout de même. En effet, si le nom sur les papiers d'identité ne change pas, il possible de modifier celui d'usage. Pour les enfants de 0 à 13 ans, un parent peut ajouter son nom de famille à celui de l'autre parent. À partir de 13 ans, l'adolescent concerné doit donné son accord par écrit pour changer de nom d'usage. Ainsi, des frères et sœurs pourraient avoir des noms différents.