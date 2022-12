Vaccination Covid des bébés et enfants de moins de 5 ans : Pour qui ? Et avec quel vaccin ?

La Haute Autorité de santé a recommandé d'élargir l'âge à partir duquel certains enfants pourront se faire vacciner.

En pleine campagne de rappel vaccinal, la Haute Autorité de santé a recommandé d'élargir l'âge d'éligibilité de vaccination contre la Covid-19. Précédemment étaient concernés les enfants de plus de 5 ans ; désormais, certains enfants de moins de 5 ans et plus de 6 mois rejoignent la liste des personnes pouvant recevoir une primo-injection et à terme une dose de rappel. Le communiqué de l'autorité de santé a ajouté que pour cette tranche d'âge, le vaccin concerne seulement les enfants "à risque de forme grave de la maladie et de décès", c'est à dire avec comorbidité.

Plus largement, la HAS a recommandé aussi aux enfants de "cette classe d'âge qui vivent dans l'entourage d'une personne immunodéprimée ou non répondeur à la vaccination" de recevoir une piqûre de vaccin. A l'heure actuelle, il ne s'agit pas d'une obligation mais d'une recommandation, mais le ministère de la Santé suit très régulièrement les avis consultatifs de la HAS, comme l'a indiqué Franceinfo. Pour justifier cette décision, l'autorité publique a cité des chiffres de Santé Publique France qui recense les informations liées au Covid. Ainsi, les moins de 1 an représentent "70% des hospitalisations des 0-17 ans et 84% des admissions en soins critiques".

Quel vaccin pour les enfants de 6 mois à 4 ans ?

La recommandation de la HAS ne vise qu'un seul type de vaccin, celui de Pfizer/BioNTech, le Comirnaty. Administrable en trois doses, avec un premier intervalle de 3 semaines, puis un second intervalle d'au moins 8 semaines, c'est le premier vaccin autorisé pour les enfants de moins de 5 ans. Se basant sur des avis internationaux, et tests cliniques, l'autorité de santé met en avant "une efficacité de 80,3% contre les infections symptomatiques". L'avis favorable de l'autorité française est plus limitatif que celui des autorités européennes qui recommandent que ce vaccin de Pfizer-BioNTech soit administré à "l'ensemble des bébés de six mois à 4 ans" estimant que "les bénéfices l'emportaient sur les risques".